Opel Motorsport: Die Talentschmiede für die Rallye-Stars von morgen

Sprungbrett für junge Talente: Nachwuchsförderung wird bei Opel Motorsport traditionell großgeschrieben

Elektrisierende Aussichten: ADAC Opel GSE Rally Cup bietet einzigartige Aufstiegsmöglichkeiten

Erfolg mit System: Sechs Junior-Europameistertitel belegen die Effektivität der Förderpyramide

Seit jeher steht Opel Motorsport nicht nur für herausragende Leistungen im Spitzen- und Breitenmotorsport. Auch und insbesondere die Talentförderung ist ein elementarer und erfolgreicher Bestandteil der motorsportlichen Aktivitäten der Marke mit dem Blitz. Waren es im Rundstreckenbereich die früheren Engagements in der Formel Opel oder der Formel 3, ist der Rüsselsheimer Automobilhersteller seit 2013 ein Maßstab für effektive Nachwuchsarbeit im Rallyesport.Mit dem ADAC Opel Rallye Cup, der 2021 vomabgelöst wurde und ab dieser Saison alsweitergeführt wird, sowie dem ADAC Opel Rally Junior Team schufen die starken Partner Opel und ADAC eine einzigartige Förderpyramide, die in Zukunft weiter ausgebaut wird.Das Prinzip ist so einfach wie effektiv: Der Champion des vollelektrischen Markenpokals steigt automatisch ins ADAC Opel Rally Junior Team auf und erhält dort die Chance, in einem Werksteam die Junior-Rallye-Europameisterschaft (Junior European Rally Championship/JERC) zu bestreiten. Diese einzigartige Förderplattform ist eine Erfolgsstory: Emil Bergkvist (2015), Marijan Griebel (2016), Chris Ingram (2017), Martins Sesks (2018), Laurent Pellier (2022) und Calle Carlberg (2025) holten bei neun Teilnahmen des ADAC Opel Rally Junior Teams nicht weniger als sechs– bis einschließlich 2019 mit dem Opel ADAM R2, ab 2022 mit dem Opel Corsa Rally4.Ehemalige Opel-Nachwuchspiloten haben überdies Titel in der Junior-Weltmeisterschaft (Emil Bergkvist, Tom Kristensson), der Rallye-Europameisterschaft (Chris Ingram, Marijan Griebel) oder der Deutschen Rallye-Meisterschaft (Fabian Kreim, Marijan Griebel) errungen. Beim Blick in die Teilnehmerlisten der DRM-Läufe stößt man wiederholt auf Fahrer und Beifahrer, die sich ihre ersten Sporen im ADAC Opel Rallye Cup oder im ADAC Opel Electric Rally Cup verdient haben. Julius Tannert, Björn Satorius, Patrick Pusch oder Dominik Dinkel seien hier neben den Mehrfach-Champions Griebel und Kreim als herausragende Beispiele genannt.An der erfolgreichen Systematik der Opel-Nachwuchsförderung halten die Partner auch weiterhin fest. In der kommenden Saison wird der, versuchen, im ADAC Opel Rally Junior Team in die Fußstapfen seiner erfolgreichen Vorgänger zu treten. Und auch der neue ADAC Opel GSE Rally Cup wird jungen Talenten eine perfekte Plattform bieten, um sich auf höchstem Niveau für internationale Rallye-Weihen zu empfehlen.Der ADAC Opel GSE Rally Cup 2026 verspricht unverändert hohes fahrerisches Niveau. Mit dem Deutschen Timo Schulz, seines Zeichens Champion des ADAC Opel Electric Rally Cup 2022, sowie dem Briten Ioan Lloyd stehen bereits zwei JERC-erfahrene Piloten im elektrisierenden Teilnehmerfeld fest. Weitere Topfahrer aus ganz Europa werden ihnen Paroli bieten.Das neue Wettbewerbsfahrzeug trägt zu einer weiteren Steigerung der Attraktivität desbei: Mit bis zu 207 kW (281 PS), einem Drehmoment von 345 Newtonmeter und feinster Renntechnik verspricht der batterie-elektrische Opel Mokka GSE Rally eine Performance auf Rally4-Niveau. Der Power-Stromer ist zum Preis von 67.900 Euro (zzgl. MwSt.) ab sofortbestellbar.Der ADAC Opel GSE Rally Cup 2026 startet am 29./30. Mai mit der ELE Rally in den Niederlanden. Insgesamt sieben Wertungsläufe in sechs europäischen Nationen (Deutschland, Österreich, Niederlande, Belgien, Frankreich und Italien) stehen auf dem Programm. Eines der Saisonhighlights ist die Teilnahme des weltweit ersten elektrischen Rallye-Markenpokals bei der traditionsreichen Rallye Sanremo im Oktober.29./30.05. ELE Rally, Eindhoven NL13./14.06. Rallye Vosges Grand-Est, Gérardmer F17./18.07. Rallye Weiz A14./15.08. ADAC Saarland-Pfalz Rallye, St. Wendel (DRM) D25./26.09. ADAC Rallye Stemweder Berg, Lübbecke (DRM) D17./18.10. Rallye Sanremo I28./29.11. Rallye Spa B