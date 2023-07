Neuer Opel Corsa Electric: Vollelektrischen Kleinwagen-Bestseller ab 239 Euro monatlich leasen

Preisstabiles Angebot: Corsa Electric ab 239 Euro monatlicher Leasingrate 1 oder ab 34.650 Euro bestellbar (UPE inkl. MwSt.)

Rüsselsheim. Vor wenigen Wochen erst vorgestellt, und schon jetzt bestellbar: Der Kleinwagen-Bestsellererstrahlt in neuem Glanz – moderner, digitaler und vielfältiger denn je. Was bleibt wie bisher, sind die Preise. Denn der Corsa Electric-Einstieg liegt in Deutschland mit 34.650 Euro keinen Cent höher als zuvor (alle Preise UPE inkl. MwSt.). Wahlweise können die Kunden den neuen vollelektrischen Corsa außerdem ab 239 Euro monatlich leasenund die gegebenenfalls zur Verfügung gestellte BAFA-Förderung von derzeit 4.500 Euro als Leasingsonderzahlung nutzen.Wer den neuen Corsa mit klassischem Antrieb bevorzugt, kann den Kleinwagen-Bestseller bereits zu einem besonders attraktiven Preis von unter 20.000 Euro – genauer: ab 19.800 Euro – bestellen oder ohne Anzahlung zu einer Rate von nur 169 Euro monatlichleasen. Unter der Haube sorgt in der Einstiegsversion der 55 kW/75 PS starke Benziner für effiziente Alltagsleistungen (Kraftstoffverbrauch gemäß WLTP: 5,4-5,3 l/100 km, CO-Emission 120 g/km; jeweils kombiniert).„Der Opel Corsa ist ein absoluter Bestseller – weil er seit jeher Innovationen und Technologien aus höheren Segmenten für die Kleinwagenklasse verfügbar und bezahlbar macht. Diesem Credo bleiben wir auch mit dem neuen Opel Corsa treu. Und mit nun gleich zwei vollelektrischen Varianten unterstreichen wir unseren Anspruch, unser gesamtes Modellportfolio zu elektrifizieren“, sagt Opel Deutschland-Markenchef Mario Köhler.Jeder neue Corsa hat bereits zahlreiche Technologien und Assistenzsysteme wie den Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung sowie Fußgängererkennung serienmäßig an Bord. Dazu glänzt jeder Corsa im neuen Styling: mit dem charakteristischen Markengesicht Opel Vizor an der Front und selbstbewusst mittig am Heck platziertem Namenszug.Wer vollelektrisch und damit komplett lokal emissionsfrei unterwegs sein möchte, kann beim neuen Corsa Electric ab sofort aus zwei batterie-elektrischen Leistungsstufen wählen: neu mit 115 kW/156 PS und bis zu 402 Kilometer elektrischem Fahrspaß ohne Ladestopp sowie mit dem bereits bewährten 100 kW/136 PS-E-Motor und bis zu 354 Kilometer Reichweite (gemäß WLTP). So lässt sich mit dem Corsa Electric nicht nur höchst effizient auf Tour gehen – mit seinen batterie-elektrischen Leistungen und 260 Newtonmeter direkt anliegendem Drehmoment sorgt er in jedem Fall für Fahrspaß pur.Dazu kommt jede Elektrovariante über die normale Corsa-Serienausstattung hinaus mit volldigitalem Fahrerinfodisplay, Apple CarPlay und Android Auto kompatiblem Multimedia Radio samt Farb-Touchscreen, Klimatisierungsautomatik, 7,4 kW-Onboard-Charger, regenerativem Bremssystem und Wärmepumpe. Das neue, elektrisierende Styling unterstreichen hier 16-Zoll-Leichtmetallräder in hochglanzschwarzer Diamond Cut-Optik.Auch im Innenraum schafft der Corsa mit zahlreichen Neuheiten eine moderne Wohlfühlatmosphäre. Dazu tragen neue Sitzmuster genauso bei wie ein neues Schalthebel- und Lenkrad-Design. Das Highlight stellt hier das auf Wunsch volldigitale Cockpit mit neuem Infotainment dar (abhängig von jeweiliger Corsa-Variante). Die Systeme nutzen die integrierte SnapdragonCockpit Plattform von Qualcomm Technologies, Inc.und ermöglichen unter anderem hochmoderne Grafik-, Multimedia-, und Computervisions-Funktionen. So genießen die Kunden ein adaptives Cockpit-Erlebnis, das sich den Wünschen der Passagiere anpassen kann. Dazu bietet das optionale Navigationssystem Connected Services, die natürliche Spracherkennung „Hey Opel“ sowie Over-the-Air-Updates. Und erstmals lassen sich kompatible Smartphones mit Apple CarPlay und Android Auto kabellos mit den Multimedia-Systemen des Fahrzeugs verbinden und auch wieder aufladen.Das blendfreie Intelli-Lux LEDMatrix Licht, das der Corsa 2019 ins Kleinwagensegment geholt hat, wurde ebenfalls weiterentwickelt und ist nun noch besser und präziser – mit insgesamt 14 statt zuvor acht einzeln ansteuerbaren LED-Elementen. Das Rangieren in der Stadt oder aus Parklücken macht wiederum die auf Wunsch erhältliche neue, hochauflösende Panorama-Rückfahrkamera sicherer und entspannter.Ein echtes Novum folgt schon bald. Denn der Corsa wird das erste Opel-Modell sein, für das der Hersteller Hybride mit 48‑Volt-System anbieten wird. Die 74 kW/100 PS und 100 kW/136 PSstarken Triebwerke kommen mit einem Doppelkupplungs-Automatikgetriebe. Sie werden im weiteren Verlauf die breite Auswahl an wirtschaftlichen Antriebsvarianten ergänzen. Damit hält der neue Corsa in Kürze für die Kunden eine Antriebsauswahl von rein batterie-elektrisch über Hybrid bis zu hocheffizienten Verbrennern bereit, die in dieser Klasse ihresgleichen sucht.