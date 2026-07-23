Neuer Opel Corsa GSE: Heißer „Alltagssportler“ in bester Tradition

Zurück in die Zukunft: Vollelektrischer Corsa GSE erweckt Tradition sportlicher Corsa-Modelle zu neuem Leben

Klein, stark, schnell: 207 kW (281 PS), 345 Nm, in 5,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h 1

Vom Corsa A GSi bis zum neuen Corsa GSE: Jede Corsa-Generation begeistert Fans mit mindestens einer außerordentlich dynamischen Variante

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Kompakt, schnell und echt stark: Der neuebietet elektrisierenden Fahrspaß pur! Nicht nur mit seinem expressiven, heißen „Hot Hatch“-Design setzt der neue Alltagssportler, der noch in diesem Jahr auf den Markt kommt und auf demim Oktober seine Messepremiere feiert, Zeichen. Vor allem seine Leistungsdaten sprechen für sich: 207 kW (281 PS) und 345 Newtonmeter Drehmoment – damit verfügt er über ebenso viel Elektro-Power wie der. Dazu kommt die schnellste Beschleunigung aller derzeitigen Opel-Serienmodelle: In nur 5,5 Sekunden treibt der Corsa GSE die Tachonadel von 0 auf 100 km/h– Hochleistung in Kleinwagen-Manier. So wird der neue Corsa GSE zum bis dato stärksten Serien-Corsa aller Zeiten.Zugleich führt die neue High-Performance-Variante vondie sportlichen GSi-Gene der ersten Corsa-Generation in die Zukunft. Denn schon seit der ersten Modellgeneration bietet Opel allen Corsa-Fans die Möglichkeit, eine extra heiße und sportliche Variante des Kleinwagen-Bestsellers zu fahren. Begonnen hat der „Hot Hatch“-Spaß 1988 mit dem Corsa GSi. Ab 2007 sorgen dann die verschiedenen Varianten und Generationen des Corsa OPC für Adrenalinschübe. Und nun steht der neue vollelektrische Corsa GSE in den Startlöchern, bereit für das ultimative Fahrgefühl, das ein Kleinwagen bieten kann!1988 kommt der ersteauf den Markt. Ein Auto, dynamisch wie ein Motorrad: ultrakompakt, 820 Kilogramm leicht, mit frech ausgestellten Radhäusern, Sportsitzen, 74 kW (100 PS) stark und 188 km/h schnell.Das zum Start neuentwickelte 1,6-Liter-Einspritztriebwerk beschleunigt den Sport-Corsa der ersten Generation in rund 9,5 Sekunden auf 100 km/h. Mit hoher Durchzugskraft bei niedrigen Drehzahlen sorgt das Auto beim Druck aufs Gaspedal für ein zufriedenes Lächeln der Corsa GSi-Piloten. Um die im Vergleich zum normalen Serien-Corsa höhere Leistung sicher und fahraktiv auf die Straße zu bringen, passten die Opel-Ingenieure beim Corsa GSi Fahrwerk und Bremsen an die neuen Anforderungen an. Eine härtere Federrate, speziell abgestimmte, verstärkte Stoßdämpfer sowie größere und innenbelüftete Scheibenbremsen vorn sind nur einige Extra-Merkmale, die ihm die Techniker mit auf den Weg gaben. In Kurven halten darüber hinaus Stabilisatoren vorn und hinten den Wagen sicher in der Spur.Den sportlichen Anspruch des ersten Corsa GSi setzen die Designer auch optisch um. So umfasst die Serienausstattung seinerzeit bereits Sportsitze, Drei-Speichen-Sportlenkrad, Drehzahlmesser, Sportfelgen und Breitreifen. Mit seiner Technik und seinem Design setzt der Corsa GSi der ersten Generation so den Startschuss für weitere besonders sportliche Corsa Modelle.Als nächste besonders sportliche Modellvariante geht 1993 dann deran den Start. In Wagenfarbe lackierte Schwellerleisten und Stoßfänger sowie Spoiler an Front und Heck schärfen sein Erscheinungsbild. Zur Serienausstattung zählen hier ein elektronisch geregeltes Anti-Blockier-System sowie ebenso wieder Drehzahlmesser und Breitreifen.Der GSi der zweiten Generation ist mit 80 kW (109 PS) das damals stärkste Corsa-Modell und überzeugt mit viel Kraft aus dem Drehzahlkeller („Low-end-torque-Charakteristik“). In 9,5 Sekunden beschleunigt auch der rasante Corsa B GSi auf 100 km/h; doch sind nun bis zu 195 km/h Spitze drin. Die Leistung sicher auf die Straße bringt der GSi dank Sportfahrwerk und Gasdruck-Stoßdämpfern, schalten kann der Corsa-Pilot über das Fünfgang-Sportgetriebe und exakt durch enge Kurven zirkeln lässt sich der flinke Kleine ganz einfach über die serienmäßige Servolenkung. Die passende Atmosphäre im Innenraum vermitteln Sportsitze sowie das Lederlenkrad.In seine Fußstapfen tritt 2001 der– stärker, schneller und kraftvoller als zuvor. Mit 202 km/h Top-Speed und einer Beschleunigung von 0 auf Tempo 100 in 9,0 Sekunden ist der Corsa GSi der dritten Generation der bis dato schnellste Serien-Corsa. Zugleich überzeugt das 92 kW (125 PS) starke 1,8-Liter-Triebwerk