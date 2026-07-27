„Made for Fun“: Opel startet neues Kapitel der „Yes, of Corsa“-Kampagne

- Deutsche Präzision trifft Fahrspaß: Opel Corsa stellt sich dem ultimativen Test – einer Achterbahnfahrt voller Technologie, Dynamik und Emotion
- Stylish, modern, ausdrucksstark: Corsa auch als YES-Sondermodell, mit innovativen Technologien, breiter Antriebsauswahl und schon bald als Corsa GSE
Kombinierte Werte für Opel Corsa Electric mit 115 kW (156 PS) gem. WLTP1: Energieverbrauch 14,2-14,5 kWh/100 km, CO2-Emission 0 g/km; CO2-Klasse: A.
Kombinierte Werte für Opel Corsa Hybrid mit 81 kW (110 PS) gem. WLTP1: Kraftstoffverbrauch 4,5-4,6 l/100 km, CO2-Emission 102-104 g/km; CO2-Klasse: C.
Kombinierte Werte für Opel Corsa Hybrid mit 107 kW (145 PS) gem. WLTP1: Kraftstoffverbrauch 4,6-4,7 l/100 km, CO2-Emission 103-105 g/km; CO2-Klasse: C.
Kombinierte Werte für Opel Corsa 1.2 gem. WLTP1: Kraftstoffverbrauch 5,1-5,3 l/100 km, CO2-Emission 116-119 g/km; CO2-Klasse: D.
„Yes, of Corsa“ – was vor drei Jahren als eingängiger Kampagnenclaim startete, ist zu einem festen Bestandteil der Opel Corsa-Kommunikation geworden. Das Statement bringt auf den Punkt, wofür Deutschlands beliebtester Kleinwagen steht: Coolness, Fahrspaß und Alltagstauglichkeit. Jetzt startet Opel die nächste Phase der „Yes, of Corsa“-Kampagne – mit noch mehr Drive, Leichtigkeit und Fahrspaß. Damit zeigt Opel, wie frisches Design, moderne Technologien und deutsche Ingenieurskunst zu einem Fahrerlebnis werden, das einfach Spaß macht. Der neue Hero-Spot bringt diese Idee auf den Punkt: „Yes, of Corsa. The Opel Corsa – Made for Fun!“
„Drei Jahre nach dem Start steht ‚Yes, of Corsa‘ heute überall in Europa für das unverwechselbare Corsa-Gefühl. Genau das führen wir jetzt weiter. Die neue Kampagne nimmt die Kunden mit auf die finalen Validierungstests von unserem Corsa – in einem außergewöhnlichen Rollercoaster-Setting. Damit zeigen wir, was wirklich zählt: Kompromisslose Qualität für absoluten Fahrspaß“, sagt Opel-Marketingchefin Rebecca Reinermann.
Frisch, unkonventionell, wild: Neue Kampagne fokussiert auf Corsa-Stärken
Einsteigen, anschnallen, Türen schließen – und los geht die wilde Fahrt: Im Hero-Spot der neuen Kampagne fährt der Corsa über eine spektakuläre Achterbahnstrecke. Steil nach oben, rasant wieder hinab – während die Fahrerin souverän bleibt und der Corsa seine Stärken zeigt: präzises Handling, markantes Design und moderne Technologien.
- Aerodynamisches Design? Yes, of Corsa. Die windschnittige Silhouette, charakteristischen Linien und der coupéhafte Auftritt zeigen: Der Corsa ist bis ins Detail auf Dynamik ausgelegt.
- Zweifarb-Lackierung? Yes, of Corsa. Während der Achterbahnfahrt bekommt der Corsa seinen markanten Look – ob in Grau-Schwarz oder als ausdrucksstarkes Sondermodell Corsa YES in Koral Orange mit kontrastierendem schwarzem Dach.
- Intelligentes Licht? Yes, of Corsa. Sobald es durch den Tunnel geht, schaltet der Corsa die adaptive, blendfreie Intelli-Lux-Technologie ein, die Opel vom Top-SUV Grandland über den Kompaktklasse-Bestseller Astra bis hin zum Kleinwagen bietet – smart, präzise und bereit für jede Kurve.
Die neue „Yes, of Corsa – Made for Fun“-Kampagne wird aktuell europaweit ausgerollt, der Start erfolgt sukzessive in den einzelnen Märkten. Sie läuft kanalübergreifend – von TV und Online-Video über Print und digitale Out-of-Home-Flächen bis hin zu Social Stories, Reels und kurzen Snippets.
„Made for Fun“: Neuer Corsa GSE liefert den ultimativen Beweis
„Yes, of Corsa“ hat den Corsa von Anfang an mit Coolness, Leichtigkeit und Fahrspaß aufgeladen. Mit „Opel Corsa – Made for Fun“ führt Opel diesen Ansatz jetzt weiter und zeigt, wie vielseitig Fahrspaß sein kann: vollelektrisch, als Hybrid oder mit klassischem Verbrenner. Den nächsten Beweis liefert Opel noch in diesem Jahr mit dem neuen batterie-elektrischen Opel Corsa GSE. Mit 207 kW (281 PS), 245 Newtonmeter Drehmoment und einer Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in nur 5,5 Sekunden2 bringt er High-Performance-Feeling ins Kleinwagensegment. Kurz gesagt: „Opel Corsa – Made for Fun!“
[1] Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst.
[2] Alle Daten vorläufige Angaben. Fahrzeug noch nicht homologiert und noch nicht erhältlich.