„Keyless Start“, Vorkonditionierung und frische Farbe: Opel Frontera jetzt noch vielfältiger

Blickfang in Serie: Mutig und robust gestalteter Frontera jetzt mit Effekt Blau-Metallic-Lackierung ohne Aufpreis

Leichter Losfahren: Schlüsselloses Startsystem macht Familien-SUV komfortabler

Einsteigen und wohlfühlen: Mit Vorkonditionierung die Innenraumtemperatur im Frontera Electric schon vor Fahrtantritt regulieren

Bestens vernetzt: Infotainment-Paket für mehr Komfort und Sicherheit

Charaktertyp für bis zu Sieben: Flexibles SUV mit viel Platz für Alltag, Beruf und Urlaub

Elektrifiziert, höchst effizient und mit extra viel Platz: Derist dasfür alle. Denn der Frontera bietet ab besonders attraktiven Einstiegspreisen von 24.190 Euro (alle Preise UPE inkl. MwSt.) vor allem eines: viel Auto fürs Geld. Jetzt macht Opel den Frontera noch vielfältiger, praktischer und komfortabler. Zum außergewöhnlichen Blickfang wird der robust gestaltete Alltagsheld ab sofort serienmäßig mit der strahlenden Metallic-Lackierung Effekt Blau. Für den einfachen Motorstart können Kunden das schlüssellose System „Keyless Start“ wählen. Mit dem Infotainment-Paket samt 130-Grad-Rückfahrkamera sind Frontera-Fahrer und -Passagiere nicht nur bestens vernetzt, sondern auch noch sicherer und entspannter unterwegs, gerade beim Rangieren in der Stadt. Und mit der Möglichkeit, die Innenraumtemperatur beim Frontera Electric schon vor Fahrtantritt zu regulieren, steigt der Komfort ab der ersten Sekunde.„Unser Opel Frontera bietet alles, was Kunden heute von einem Opel erwarten: hohen Praxisnutzen und charakteristisches Design, effiziente, ressourcenschonende Antriebe sowie praktische Lösungen und Technologien, die man sich leisten kann. Zugleich sollen Frontera-Fahrer auch auf die kleinen Annehmlichkeiten nicht verzichten. Deshalb erweitern wir das Angebot für unser erschwingliches SUV jetzt um komfortsteigernde Features wie ‚Keyless Start‘ und das Infotainment-Paket. Und mit der nun serienmäßigen Lackierung Effekt Blau wird der Frontera einmal mehr zum Hingucker – ganz ohne Aufpreis“, sagt Opel Deutschland-Markenchef Patrick Dinger.Der Opel Frontera ist der Inbegriff des vielfältigen SUVs, das man sich leisten kann. So überzeugt er die Kunden mit praktischen Features zu besonders erschwinglichen Preisen. Zugleich soll Komfort keine Frage des Geldes sein. Deshalb erweitert Opel für das familienfreundlich SUV nun das Ausstattungsrepertoire. Dies fängt schon vor der Abfahrt an: So können sich Frontera Electric-Fahrer und -Passagiere künftig auf einen jederzeit angenehm temperierten Innenraum freuen – und das direkt zum Beginn der Reise. Möglich macht das die Vorkonditionierung. Über den Touchscreen oder per App lässt sich bereits vor Fahrtantritt die gewünschte Innenraumtemperatur wählen. So kann während des Ladevorgangs der Strom aus dem Netz genutzt werden, was die Reichweite während der Fahrt erhöht.Diese beginnt dann nicht mehr, indem der Fahrer den Schlüssel ins Zündschloss stecken und drehen muss. Stattdessen erfolgt der Motorstart ganz einfach per Knopfdruck – das schlüssellose System „Keyless Start“ macht es möglich. Für den Frontera GS ist „Keyless Start“ im Tech-Paket inklusive LED-Nebelscheinwerfern für 550 Euro erhältlich, in der Top-Ausstattung Ultimate zählt das komfortable Startsystem zur Serie.Darüber hinaus hat Opel für die Kunden ein weiteres ebenso praktisches wie sicherheitssteigerndes Paket geschnürt. In den Ausstattungslinien GS und Ultimate bereits serienmäßig an Bord und bei der Einstiegsvariante Edition für 1.000 Euro erhältlich, bündelt das Infotainment-Paket gleich mehrere angenehme Features. Für beste Unterhaltung und Vernetzung sorgt das DAB-Radio plus Navigation, dessen Bedienung übersichtlich über den 10-Zoll großen Farbtouchscreen erfolgt. Das eigene kompatible Smartphone lässt sich via Mirror Screen spiegeln und bei Bedarf per Wireless Charger während der Fahrt aufladen. Praxisnutzen und Komfort erhöht die Mittelarmlehne mit Ablagefach zwischen Fahrer und Beifahrer genauso wie das haptisch angenehme Lenkrad, das gemäß dem Opel-Nachhaltigkeitsgedanken mit veganem Kunstleder bezogen ist. Und muss der Frontera in der Stadt rangieren, ermöglicht die 130-Grad-Rückfahrkamera beste Übersicht nach hinten. So beugt sie nicht nur lästigen Remplern vor, sondern sorgt auch dafür, dass keine querenden Verkehrsteilnehmer beim Ausparken übersehen werden – ein Sicherheitsplus für alle.Mit diesem Rezept etabliert sich der Opel Frontera als Kundenliebling und. Zugleich macht Opel das familienfreundliche, erschwingliche SUV, das wahlweise Platz für bis zu sieben Personen oder rund 1.600 Liter Ladevolumen bietet, kontinuierlich noch attraktiver.