Opel feiert Richtfest der neuen globalen Opel-Zentrale und Zentrale von Stellantis Germany in Rüsselsheim

Meilenstein für den grEEn-campus: Rohbau des Verwaltungsgebäudes weitgehend abgeschlossen

Gemeinschaftsprojekt: Opel und Stellantis Germany realisieren mit VGP auf 114.000 Quadratmetern modernen Campus für Arbeit, Forschung und Innovation

Zukunftsweisend: Fokus auf flexiblen Arbeitswelten und nachhaltigem Gebäudekonzept mit Energie aus Photovoltaik und Geothermie

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Opel, Stellantis Germany und VGP feiern gemeinsam das Richtfest für den grEEn-campus in Rüsselsheim. Auf dem Gelände an der Mainzer Straße entsteht derzeit die neue globale Opel-Zentrale und die Stellantis-Deutschlandzentrale, die künftig modernes, flexibles Arbeiten in nachhaltiger Umgebung ermöglichen soll. Mit dem Richtfest ist der Rohbau der zentralen Gebäudeteile weitgehend abgeschlossen; nun beginnt abschnittsweise der Innenausbau. Das Projekt liegt weiterhin im Zeitplan, das Ende der Bauarbeiten ist für die zweite Jahreshälfte 2027 vorgesehen.„Mit dem heutigen Richtfest feiern wir, dass unser grEEn-campus weiter Gestalt annimmt. Wir schaffen hier ein modernes und nachhaltiges Arbeitsumfeld, das die Bedürfnisse unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Mittelpunkt stellt und Raum für Zusammenarbeit, Kreativität und Innovation bietet“, erklärt Florian Huettl, CEO Opel & Vauxhall und Managing Director Stellantis Germany. „Diese Investition ist ein starkes Signal für die Zukunft unseres Standorts. Mit dem grEEn-campus setzen wir einen wichtigen Baustein unseres Zukunftsplans Deutschland um und stärken Rüsselsheim als modernes Entwicklungs- und Innovationszentrum.“„Mit dem grEEn-campus entwickeln wir einen traditionsreichen Industriestandort nachhaltig weiter und führen ihn in eine neue, zukunftsfähige Nutzung”, sagt Jan Van Geet, CEO der VGP Group. „Das Richtfest markiert dabei einen wichtigen Meilenstein. Gemeinsam mit Opel, Stellantis Germany und der Stadt Rüsselsheim schaffen wir Raum für Forschung, Innovation und moderne Arbeitswelten.“Patrick Burghardt, Oberbürgermeister der Stadt Rüsselsheim am Main, betont: „Mit dem grEEn-campus wird der Wandel des traditionsreichen Opel-Standorts Schritt für Schritt sichtbar. In einer Zeit tiefgreifender Veränderungen in der Automobilindustrie sind solche Investitionen ein wichtiges Signal für den Standort Rüsselsheim. Der grEEn-campus ist ein starkes Bekenntnis zur nachhaltigen Entwicklung der Stadt und zeigt ihr Potential für Innovationen, hochwertige Arbeitsplätze und wirtschaftliche Stärke.”Auf einer Grundstücksfläche von 114.000 Quadratmetern entwickeln Opel, Stellantis Germany und VGP gemeinsam den grEEn-campus. Er umfasst ein Verwaltungsgebäude mit etwa 23.000 Quadratmetern, ein Forschungs- und Entwicklungsgebäude einschließlich Designzentrum auf rund 36.000 Quadratmetern sowie ein Parkhaus mit rund 55.000 Quadratmetern.Der Unternehmenssitz von Opel und die Zentrale von Stellantis Germany befinden sich im Verwaltungsgebäude. Dort entstehen in den kommenden Monaten hochmoderne Arbeitsplätze, die flexibles Arbeiten und die Zusammenarbeit in Teams unterstützen – so wie künftig auch im Forschungs- und Entwicklungsgebäude sowie im Designzentrum, wo unter anderem alle Modelle von Opel designt und entwickelt werden.Für den gesamten Campus wird die DGNB-Zertifizierung in Gold angestrebt, mit der besonders nachhaltige Gebäude ausgezeichnet werden. VGP, Opel und Stellantis legen einen besonderen Fokus auf die Einsparung der CO-Emissionen in der Konstruktion (Embodied Carbon) und Baustoffe, die eine gute Innenraumatmosphäre gewährleisten.Die Energieversorgung des Campus erfolgt über eine in ein Gründach integrierte Photovoltaikanlage. Die Dachbegrünung fördert die Biodiversität, verbessert das Mikroklima und unterstützt die Kühlung der Gebäude. Ergänzt wird das Energiekonzept durch ein oberflächennahes Geothermiesystem, das sich unter dem zukünftigen Parkhaus befindet und zu den größten Anlagen Deutschlands zählt. Es nimmt Wärme aus dem Boden auf und speichert sie. In Verbindung mit hocheffizienten Wärmepumpen wird die gespeicherte Energie ganzjährig zum Heizen und Kühlen genutzt – größtenteils angetrieben durch den Strom, der von den Photovoltaikanlagen vor Ort erzeugt wird.Der grEEn-campus, die neue globale Opel-Zentrale und Zentrale von Stellantis Germany, ist ein Leuchtturmprojekt im Rahmen der „Made for Germany“-Initiative und wird den Wirtschaftsstandort Deutschland und die Region weiter stärken. Bei „Made for Germany“ haben sich führende Unternehmen und Investoren branchenübergreifend für eine starke, erfolgreiche und zukunftsfähige Wirtschaft in Deutschland zusammengeschlossen.