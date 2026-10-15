Opel Mokka GSE, Grandland Electric AWD und Frontera Electric Extended Range: Das starke SUV-Trio auf dem Pariser Autosalon

Mokka GSE: Der schnellste vollelektrische Serien-Opel bringt Rallye-Feeling auf die Straße

Grandland Electric AWD: Der erste batterie-elektrische Opel mit Allradantrieb

Frontera Electric: Das familienfreundliche, geräumige, erschwingliche SUV für alle

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Opel auf dem Pariser Automobilsalon 2026: Das sind aufregende Weltpremieren wie die visionäre Studieund der GEN4-Rennwagen– und das ist ein junges SUV-Portfolio, das die Kunden schon heute begeistert. Der Alltagssportler, das Top-of-the-Line-Modellund der familienfreundlichestehen in Paris exemplarisch für die ganze Breite des SUV-Angebots mit dem Blitz.Sie tragen maßgeblich zumbei. Konnten Opel und Vauxhall ihren Pkw-Absatz im ersten Halbjahr 2026 weltweit um mehr als 7 Prozent und in Europa um knapp 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr steigern, legte die SUV-Familie im globalen Vergleich sogar um mehr als 37 Prozent zu. Dieser Erfolg hat drei Namen: Grandland, Frontera und Mokka.High-Performance in Serie: Dafür stehen die neuen vollelektrischen GSE-Modelle von Opel. Derholt das Rallye-Feeling für die Kunden auf die Straße. Der heiße GSE-Seriensportler basiert auf dem Wettbewerbsfahrzeugund macht so viel Spaß, dass er direkt zum Start im vergangenen Herbst zum „Besten Kleinwagen“ gekürt und mit demausgezeichnet wurde.Ausrufezeichen setzt der Mokka GSE vor allem mit seiner Performance. Mit einer Spitzenleistung von 207 kW (281 PS) ist der Serien-Stromer genauso stark wie sein Motorsport-Pendant. Und mit einem unmittelbar anliegenden Drehmoment von 345 Newtonmetern packt er ebenso kompromisslos zu. So beschleunigt der Mokka GSE in nur 5,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h – und mit einer Spitzengeschwindigkeit von 200 km/h ist er der bis dato schnellste vollelektrische Serien-Opel.Zur außergewöhnlichen Performance trägt auch die ausgeklügelte Technik bei, die ebenfalls vom Kundensportler, der seit dieser Saison imzum Einsatz kommt, inspiriert wurde. So verfügt der Mokka GSE über ein mechanisches Torsen-Sperrdifferenzial sowie ein tiefergelegtes Chassis mit spezifisch ausgelegten Achsen, Stabilisatoren und neuen Hydro-Stoßdämpfern. Sämtliche Hochvolt-Komponenten des Serien-Mokka GSE stammen vom Mokka GSE Rally. Ebenso wurden das Lenksystem sowie Fahrwerk und Bremsen besonders sportlich ausgelegt und mit den Opel-Erfahrungen aus dem elektrischen Rallyesport optimiert.Hinzu kommen zahlreiche Design- und Ausstattungs-Details, die pure Emotionen vermitteln. An der Frontschürze sowie am Heck zieren vom Rallye-Fahrzeug inspirierte, GSE-spezifische Einsätze den Stromer. Im Innenraum nehmen Pilot und Copilot auf speziellen im GSE-Look gestalteten Alcantara-Performance-Sitzen mit integrierter Kopfstütze Platz. Und die im GSE-Stil gestalteten Displays halten – wichtig für sportlich versierte Fahrer – neben den gewohnten Informationen GSE-Performance-Daten, G-Kräfte-Anzeige, Beschleunigungswerte, Batteriemanagementdaten und vieles mehr bereit.Top-Fahrkomfort und höchste Sicherheit unter