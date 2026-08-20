Opel Frontera Start: Neue Einstiegsvariante und neuer Motor für das Familien-SUV

Top-Angebot: Frontera Start mit sechsfach einstellbarem Fahrersitz, Klimaanlage, Smartphone-Station und 16-Zoll-Rädern schon ab 21.990 Euro (UPE inkl. MwSt.)

Größere Antriebsauswahl: Neuer 74 kW (100 PS) starker 1.2 Turbobenziner ergänzt Portfolio um Hybrid- und vollelektrische Varianten

Perfekt auf die Bedürfnisse zugeschnitten: Kunden können ab sofort zwischen Start-, Edition-, GS- und Ultimate-Ausstattung wählen

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Opel erweitert das Ausstattungsangebot für denund spricht die Kunden so nun noch zielgerichteter an. Ab sofort ist das familienfreundliche SUV auch alserhältlich. Die neue Einstiegsvariante ist perfekt auf Kunden zugeschnitten, die auf ein besonders starkes Preis-Leistungsverhältnis Wert legen. Darüber hinaus ergänzt der neue 74 kW (100 PS) starke 1,2-Liter-Turbobenziner das Antriebsportfolio. Auf diese Weise ermöglicht Opel den Kunden, genau die Antriebsvariante zu wählen, die zu ihren Bedürfnissen und Einsatzzwecken am besten passt. Der neue Opel Frontera Start ist so zum besonders attraktiven Einstiegspreis von 21.990 Euro bestellbar (UPE inkl. MwSt.).„Mit dem neuen Frontera Start erweitern wir unser Angebot um einen attraktiven Einstieg in die Marke Opel – kein Opel-Pkw ist derzeit preiswerter zu haben! Unser Alltagsheld ist perfekt für alle, die sich ein flexibles, geräumiges und dabei besonders erschwingliches SUV zulegen möchten. Zugleich sorgen die nun vier Ausstattungslinien für eine klare Rollenverteilung im Angebot und eine noch zielgruppenspezifischere, transparentere Kundenansprache. Der neue 1,2-Liter-Einstiegsmotor unterstreicht unsere Strategie, den Kunden genau das zu bieten, was sie in ihrem automobilen Alltag wünschen und benötigen“, sagt Opel Deutschland-Chef Patrick Dinger.Der neue Opel Frontera Start bietet ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis. Schon ab 21.990 Euro (UPE inkl. MwSt.) – 2.750 Euro günstiger als bisher – können Kunden so ein besonders geräumiges, flexibles und zugleich mit seiner robusten Optik charakteristisch gestaltetes SUV fahren. Dafür hat der Frontera Start bereits viele praktische Features an Bord. Fahrer können es sich im sechsfach einstellbaren Intelli-Sitz mit mittiger Vertiefung bequem machen, für eine angenehme Innenraumtemperatur sorgt die Klimaanlage. Die Sicherheit und Übersicht erhöhen neben den weiteren Assistenzsystemen der Parkpilot am Heck sowie der Spurhalte-Assistent. Für beste individuelle Unterhaltung lässt sich das eigene mobile Gerät über die praktische Smartphone-Station an der Mittelkonsole nutzen; vielfältige Fahrzeuginformationen sind über das 10 Zoll große Fahrerinfodisplay ablesbar.Zum robusten, charakterstarken Design des zum Einstiegspreis in Effekt Blau strahlenden Frontera tragen die schwarzen Außenspiegelgehäuse und die Stoßfänger mit schwarzer Unterfahrschutz-Optik genauso wie die 16-Zoll-Stahlräder mit neuen schwarzen, halbflächigen Radzierblenden bei. Dazu ist der Frontera Start mit dem neuen 74 kW (100 PS) starken 1,2-Liter-Turbo ausgestattet. Der effiziente Benziner, der natürlich auch für die weiteren Ausstattungsvarianten Edition, GS und Ultimate verfügbar ist, wird mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe kombiniert. Genauso haben Frontera Start-Käufer aber auch die Möglichkeit, ihr SUV als elektrifizierten Hybrid mit 81 kW (110 PS) Systemleistung und elektrischem Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe zu wählen. Und mit dem vollelektrischenmit 83 kW (113 PS) und 44 kWh-Batterie (43 kWh nutzbare Kapazität) können sie lokal emissionsfrei ihren mobilen Alltag gestalten.Wer seinen Frontera Start weiter aufwerten möchte, kann außerdem zum Komfort-Paket Start greifen: Hier verfügt der Laderaum zusätzlich über einen praktischen doppelten Gepäckraumboden; in der Sonnenblende für Fahrer und Beifahrer ist jeweils ein Make-up-Spiegel integriert.Darüber hinaus bietet der neue Frontera Start alle typischen Frontera-Tugenden: Bereits mit aufgestellten Rücksitzen hält er 460 Liter Ladevolumen und besonders geräumigen Reisekomfort gerade auch in Reihe zwei bereit. Zu letzterem trägt auch das Frontera-typisch klare Design mit steil abfallenden Seitenwänden und Heckfenster bei. Werden die flexibel im Verhältnis 60:40 teilbaren Rücksitze umgeklappt, erweitert sich das Fassungsvermögen schließlich auf bis zu rund 1.600 Liter.Der neue Frontera Start erweitert ab sofort das Portfolio an Ausstattungslinien und sorgt so dafür, dass das Angebot von Start-, Edition-, GS- und Ultimate-Variante noch ausdifferenzierter und so passgenauer für die Kunden wird.