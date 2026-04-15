Opel steigert weltweite Verkäufe im Auftaktquartal 2026 – zweistelliges Plus in Europa

Weltweit Wachstum: Neuzulassungen legen im ersten Quartal um knapp 8 Prozent zu

Stark in Europa: Pkw-Verkäufe in Europa fast 18 Prozent über Vorjahr

Anhaltend stark: Corsa bleibt meistverkaufter Kleinwagen in Deutschland und UK

SUV-Modelle überzeugen: Opel Grandland, Frontera und Mokka mit zweistelligem Plus

Opel ist im Auftaktquartal 2026 weltweit deutlich gewachsen. Von Januar bis März haben Opel und die britische Schwestermarke Vauxhall mehr als 157.000 Autos und leichte Nutzfahrzeuge verkauft. Das sind fast 8 Prozent mehr als im Vorjahr.Wachstumstreiber waren unter anderem die im Jahr 2025 neu eingeführten SUV-Modelleund. Das Trio verzeichnet gegenüber dem ersten Vierteljahr 2025 zweistellige Zuwächse. Dabei ist zum Beispiel der neue Frontera auch als Elektrofahrzeug sehr erfolgreich. So ist er im Vereinigten Königreich (UK) im ersten Quartal des Jahres das meistverkaufte vollelektrische B-SUV, in Spanien belegt er Rang vier und in den Niederlanden Platz fünf.Unterdessen bleibt die Nachfrage nach dem, seit über fünf Jahren Deutschlands meistverkaufter Kleinwagen, hoch. Der Bestseller legte im März in Deutschland nochmals um 25 Prozent zu und bleibt damit auch im ersten Quartal insgesamt die unangefochtene Nummer eins unter den Kleinwagen in Deutschland. Dasselbe gilt auch im Vereinten Königreich, während der Corsa die Nummer zwei in den Niederlanden und die Nummer drei in Portugal, Belgien und der Türkei ist.„All diese Zahlen zeigen deutlich: Opel ist auf einem klaren Erfolgskurs. Zudem läuft seit Kurzem derin unserem Stammwerk Rüsselsheim vom Band. Unsere Designer und Ingenieure haben hervorragende Arbeit geleistet, das Auto wird die Kunden begeistern und uns zusätzlichen Antrieb geben. Ich bin überzeugt: 2026 wird ein gutes Jahr für Opel“, sagt Florian Huettl, CEO Opel und Vauxhall.Besonders positiv hat sich der Pkw-Absatz in Europa entwickelt. Von Januar bis März haben von Opel und Vauxhall in der EU29-Region mehr als 115.000 Pkw verkauft. Das sind ganze 18 Prozent mehr als vor einem Jahr. Der Marktanteil stieg um 0,4 Prozentpunkte auf 3,3 Prozent. Ebenfalls bemerkenswert: In nahezu allen Märkten lagen die Neuzulassungen über den Werten des Auftaktquartals 2025.Gerade auch auf dem Opel-Heimatmarkt Deutschland lief es gut. Fast 33.600 Pkw‑Neuzulassungen im ersten Vierteljahr bedeuten ein Plus von 39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Marktanteil stieg um 1,2 Prozentpunkte auf 4,8 Prozent. Allein im März wurden 13.700 Opel‑Pkw neu zugelassen – das waren sogar 43 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.