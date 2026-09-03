Neuer Opel Corsa GSE: Elektrisierende Wiedergeburt des „Hot Hatch“

Der lässt die Elektro-Muskeln spielen: 207 kW (281 PS) und 345 Nm Drehmoment

Schneller beschleunigt kein anderer Serien-Opel: In 5,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h 1

Heiß, heißer, Hot Hatch-Design: GSE-Front und -Heck, 18-Zöller, Alcon-High-Performance-Bremssystem, Performance-Sitze, gelbe Gurte, Digital-Displays mit Performance-Anzeigen uvm.

Zurück in die Zukunft: Corsa GSE erweckt Tradition sportlicher Corsa-Modelle zu neuem Leben

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Das neue vollelektrische Wettbewerbsfahrzeug, der Alltagssportlerund die atemberaubende Hochleistungsstudie: 2025 markiert die Wiedergeburt der hochdynamischen GSE-Modelle. 2026 weitet Opel den elektrisierenden Fahrspaß für alle nochmals aus – mit dem neuen. Die neue High-Performance-Variante vonführt die sportlichen GSi-Gene der ersten Corsa-Generation in die Zukunft – pulsierend, spannend und vollelektrisch. Der bis dato stärkste Serien-Corsa aller Zeiten ist ab sofort bestellbar und wird auf demim Oktober seine Messepremiere feiern.Der Opel Corsa GSE erweckt die sportlichen Ambitionen früherer Corsa-Generationen zu neuem Leben. Schon der Corsa A begeisterte als GSi die Fans hochdynamischer Kleinwagen, die Fahrspaß und Leistung gerne selbst am Lenkrad spüren wollen. Ein Auto, das in der Community für Furore sorgte. Mit dem neuen Corsa GSE kehrt Opel auf den Markt der echten „Hot Hatches“ zurück und lädt das Ganze mit noch mehr Emotionen, Spannung, Leistung und vollelektrischem Fahrspaß auf. Denn genau dafür steht GSE: Grand Sport Electric!Dass batterie-elektrische Spitzenleistung nicht nur den Kunden des Luxussegments vorbehalten sein sollte, hat Opel bereits mit der Einführung des Mokka GSE im vergangenen Jahr gezeigt. Und genauso setzt der neue Corsa GSE mit seinen Leistungswerten mehr als ein Ausrufezeichen. So wird der Newcomer mit 207 kW (281 PS) und 345 Newtonmetern ebenso viel Elektro-Power bieten wie der aktuelle. Im gleichen Zug wird der Corsa GSE aber noch einen Wimpernschlag dynamischer. Denn mit einer Beschleunigung von nur 5,5 Sekunden von 0 auf 100 km/hdrückt der High-Performance-Corsa seinen Fahrer beim Anfahren und Überholen so vehement in den GSE-Performance-Sitz wie derzeit kein anderes Opel-Serienmodell. Erst bei 180 km/herreicht er schließlich sein Tempo-Limit.Dabei können Corsa GSE-Piloten aus drei unterschiedlichen Fahrmodi wählen: Im Sport-Modus ist der Stromer auf pure Performance abgestimmt und ruft mit seiner speziellen „Rennstrecken“-optimierten Kalibrierung die volle Leistung ab; im Normal-Modus mit 170 kW (231 PS) und sportlicher Auslegung sind ebenfalls bis zu 180 km/hSpitze drin, und bei „Eco“ werden alle Einstellungen auf die größtmögliche Effizienz getrimmt; hier liegt die Maximalgeschwindigkeit bei 150 km/h. Die Energie speichert der neue Corsa GSE in einer 54 kWh fassenden Lithium-Ionen-Batterie (51 kWh nutzbare Kapazität). Um ein dauerhaft verlässlich sportliches Fahrvergnügen zu gewährleisten, haben die Ingenieure außerdem das Temperaturmanagement-System für die Batterie den hohen GSE-Anforderungen angepasst.Zur außergewöhnlichen Performance, Handling-Stabilität und direkten Rückmeldung trägt auch die ausgeklügelte Technik bei: So verfügt der Corsa GSE über Frontantrieb mit Torsen-Lamellen-Sperrdifferenzial sowie ein tiefergelegtes Sport-Chassis mit spezifisch ausgelegten Achsen, Stabilisatoren und