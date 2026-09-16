Premiere auf dem Pariser Autosalon: Opel kündigt neues Konzeptfahrzeug an

Ausblick: Neue Studie zeigt charakteristische Merkmale zukünftiger Opel-Modelle

Mischt schon bald die Formel E auf: Opel GSE 27FE im finalen Racing-Design

Hot Hatch am Start: Neuer Opel Corsa GSE feiert Messepremiere

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Von Montag, 12. Oktober, bis Sonntag, 18. Oktober, bildet Paris wieder das Zentrum der Automobilwelt. Die 91. Auflage dergibt den Blick frei auf Innovationen, wegweisende Trends und hochmoderne neue Fahrzeuge. Opel ist mit einem spannenden Portfolio am Start. Der deutsche Hersteller präsentiert nicht nur den neuen Formel E-Rennwagenin seinem finalen Design sowie erstmals auf einer Messe den neuen. Vielmehr wird in der französischen Hauptstadt auch das jüngste Konzeptfahrzeug aus Rüsselsheim enthüllt.„Ich kann allen Besuchern des Opel-Standes in Paris versprechen, dass sie einen umfassenden Überblick über unsere neuesten Produkte, unser Engagement in der Formel E und einen Ausblick auf unsere Vision für die Zukunft erhalten werden. Unser jüngstes Konzeptfahrzeug wird charakteristische Merkmale zeigen, die sich in künftigen Opel-Modellen wiederfinden werden. Ich freue mich sehr darauf, die Studie einem internationalen Publikum vorzustellen“, sagt Opel CEO Florian Huettl.Das jüngste Konzeptfahrzeug aus Rüsselsheim wird zu einem der Highlights des Opel Standes A42 in Halle 4. Ein weiteres wird der Opel GSE 27FE sein, der GEN4-Rennwagen von Opel für die ABB-FIA-Formel-E-Weltmeisterschaftssaison 2026/27. Mit permanentem Allradantrieb, einer Spitzen-Power von über 800 PS und einer Rekuperationsleistung von bis zu 700 kW heben die GEN4-Rennwagen den elektrischen Motorsport auf ein völlig neues Niveau.Darüber hinaus wird derzeigen, wie Opel hochdynamische elektrische Motorsportleistungen in die Serienproduktion bringt. Der jüngste Hot Hatch mit dem Blitz profitiert dabei von der ausgiebigen Entwicklungsarbeit der Rüsselsheimer Ingenieure und des Opel Motorsport-Teams. Mit 207 kW (281 PS) und 345 Newtonmeter Drehmoment beschleunigt der Corsa GSE in nur 5,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h – schneller als jedes andere aktuelle Opel-Serienmodell.Diese und weitere Highlights mit dem Blitz wird Opel CEO Florian Huettl gemeinsam mit Marketingchefin Rebecca Reinermann und Designchef Mark Adams einem internationalen Publikum auf der Opel-Pressekonferenz in Paris präsentieren. Die Pressekonferenz findet am Montag, 12. Oktober, um 11:40 Uhr statt. Weitere Details zum neuen Konzeptfahrzeug folgen bereits vor dem Start des Pariser Autosalons.