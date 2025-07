Mehr Leistung, mehr Reichweite, gleicher Preis: Neuer Plug-in-Hybrid für Opel Astra und Astra Sports Tourer

Neu: Ab sofort mit 144 kW (196 PS) Systemleistung und elektrifiziertem Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe

Reichweitenplus: Mit 17,2 kWh-Akku nun bis zu 83 km rein elektrisch fahren (kombiniert (EAER) gemäß WLTP 1 )

Jetzt bestellbar: Astra Plug-in-Hybrid ab 38.460 Euro, Astra Sports Tourer Plug-in-Hybrid ab 39.960 Euro (alle Preise UPE inkl. MwSt.)

Rüsselsheim. Sportlich-elegant, praktisch, komfortabel und dabei höchst effizient: Diese Qualitäten zeichnenundaus. Dazu bieten die Kompaktklasse-Bestseller von vollelektrisch über Plug-in-Hybrid und Hybrid mit 48-Volt-Technologie bis zum Verbrenner eine Antriebsvielfalt wie kein anderes Opel-Modell – das jetzt noch attraktiver wird. Denn ab sofort sinderhältlich. Die Vorteile für die Kunden sind vielfältig: Der neue Plug-in-Hybrid bietet mit 144 kW (196 PS) ein Leistungsplus von 11 kW (16 PS) im Vergleich zum bisherigen Antrieb. Zugleich ermöglicht eine größere Batterie mehr elektrische Reichweite; Verbrauch und Energiebedarf hingegen sinken weiter. Und dank neuem Getriebe genießen Fahrer und Passagiere mehr Fahrkomfort.„Wer heute besonders dynamisch und zugleich verantwortungsbewusst fahren möchte, ohne bereits vollelektrisch unterwegs zu sein, für den ist der neue Plug-in-Hybrid im Astra und Astra Sports Tourer genau die richtige Wahl. 144 kW (196 PS) Systemleistung und 360 Newtonmeter Drehmoment versprechen flotten Fahrspaß. Dazu haben Kunden beim Plug-in-Hybrid den großen Vorteil, Energie für später aufzusparen, so dass sie beispielsweise in der Stadt auf rein elektrischen Betrieb umschalten können. Das gibt ihnen die Freiheit, stets ihre persönlich präferierte Antriebsart zu wählen“, sagt Opel Deutschland-Markenchef Patrick Dinger.Der neue Astra Plug-in-Hybrid ist ab sofort zum Einstiegspreis von 38.460 Euro – und damit keinen Cent teurer als bisher – bestellbar, auch sein Kombi-Pendant Astra Sports Tourer Plug-in-Hybrid fährt unverändert ab 39.960 Euro vor (alle Preise UPE inkl. MwSt.). Damit ergänzen die Kompaktklasse-Modelle das modernisierte Plug-in-Hybrid-Portfolio der Marke. Der neueist ebenso mit dem Plug-in-Hybrid-Antrieb der nächsten Generation erhältlich.Wer heute noch nicht vollelektrisch lange Urlaubsreisen unternehmen, aber lokal emissionsfrei im Alltag pendeln oder in die Stadt fahren möchte, wählt bei Opel Astra und Astra Sports Tourer einfach den hocheffizienten Plug-in-Hybrid-Antrieb. Mit nun 144 kW (196 PS) Systemleistung und 360 Newtonmeter maximalem Drehmoment in Kombination mit dem neuen elektrifizierten Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe ist viel Fahrspaß garantiert. Von 0 auf 100 km/h spurtet die Limousine in nur 7,6 Sekunden (Sports Tourer: 7,7 Sekunden); die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 225 km/h.Für eine ausgewogene Performance sorgt das vorbildliche Zusammenspiel von Verbrennungs- und Elektromotor. Der 1,6‑Liter-Turbo-Vierzylinder leistet 110 kW (150 PS). Der E‑Motor des Fronttrieblers steuert anstelle von 81 kW nun bis zu 92 kW (125 PS) bei. Für den emissionsfreien Betrieb im Stadtverkehr und urbanen Raum kann einfach der Elektro-Modus angewählt werden. Damit fährt der Plug-in-Hybrid weiter als bisher. Denn die Batterie verfügt nun über eine Kapazität von 17,2 kWh (statt zuvor 12,4 kWh). Dies erhöht die rein elektrische und damit lokal emissionsfreie Reichweite gemäß WLTPum 26 Kilometer auf bis zu 83 Kilometer. Für vorbildliche Werte sorgt auch der neue 1,6-Liter-Vierzylinder, der den Verbrauch weiter senkt. So benötigen Astra und Astra Sports Tourer Plug-in-Hybrid gewichtet nur noch 12,7-13,1 kWh Strom und 2,2-2,4 Liter Kraftstoff auf 100 Kilometer(bisher 16,3-16,5 kWh Strom und 1,3 Liter).Den Fahrkomfort steigert das neue elektrifizierte Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe. Im Gegensatz zum Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe, das bei der Hybridversion mit 48-Volt-Technologie zum Einsatz kommt, verfügt es über eine zusätzliche Fahrstufe und wurde für die höhere Leistung des Plug-in-Hybrid optimiert.Darüber hinaus sind beim neuen Astra Plug-in-Hybrid in jeder Variante zahlreiche moderne Technologien und Komfortfeatures serienmäßig an Bord. Sie reichen vom Multimedia Infotainmentsystem mit jeweils zehn Zoll großem Farb-Touchscreen und Fahrerinfodisplay über die kabellose Smartphone-Integration via Apple CarPlay und Android Auto bis zum schlüssellosen Startsystem „Keyless Start“.Und wer mit noch mehr elektrifizierter Power im Opel-Kompaktklasse-Bestseller unterwegs sein will, findet inunddie passenden Optionen. Die Spitzen-Plug-in-Hybride sorgen mit 165 kW (225 PS) Systemleistung und 360 Newtonmeter maximalem Drehmoment für höchst dynamischen Fahrspaß.