Hydro-Stoßdämpfern. Ein GSE-optimiertes Lenk- und Pedal-Tuning unterstreicht das hochdynamische Fahrerlebnis. Und falls nötig, packen Vier-Kolben-Performance-Bremsen beherzt zu und sorgen für die sofortige Verzögerung aus hohem Tempo. Und mit dem exklusiv für den neuen Corsa GSE in Rüsselsheim entwickelten aktiven Sport-Sound wird die hochdynamische Leistung auch hörbar. Je nach Beschleunigung und Tempo passt der Corsa GSE seine Sound-Charakteristik dem Fahrerlebnis an.Seine Leistung trägt der neue Corsa GSE darüber hinaus auch selbstbewusst nach außen. Sind bereits die bekannten Varianten der aktuellen Corsa-Generation dynamisch geschnitten, betont der „Hot Hatch“ seinen High-Performance-Anspruch auch optisch bis ins Detail. So fällt die GSE-spezifische Frontschürze direkt in den Blick. Sie ist ebenso wie das Heck noch schärfer als bei den übrigen Modellvarianten gestaltet. Dafür sorgen unter anderem charakteristische schwarze Verkleidungen und Einsätze im unteren Fahrzeugbereich und an den breit ausgelegten Radhäusern, die im Kontrast zur Kontur-Weiß schimmernden Lackierung stehen. Das schwarze Dach und der schwarze Heckspoiler verstärken diesen Effekt.Mit sportlichen 18-Zöllern – genauer: Michelin Pilot Sport 4S 215/40 R18-Reifen – steht der neue Corsa GSE kompromisslos auf der Straße. Unter den markant gestalteten Felgen im Drei-Speichen-Design werden die gelben Alcon-Bremssättel mit deutlich sichtbarem GSE-Schriftzug zum Blickfang. Diesen High-Performance-Look unterstreicht das spezifische GSE-Kürzel auch auf den Fahrzeugseiten.Das scharfe GSE-Design spiegelt sich genauso im Innenraum wider. Hier erwacht der „Hot Hatch“-Gedanke zu neuem Leben – als Reminiszenz an die sportlichen Modelle der Corsa A-Generation und zugleich modern und zukunftsweisend interpretiert. Fahrer und Beifahrer nehmen auf Alcantara-Performance-Sitzen mit integrierten Kopfstützen samt GSE-Logo Platz, die mit Stoffeinsätzen in schwarz-grau-gelbem Karo-Muster Erinnerungen wecken. Strahlend gelbe Gurte bilden dazu einen starken Kontrast. Höchste Qualität, die man sehen und fühlen kann, vermitteln auch das Alcantara-bezogene Lenkrad und die Türeinsätze, die Armlehne mit gelben Nähten sowie der Instrumententräger mit GSE-Logo vor silber-grauem Hintergrund. Beschleunigungs- und Bremsbefehle erfolgen über die Alu-Sportpedale. Weitere spezifische Innenraumdekore für den Corsa GSE ergänzen das Angebot.Das vielfach personalisierbare digitale Fahrerinfodisplay und der zentrale 10-Zoll Farb-Touchscreen übertragen dem Fahrer die notwendigen Informationen. Dieser hält GSE-Performance-Daten, G-Kräfte-Anzeige, Beschleunigungswerte, Batteriemanagementdaten und vieles mehr bereit. Die Anzeigen wurden ebenfalls im typischen GSE-Stil gestaltet. So zeichnet den neuen Corsa GSE innen wie außen ein technisch hochwertiges und hochdynamisches Design bis ins kleinste Detail aus.Dazu ist der Corsa GSE mit zahlreichen Technologie- und Komfort-Details ebenso angenehm wie praktisch ausgestattet. Zum Repertoire zählen Features von beheizbaren Sitzen und Lenkrad über die 180-Grad-Rückfahrkamera, Navigationssystem, adaptiver Geschwindigkeitsregler und das Keyless Entry & Start-System bis hin zum, über den sich der Alltagssportler nicht nur laden lässt, sondern auch externe Geräte vom E-Bike bis zum Elektro-Grill direkt aus der Fahrzeugbatterie mit Energie versorgt werden können.All das zeigt: Der neue Corsa GSE ist kein Auto, das Fans einfach nur von A nach B bringt. Er ist ein vollelektrischer und zugleich praktischer „Hot Hatch“, der die Seele berührt und ein echtes OMG! GSE-Gefühl weckt.