des Corsa GSi nicht nur in puncto Leistung, sondern dank 165 Newtonmeter Drehmoment auch mit sportlichen Zwischenspurts – das alles bei einem moderaten Verbrauch. Möglich macht das ein fortschrittliches Motormanagement, das die sequenzielle Einspritzung, eine besonders feine Verteilung des Kraftstoffs sowie die Zündung und weitere Funktionen steuert. So richten die Entwickler schon damals den Fokus darauf, sportlichen Fahrspaß so ressourcenschonend wie möglich zu bieten.Ab 2007 steht das Kürzel „OPC“ schließlich auch beim Kleinwagen Opel Corsa für Fahrspaß in Reinkultur: Opel stellt denmit 141 kW (192 PS) und 266 Newtonmeter Drehmoment vor. Mit dunkel abgesetztem Diffusor, markanten Kiemen, kraftvollen Front- und Heckschürzen sowie Dachspoiler zeigt der OPC auf den ersten Blick, was die Fahrer erwartet. Doch das Ende der Fahnenstange ist damit noch nicht erreicht. 2010 folgt schließlich mit demder bis zum heutigen Tag stärkste Corsa. Die Kenndaten: 154 kW (210 PS), 280 Newtonmeter Drehmoment, in 6,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h und 230 km/h Spitze! Das neu entwickelte Bilstein-Performance-Fahrwerk und die spezielle Hochleistungs-Bremsanlage von Brembo bringen die Leistung sicher auf die Straße.Doch auch für die GSi-Fans unter den Corsa-Fahrern hält Opel das Angebot aufrecht: Denn für alle, die eine eher dezente Sportlichkeit mit souveräner Leistungsentfaltung bevorzugen, offeriert der Hersteller parallel dazu den Corsa GSi der vierten Generation – erstmals turboaufgeladen. Mit 110 kW (150 PS) und 210 km/h Höchstgeschwindigkeit schließt der GSi so die Lücke zwischen den „normalen“ Serien-Corsa und der Hochleistungs-OPC-Variante.Auch der 2015 folgende OPC der fünften Corsa-Generation zeigt von Anfang an: Ob Grüne Hölle oder Großstadt-Dschungel – derist überall zuhause. Das mit erneut 230 km/h schnellste Mitglied der Corsa-Familie verbindet kompromisslose Sportlichkeit mit bester Alltagstauglichkeit. Das rund vier Meter kurze Kraftpaket begeistert mit seinem 152 kW (207 PS) und 280 Newtonmeter bietenden, durchzugsstarken Turbotriebwerk, dem agilen Handling und nicht zuletzt durch seinen sportlichen Look. So fährt er noch expressiver vor: Recaro-Performance-Sitze, ein unten abgeflachtes Leder-Lenkrad und Sportpedalerie innen sowie großflächige Lufteinlässe, eine stark ausgeformte Motorhaube, kräftige Schwellerleisten an der Seite, ein dominanter Heckspoiler und die beiden von einem Diffusor umgebenen Endrohre außen zeugen von der Kraft des Corsa OPC. Und um diese kontrolliert auf die Straße zu bringen, verfügt der Corsa E OPC erstmals über ein Fahrwerk mit Frequency Selective Damping-Technologie.Wer noch in diesem Jahr scharfen, hochdynamischen Fahrspaß in einem Kleinwagen auf der Höhe der Zeit erleben will, muss nicht mehr lange warten. Denn schon bald kommt der neue Opel Corsa GSE. Er löst den Corsa OPC als bis dato stärksten Corsa ab und hebt das „Hot Hatch“-Erlebnis auf das nächste Level – kompromisslos, spannend und vor allem vollelektrisch und damit lokal emissionsfrei. Denn genau dafür steht „GSE“: Grand Sport Electric!Mit 207 kW (281 PS) – 181 PS Leistung pro 1.000 Kilogramm Fahrzeuggewicht! – und 345 Newtonmeter wird der neue Corsa GSE ebenso viel Elektro-Power bieten wie der Mokka GSE. Im gleichen Zug wird die künftige Spitzenversion von Deutschlands beliebtestem Kleinwagen noch einen Wimpernschlag dynamischer. Denn mit einer Beschleunigung von nur 5,5 Sekunden von 0 auf 100 km/hdrückt der High-Performance-Corsa seinen Fahrer beim Anfahren und Überholen so vehement in den GSE-Performance-Sitz wie derzeit kein anderes Opel-Serienmodell.Zur außergewöhnlichen Performance, Handling-Stabilität und direkten Rückmeldung trägt auch die ausgeklügelte Technik bei: So verfügt der Corsa GSE über Frontantrieb mit Torsen-Lamellen-Sperrdifferenzial sowie ein tiefergelegtes Sport-Chassis mit spezifisch ausgelegten Achsen, Stabilisatoren und Hydro-Stoßdämpfern. Ein GSE-optimiertes Lenk- und Pedal-Tuning unterstreicht das hochdynamische Fahrerlebnis. Und falls nötig, packen Vier-Kolben-Performance-Bremsen beherzt zu und sorgen für die sofortige Verzögerung aus hohem Tempo.Seine Leistung trägt der neue Corsa GSE selbstbewusst nach außen. Zahlreiche Details von GSE-Front und -Heck über 18-Zöller, Performance-Sitze und gelbe Gurte bis hin zu Digital-Displays mit Performance-Anzeigen sorgen für ein Corsa-GSE-Design mit Wow-Effekt und zeigen: So geht emotionaler, vollelektrischer „Hot Hatch“-Fahrspaß in Reinkultur!