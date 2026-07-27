„Made for Fun“: Opel startet neues Kapitel der „Yes, of Corsa“-Kampagne

Deutsche Präzision trifft Fahrspaß: Opel Corsa stellt sich dem ultimativen Test – einer Achterbahnfahrt voller Technologie, Dynamik und Emotion

Stylish, modern, ausdrucksstark: Corsa auch als YES-Sondermodell, mit innovativen Technologien, breiter Antriebsauswahl und schon bald als Corsa GSE

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Aerodynamisches Design? Yes, of Corsa. Die windschnittige Silhouette, charakteristischen Linien und der coupéhafte Auftritt zeigen: Der Corsa ist bis ins Detail auf Dynamik ausgelegt.

Die windschnittige Silhouette, charakteristischen Linien und der coupéhafte Auftritt zeigen: Der Corsa ist bis ins Detail auf Dynamik ausgelegt. Zweifarb-Lackierung? Yes, of Corsa. Während der Achterbahnfahrt bekommt der Corsa seinen markanten Look – ob in Grau-Schwarz oder als ausdrucksstarkes Sondermodell Corsa YES in Koral Orange mit kontrastierendem schwarzem Dach.

Während der Achterbahnfahrt bekommt der Corsa seinen markanten Look – ob in Grau-Schwarz oder als ausdrucksstarkes Sondermodell in Koral Orange mit kontrastierendem schwarzem Dach. Intelligentes Licht? Yes, of Corsa. Sobald es durch den Tunnel geht, schaltet der Corsa die adaptive, blendfreie Intelli-Lux-Technologie ein, die Opel vom Top-SUV Grandland über den Kompaktklasse-Bestseller Astra bis hin zum Kleinwagen bietet – smart, präzise und bereit für jede Kurve.

„Yes, of Corsa“ – was vor drei Jahren als eingängiger Kampagnenclaim startete, ist zu einem festen Bestandteil der-Kommunikation geworden. Das Statement bringt auf den Punkt, wofürsteht: Coolness, Fahrspaß und Alltagstauglichkeit. Jetzt startet Opel die nächste Phase der „Yes, of Corsa“-Kampagne – mit noch mehr Drive, Leichtigkeit und Fahrspaß. Damit zeigt Opel, wie frisches Design, moderne Technologien und deutsche Ingenieurskunst zu einem Fahrerlebnis werden, das einfach Spaß macht. Der neuebringt diese Idee auf den Punkt:„Drei Jahre nach dem Start steht ‚Yes, of Corsa‘ heute überall in Europa für das unverwechselbare Corsa-Gefühl. Genau das führen wir jetzt weiter. Die neue Kampagne nimmt die Kunden mit auf die finalen Validierungstests von unserem Corsa – in einem außergewöhnlichen Rollercoaster-Setting. Damit zeigen wir, was wirklich zählt: Kompromisslose Qualität für absoluten Fahrspaß“, sagt Opel-Marketingchefin Rebecca Reinermann.Einsteigen, anschnallen, Türen schließen – und los geht die wilde Fahrt: Im Hero-Spot der neuen Kampagne fährt der Corsa über eine spektakuläre Achterbahnstrecke. Steil nach oben, rasant wieder hinab – während die Fahrerin souverän bleibt und der Corsa seine Stärken zeigt: präzises Handling, markantes Design und moderne Technologien.Der neue Spot bringt mit Tempo und Leichtigkeit auf den Punkt, was den Opel Corsa ausmacht: Sicherheit, Emotion und Fahrspaß ab der ersten Sekunde.Die neue „Yes, of Corsa – Made for Fun“-Kampagne wird aktuell europaweit ausgerollt, der Start erfolgt sukzessive in den einzelnen Märkten. Sie läuft kanalübergreifend – von TV und Online-Video über Print und digitale Out-of-Home-Flächen bis hin zu Social Stories, Reels und kurzen Snippets.„Yes, of Corsa“ hat den Corsa von Anfang an mit Coolness, Leichtigkeit und Fahrspaß aufgeladen. Mit „Opel Corsa – Made for Fun“ führt Opel diesen Ansatz jetzt weiter und zeigt, wie vielseitig Fahrspaß sein kann: vollelektrisch, als Hybrid oder mit klassischem Verbrenner. Den nächsten Beweis liefert Opel noch in diesem Jahr mit dem neuen batterie-elektrischen. Mit 207 kW (281 PS), 245 Newtonmeter Drehmoment und einer Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in nur 5,5 Sekundenbringt er High-Performance-Feeling ins Kleinwagensegment. Kurz gesagt: „Opel Corsa – Made for Fun!“