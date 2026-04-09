Mobile Stromquelle: Neuer Opel Astra und viele weitere Opel-Modelle mit V2L-Technologie

- Vehicle-to-Load: Externe Geräte ganz einfach aus Batterie von Opel Astra Electric, Grandland Electric, Mokka Electric, Corsa Electric und Combo Electric laden
- Elektromobile Freiheit: Keine konventionelle Steckdose für E-Bikes oder Elektro-Grill nötig
- „Electric All In“: Opel macht den Umstieg auf die Elektromobilität einfach1
Kombinierte Werte für Opel Grandland Electric gem. WLTP2: Energieverbrauch 17,8-18,6 kWh/100 km, CO2-Emission 0 g/km; CO2-Klasse: A.
Kombinierte Werte für Opel Mokka GSE gem. WLTP2: Energieverbrauch 18,5 kWh/100 km, CO2-Emission 0 g/km; CO2-Klasse: A.
Kombinierte Werte für Opel Mokka Electric gem. WLTP2: Energieverbrauch 15,6 kWh/100 km, CO2-Emission 0 g/km; CO2-Klasse: A.
Kombinierte Werte für Opel Corsa Electric mit 115 kW (156 PS) gem. WLTP2: Energieverbrauch 14,2-14,5 kWh/100 km, CO2-Emission 0 g/km; CO2-Klasse: A.
Kombinierte Werte für Opel Combo Electric gem. WLTP2: Energieverbrauch 18,7 kWh/100 km, CO2-Emission 0 g/km; CO2-Klasse: A.
Der neue Opel Astra Electric fährt schärfer und moderner denn je vor. Dazu glänzt der Kompaktklasse-Stromer mit zahlreichen Technologien, die noch mehr Komfort und Praxisnutzen versprechen. Eine davon ist V2L – Vehicle-to-Load. Dank der Technologie ist zum Betreiben oder Laden externer Geräte ab sofort keine Steckdose mehr nötig – die Energie kommt direkt aus der Batterie von Astra Electric und Astra Sports Tourer Electric. Zugleich können sich die Fahrer weiterer Opel-Modelle über das V2L-System freuen. So verfügen auch Pkw wie die elektrischen Grandland-Varianten sowie von Mokka Electric und Corsa Electric bis hin zum Combo Electric über die integrierte bidirektionale Ladeeinheit.
Vollelektrische mobile Freiheit: Neuer Astra Electric fährt weiter und bietet mehr
Wer vollelektrisch und damit lokal emissionsfrei unterwegs sein möchte, findet im neuen Opel Astra Electric und im neuen Opel Astra Sports Tourer Electric die optimalen Begleiter. Die 115 kW (156 PS) starke batterie-elektrische Kompaktklasse-Limousine ermöglicht mit 58 kWh-Akku (55 kW nutzbare Kapazität) nun eine lokal emissionsfreie Reichweite von bis zu 454 Kilometern (WLTP3) – so können Astra Electric-Fahrer bis zum ersten Ladestopp rund 35 Kilometer weiter reisen als zuvor.
Am Zielort angekommen, dient das eigene Auto bei Bedarf jetzt auch als Energielieferant. War der Onboard-Charger im Pkw bisher rein zum Aufladen des Elektrofahrzeugs da, fungiert die nun serienmäßig bidirektionale fahrzeugintegrierte Ladeeinheit zusätzlich als mobile Stromquelle. Damit lassen sich zum Beispiel auf dem Campingplatz Geräte wie E-Bikes laden oder der Elektro-Grill mit bis zu 3,6 kW Leistung über die Fahrzeugbatterie betreiben. Genauso praktisch: Soll der Innenraum einmal mit einem Staubsauger gereinigt werden, braucht man kein Akku-Gerät mehr. Einfach das Staubsaugerkabel mit dem Auto verbinden – los geht’s! Dies alles funktioniert über einen speziellen V2L-Adapter, der an den Ladenanschluss des Astra Electric gekoppelt wird und an der äußeren Anschlussseite für die externen Geräte eine Haushaltssteckdose bereitstellt. Der Adapter ist im Opel-Zubehör verfügbar.
Der neue Opel Astra Electric ebenso wie die elektrischen Varianten des Top-of-the-Line-SUVs Opel Grandland und selbst der praktische Familien-Van Opel Combo Electric verfügen serienmäßig über einen dreiphasigen bidirektionalen Onboard-Charger mit 11 kW. Doch auch Fahrer kleinerer Opel-Modelle müssen auf das Plus an Komfort und Praxisnutzen nicht verzichten. Denn Opel rollt das Angebot sukzessive für weitere Pkw aus. Schon jetzt bieten der stylishe Opel Mokka Electric und die 115 kW (156 PS) starke Variante des Kleinwagen-Bestsellers Corsa Electric die Vehicle-to-Load-Vorbereitung. Bei beiden Modellen ist der einphasige (7,4 kW) bidirektionale Onboard-Charger serienmäßig verbaut und die dreiphasige (11 kW) integrierte Ladeeinheit optional für 700 Euro (UPE inkl. MwSt.) erhältlich. Beim neuen Straßensportler und „Goldenes Lenkrad 2025“-Titelträger4 Mokka GSE hingegen zählt der leistungsstärkere Onboard-Charger bereits zur Standardausstattung.
„Electric All In“1: E-Services inklusive für erschwingliche Elektromobilität
Und um der Elektromobilität über die aktuelle Förderprämie in Deutschland hinaus weiteren Schub zu verleihen, macht Opel sie für die Kunden noch einfacher und attraktiver – beim Fahrzeugkauf angefangen. Denn wer sich jetzt ein batterie-elektrisches Pkw-Modell wie den neuen Opel Astra Electric oder den Mokka GSE zulegt, erhält mit „Electric All In“1 zahlreiche Services gleich mit dazu. So sind Leistungen wie eine eProWallbox Move für das flotte Laden zuhause, E-Routes-Funktionen und acht Jahre mobile Lade- und Pannenhilfe5 sowie Batteriegarantie bereits inklusive.
[1] Angebot für Privatkunden bei Kauf eines nicht bereits zugelassenen vollelektrischen Opel-Pkw-Neufahrzeuges (ausgeschlossen Opel Rocks) bis zum 30.06.2026 bei teilnehmenden Opel-Partnern. Konditionen unter www.opel.de.
[2] Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst.
[3] Die angegebene Reichweite wurde anhand der WLTP-Testverfahren bestimmt (VO (EG) Nr. 715/2007 und VO (EU) Nr. 2017/1151). Die tatsächliche Reichweite kann unter Alltagsbedingungen abweichen und ist von verschiedenen Faktoren abhängig, insbesondere von persönlicher Fahrweise, Streckenbeschaffenheit, Außentemperatur, Nutzung von Heizung und Klimaanlage sowie thermischer Vorkonditionierung.
[4] AUTO BILD Ausgabe 47/2025 und BILD am SONNTAG Ausgabe 47/2025, Kategorie „Kleinwagen“.
[5] Acht Jahre Pannen- und mobile Ladehilfe; mobile Ladehilfe bis zu dreimal pro Jahr.