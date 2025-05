Opel lädt am 24. Mai 2025 zum großen Werksfest in Rüsselsheim ein

Hinter die Kulissen schauen: Vielseitiges Programm mit Einblick in die Fertigung

Selbst erleben: Probefahrten in aktuellen Opel-Modellen Astra, Grandland und Frontera sowie in Fahrzeugen weiterer Stellantis-Marken

Vorteile sichern: Exklusive Kaufangebote im Rahmen der WOW-Woche

Rüsselsheim. Am Samstag, den 24. Mai 2025, öffnet das traditionsreiche Werk am Opel-Stammsitz in Rüsselsheim seine Tore für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren Familien sowie alle Opel-Fans und -Freunde. Zwischen 10 und 16 Uhr erwartet die großen und kleinen Besucherinnen und Besucher ein buntes Programm voller Highlights – ganz im Zeichen von Innovation, Technik, Markenvielfalt und Gemeinschaft. Das Werksgelände verwandelt sich an diesem Tag in einen Ort der Begegnung, Entdeckung und Begeisterung.Das Werksfest bietet ein vielseitiges und erlebnisreiches Programm, das sowohl Technikbegeisterte als auch Familien und alle anspricht, die mehr über das Unternehmen, die Marke und Modelle wissen wollen. Besucherinnen und Besucher erhalten exklusive Einblicke in die Fertigung vor Ort und haben die Möglichkeit, aktuelle Opel-Modelle wie den Kompaktklasse-Bestseller, das neue Top-SUVund den familienfreundlichen, besonders erschwinglichen neuensowie unterschiedlichste Modelle weiterer Stellantis-Marken bei Probefahrten selbst zu erleben.Ein weiteres Highlight ist die Oldtimer-Ausstellung mit historischen Opel-Modellen, die automobile Klassiker aus vergangenen Jahrzehnten präsentiert und die traditionsreiche Geschichte der Marke mit dem Blitz lebendig werden lässt. Darüber hinaus lädt die Stellantis-Markenwelt mit aktuellen Modellen dazu ein, die Vielfalt des Konzerns kennenzulernen und sich mit den neuesten Entwicklungen vertraut zu machen. Auch die Werkfeuerwehr gibt spannende Einblicke in ihre tägliche Arbeit und zeigt ihre Ausrüstung.Für Kinder und Familien gibt es ein unterhaltsames Programm mit Spiel, Spaß und Action. Als musikalisches Highlight und Abschluss-Act sorgt die lokal verwurzelte Band „Roof Rabbits“ für Stimmung. Und für das leibliche Wohl ist mit diversen kulinarischen Angeboten ebenfalls gesorgt. Darüber hinaus können sich Interessierte den Tag über an Informationsständen umfassend über Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten bei Opel informieren.Im Rahmen der Frühlings-WOW-Woche gibt es außerdem zahlreiche Angebote. Diese reichen von Top-Leasingraten für ausgewählte Stellantis-Modelle über attraktive Gebrauchtwagenaktionen mit Sondernachlass bis hin zu exklusiven Konditionen beim Neuwagenkauf von Opel-Modellen. So können sich Entscheidungsfreudige beispielsweise beim Kauf einesbis zu 45 Prozent Nachlass sichern – solange der Vorrat reicht.Der Eintritt zum Werksfest und den damit verbundenen Veranstaltungen am 24. Mai ist frei. Weitere Informationen sowie einen Lageplan finden Sie auf der