allen Verkehrs- und Witterungsbedingungen stehen für denan oberster Stelle. Der erste vollelektrische Opel mit Allradantrieb verfügt über eine Systemleistung von 239 kW (325 PS) und bis zu 509 Newtonmeter Drehmoment. In nur 6,1 Sekunden beschleunigt das Top-of-the-Line-SUVvon 0 auf 100 km/h.Für den optimalen Bodenkontakt und die verlässliche Haftung auf der Straße sind das Fahrwerk mit adaptiver Frequency Selective Damping-Technologie und die individuell wählbaren Fahrmodi des Grandland Electric AWD entscheidend. So können Fahrer aus „Normal“, „Eco“, „Sport“ und „4WD“ wählen. Frequency Selective Damping ermöglicht je nach Situation, Fahrbahnbeschaffenheit und Fahrstil eine unterschiedliche Dämpfungscharakteristik für komfortables Gleiten bei hohen Frequenzen – also bei kurzwelligen Stößen wie auf Kopfsteinpflaster – sowie für eine sportlich-ambitionierte Fahrweise mit direkterem Fahrbahnkontakt bei niedrigen Frequenzen. Der Grandland Electric AWD reagiert so noch unmittelbarer und direkter auf jeglichen Befehl des Fahrers und bleibt dabei Opel-typisch stabil beim Bremsen, in Kurven sowie bei hohen Geschwindigkeiten auf der Autobahn. Das Top-SUV sorgt damit für höchsten, sicheren Fahrgenuss – aufgenauso wie bei derAusdauernd ist der Grandland Electric AWD außerdem: So kann der Stromer bis zu 502 Kilometer (WLTP) lokal emissionsfrei ohne Ladestopp zurücklegen. Zum Aufladen seiner 73 kWh fassenden Batterie (nutzbare Kapazität) von 20 auf 80 Prozent braucht der Grandland Electric AWD an einer öffentlichen Schnellladesäule rund 30 MinutenLösungen wie die transparente Pixel-Box in der Mittelkonsole, in der sich das eigene Smartphone kabellos aufladen lässt, erhöhen den Praxisnutzen, serienmäßige Intelli-Sitze den Komfort und dasdie Sicherheit.Das aktuelle SUV-Angebot von Opel in Paris rundet derals praktisches, familienfreundliches und erschwingliches SUV ab. Er bietet mit Features wie den bequemen Intelli-Sitzen mit mittiger ergonomischer Vertiefung oder der Smartphone-Station und wahlweise bis zu sieben Plätzen besonders viel Auto fürs Geld.Den Spaß- und Komfortfaktor erhöhen zahlreiche schlaue Lösungen vom Wireless Charger bis hin zu maximal fünf USB-C-Anschlüssen in der Variante für sieben Personen. Größere Geräte wie Tablets hält ein flexibles Band verlässlich in der Mittelkonsole. Smartphone-Taschen in den Rückenlehnen sowie zusätzliche offene Ablage- und Verstaumöglichkeiten mit Gummioberfläche nehmen Dinge des täglichen Bedarfs rutschsicher auf. Als flexibles, rundum alltagstaugliches SUV glänzt der Frontera auch mit seinen Ladekapazitäten bis zu rund 1.600 Liter und einer im Verhältnis 60:40 teilbaren Rückbank.Dazu haben Kunden eine breite Antriebsauswahl von klassisch über elektrifiziert bis vollelektrisch. Wer komplett lokal emissionsfrei unterwegs sein möchte, kann den batterie-elektrischen Frontera Electric mit 83 kW (113 PS) Leistung in zwei Batteriegrößen ordern. Mit dem Stromer mit 44 kWh-Akku (43 kWh nutzbare Kapazität) sind bis zu 307 Kilometer (gemäß WLTP) ohne Ladestopp drin. Und als „Extended Range“-Variante ist der Frontera Electric mit 54 kWh-Batterie (52 kWh nutzbare Kapazität) erhältlich. Er ermöglicht so bis zu 400 Kilometer lokal emissionsfreie Reichweite (WLTP) – knapp 100 Kilometer mehr als mit der kleineren Batterie.