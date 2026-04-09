Mobile Stromquelle: Neuer Opel Astra und viele weitere Opel-Modelle mit V2L-Technologie

Vehicle-to-Load: Externe Geräte ganz einfach aus Batterie von Opel Astra Electric, Grandland Electric, Mokka Electric, Corsa Electric und Combo Electric laden

Elektromobile Freiheit: Keine konventionelle Steckdose für E-Bikes oder Elektro-Grill nötig

„Electric All In“: Opel macht den Umstieg auf die Elektromobilität einfach1

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Derfährt schärfer und moderner denn je vor. Dazu glänzt der Kompaktklasse-Stromer mit zahlreichen Technologien, die noch mehr Komfort und Praxisnutzen versprechen. Eine davon ist. Dank der Technologie ist zum Betreiben oder Laden externer Geräte ab sofort keine Steckdose mehr nötig – die Energie kommt direkt aus der Batterie von Astra Electric und. Zugleich können sich die Fahrer weiterer Opel-Modelle über das V2L-System freuen. So verfügen auch Pkw wie die elektrischen-Varianten sowie vonundbis hin zumüber die integrierte bidirektionale Ladeeinheit.Wer vollelektrisch und damit lokal emissionsfrei unterwegs sein möchte, findet im neuen Opel Astra Electric und im neuen Opel Astra Sports Tourer Electric die optimalen Begleiter. Die 115 kW (156 PS) starke batterie-elektrische Kompaktklasse-Limousine ermöglicht mit 58 kWh-Akku (55 kW nutzbare Kapazität) nun eine lokal emissionsfreie Reichweite von bis zu 454 Kilometern (WLTP) – so können Astra Electric-Fahrer bis zum ersten Ladestopp rund 35 Kilometer weiter reisen als zuvor.Am Zielort angekommen, dient das eigene Auto bei Bedarf jetzt auch als Energielieferant. War der Onboard-Charger im Pkw bisher rein zum Aufladen des Elektrofahrzeugs da, fungiert die nun serienmäßig bidirektionale fahrzeugintegrierte Ladeeinheit zusätzlich als mobile Stromquelle. Damit lassen sich zum Beispiel auf dem Campingplatz Geräte wie E-Bikes laden oder der Elektro-Grill mit bis zu 3,6 kW Leistung über die Fahrzeugbatterie betreiben. Genauso praktisch: Soll der Innenraum einmal mit einem Staubsauger gereinigt werden, braucht man kein Akku-Gerät mehr. Einfach das Staubsaugerkabel mit dem Auto verbinden – los geht’s! Dies alles funktioniert über einen speziellen V2L-Adapter, der an den Ladenanschluss des Astra Electric gekoppelt wird und an der äußeren Anschlussseite für die externen Geräte eine Haushaltssteckdose bereitstellt. Der Adapter ist imverfügbar.Der neue Opel Astra Electric ebenso wie die elektrischen Varianten des Top-of-the-Line-SUVs Opel Grandland und selbst der praktische Familien-Van Opel Combo Electric verfügen serienmäßig über einen dreiphasigen bidirektionalen Onboard-Charger mit 11 kW. Doch auch Fahrer kleinerer Opel-Modelle müssen auf das Plus an Komfort und Praxisnutzen nicht verzichten. Denn Opel rollt das Angebot sukzessive für weitere Pkw aus. Schon jetzt bieten der stylishe Opel Mokka Electric und die 115 kW (156 PS) starke Variante des Kleinwagen-Bestsellers Corsa Electric die Vehicle-to-Load-Vorbereitung. Bei beiden Modellen ist der einphasige (7,4 kW) bidirektionale Onboard-Charger serienmäßig verbaut und die dreiphasige (11 kW) integrierte Ladeeinheit optional für 700 Euro (UPE inkl. MwSt.) erhältlich. Beim neuen Straßensportler undhingegen zählt der leistungsstärkere Onboard-Charger bereits zur Standardausstattung.Und um der Elektromobilität über die aktuelle Förderprämie in Deutschland hinaus weiteren Schub zu verleihen, macht Opel sie für die Kunden noch einfacher und attraktiver – beim Fahrzeugkauf angefangen. Denn wer sich jetzt ein batterie-elektrisches Pkw-Modell wie den neuen Opel Astra Electric oder den Mokka GSE zulegt, erhält mit „Electric All In“zahlreiche Services gleich mit dazu. So sind Leistungen wie eine eProWallbox Move für das flotte Laden zuhause, E-Routes-Funktionen und acht Jahre mobile Lade- und Pannenhilfesowie Batteriegarantie bereits inklusive.