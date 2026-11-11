Kleine Passagiere groß auf Fahrt: Die Opel-Multitalente für Familien

Zum UNICEF World Children’s Day am 20. November: Opel-Modelle bieten passende Lösungen für die unterschiedlichsten Familienbedürfnisse

Vom Kompaktklasse-Bestseller bis zum Großraum-Van: Opel Astra Sports Tourer, Frontera, Grandland, Combo und Zafira verbinden Alltagstauglichkeit mit Flexibilität

Mehr Platz für das, was zählt: Clevere Raumkonzepte und moderne Technologien machen kurze wie lange Strecken komfortabel

2

2

2

2

2

2

2

Ob der tägliche Weg zur Kita, der Ausflug am Wochenende oder die große Urlaubsreise: Familien mit Kindern haben ganz eigene Anforderungen an ihr Auto – und Opel bietet die passenden Modelle. So zeigenund, wie viel Flexibilität, Komfort und Alltagstauglichkeit in modernen Familienautos stecken kann. Alle fünf sind wahre „Raumwunder“, die mit vielen praktischen Lösungen sowie Top-Technologien glänzen und in denen sich alle Familienmitglieder wohlfühlen.Dererinnert weltweit an die Rechte von Kindern und daran, ihre Bedürfnisse und Perspektiven in den Mittelpunkt zu stellen. Der 20. November markiert den Jahrestag der Verabschiedung der UN-Kinderrechtskonvention im Jahr 1989. Für Opel ein passender Anlass, den Blick einmal mehr auf die Mobilität von Familien zu richten – und auf Modelle, die den Alltag zwischen Schule, Freizeit, Einkauf und Urlaub erleichtern.Derist ein Top-SUV „made in Germany“. Designt und entwickelt am Opel-Stammsitz in Rüsselsheim und gebaut in Eisenach bietet er innovative Technologien vommit mehr als 50.000 Elementen bis zur praktischen Pixel-Box im Innenraum. Höchsten Komfort für Fahrer und Beifahrer versprechen die serienmäßigen Intelli-Sitze mit ergonomischer Vertiefung.Wer auf lange Reisen gehen möchte, ist in dem SUV im doppelten Sinne bestens aufgehoben: Zum einen bietet der Grandland komfortablen Platz für wahlweise fünf Personen oder je nach Variante bis zu 1.645 Liter Gepäck, zum anderen ist er besonders ausdauernd unterwegs. So bietet beispielsweise der 170 kW (231 PS) starkeeine batterie-elektrische und damit lokal emissionsfreie Reichweite bis zu 691 Kilometer (WLTP), imsind sogar weit mehr als 1.000 Kilometer bis zum nächsten Tank- und Ladestopp drin.Emotionales Design, clevere Technologien, höchste Effizienz und vor allem ausgewiesene Praktikabilität: Der– ebenfalls durch und durch– beeindruckt mit seiner Vielzahl an Qualitäten. Das Portfolio an Innovationen reicht von der jüngsten Generation desüber serienmäßigebis hin zu einer, die alle Bedürfnisse erfüllt.Ein Astra Sports Tourer wäre allerdings kein echter Opel-Kombi, wenn er nicht seine ausgewiesenen Stärken als flexibler Lademeister unter Beweis stellen würde. So glänzt er unter anderem mit variabel unterteilbarem Laderaum und einem Gepäckvolumen von bis zu 1.634 Litern. Da finden nicht nur zahlreiche Koffer und Arbeitsutensilien, sondern auch voluminösere Gegenstände wie Transportboxen bequem Platz, angenehm einfach zu beladen über die rund 60 Zentimeter niedrige Ladekante. Und sollen Skier oder der Schlitten für die Familienreise mit an Bord, kann die Rücksitzlehne flexibel im Verhältnis 40:20:40 umgeklappt werden, die Ladelänge am Boden erweitert sich so auf bis zu 1,85 Meter.Mit noch mehr Flexibilität punkten die Opel-Multitalente für Großfamilien: Mit einem herausragenden Packaging und vorbildlichen Preis-Leistungs-Verhältnis fährt dervor. So ist der neuezum besonders attraktiven Einstiegspreis von 21.990 Euro bestellbar (UPE inkl. MwSt.) – erschwinglicher als jeder andere aktuelle Opel-Pkw.Das familienfreundliche SUV glänzt dabei nicht nur mit seinem robusten Design und cleveren Lösungen, sondern vor allem mit vielfältigsten Einsatzmöglichkeiten. Denn egal, ob es auf große Familientour, in den Urlaub oder einfach nur zum Großeinkauf gehen soll – der Frontera ist für alle Aufgaben der passende Begleiter. Dafür sorgen ein angenehm luftiger Innenraum und bis zu rund 1.600 Liter Ladevolumen. So passt vom kleinen Trolley über diverse Koffer bis zum Kinderwagen alles in das SUV, was mit auf große Fahrt soll. Und wird das geräumige SUV nicht für die Fahrt in den Urlaub, sondern eher für den kürzeren Familientrip gebraucht, empfiehlt sich der Frontera alternativ als Siebensitzer-Variante. Die zwei zusätzlichen Sitze in Reihe drei sind einzeln umklappbar, so dass auch hier die größtmögliche Flexibilität beibehalten wird.Beimkönnen die Kunden aus zwei Fahrzeuglängen wählen: Die 4,41 Meter lange Version bietet Platz für bis zu 5 Personen, in der Variante mit 4,76 Meter Länge (Combo XL) finden optional in drei Reihen bis zu 7 Insassen Platz. Je nach Sitzkonfiguration hält der Combo XL bis 4.000 Liter Ladevolumen (bis unters Dach) bereit. Besonders praktisch sind dabei die Zugriffsmöglichkeit zum Laderaum über das separat aufklappbare Fenster in der Heckklappe sowie die horizontal umklappbare Beifahrersitzrückenlehne.Der Größte im Opel-Pkw-Angebot ist der. Der Großraum-Van ist wahlweise in zwei Längen (4,98 Meter und 5,33 Meter) erhältlich und bietet bis zu 9 Personen Platz. Besonders komfortabel wird es im Fond auf Wunsch mit vier unabhängigen, einander gegenüberliegenden Vis-à-vis-Sitzen, die den Zafira zum besonders komfortablen Reisemobil machen. Den Ein- und Ausstieg zu den Reihen zwei und drei erleichtern sensorgesteuerte, elektrische Schiebetüren auf beiden Fahrzeugseiten (GS-Ausstattung). Dazu reicht das Ladevolumen bis zu 4.900 Liter (in der XL-Variante). Besonders praktisch auf der Städtetour mit der Familie: Der Zafira misst gerade einmal rund 1,90 Meter in der Höhe und ist damit tiefgaragentauglich.Ob SUV, Kombi oder Großraum-Van: Familien sind so unterschiedlich wie die Wege, die sie jeden Tag zurücklegen. Mit Grandland, Frontera, Astra Sports Tourer, Combo und Zafira bietet Opel unterschiedliche Fahrzeugkonzepte für verschiedene Platzbedürfnisse, Lebensphasen und Mobilitätsanforderungen. So können Familien das Modell und die jeweilige Antriebsvariante von klassisch bis zu vollelektrisch wählen, die zu ihrem persönlichen Alltag passen.