ITC 1996: Als Opel und Manuel Reuter zu Motorsport-Ikonen wurden

Opel feiert mit dem Gewinn der inoffiziellen Tourenwagen-Weltmeisterschaft vor 30 Jahren einen der größten Erfolge seiner Renn-Historie

Manuel Reuter und der Opel Calibra V6 4x4 sichern sich mit dem ITC-Titel ihren Platz in den Geschichtsbüchern des Motorsports

Die International Touring Car Championship (ITC) war die seinerzeit technisch höchstentwickelte Rennserie der Welt

27. Oktober 1996 – kein Tag wie jeder andere für Opel. An jenem Sonntag vor 30 Jahren feiert der Rüsselsheimer Automobilhersteller in Brasilien den Gewinn der International Touring Car Championship (ITC) durch Manuel Reuter im Opel Calibra V6 4x4. Es ist gemeinsam mit dem Rallye-WM-Titel 1982 durch Walter Röhrl der größte Erfolg in der Motorsport-Geschichte von Opel, die bereits 1899 begann. Reuter, sein schwarzer Calibra und Opel fixieren mit dem Triumph in der inoffiziellen Tourenwagen-Weltmeisterschaft ihren ewigen Platz als Ikonen des internationalen Motorsports.Die ITC mit ihren Klasse-1-Boliden war seinerzeit die technisch höchst entwickelte Rennserie der Welt – selbst im Vergleich mit der automobilen Königsklasse, der Formel 1. Der Kampf der Allrad-Renner von Opel und Alfa Romeo gegen die heckgetriebenen Mercedes trieb immer aufwändigere Blüten. Die auf 12.000 minbegrenzten V6-Motoren leisteten rund 520 PS, die Allradler verfügten über elektronisch gesteuerte Differenziale. Mercedes konterte mit hydraulisch verstellbaren Gewichten am Unterboden, mit denen sie die Traktion beim Herausbeschleunigen beeinflussen konnten. Standard waren Renn-ABS, variable Jalousien an den Frontflügeln, in voller Fahrt verstellbare Stabilisatoren und halbautomatische Getriebe, die ebenso empfindlich waren wie die hochdrehenden Motoren. Daher entwickelten die Ingenieure modulare Systeme, bei denen im Falle eines Motor- oder Getriebeschadens nicht die einzelne Komponente, sondern der komplette Vorderwagen ausgetauscht wurde – Schnellverschlüsse auf, Kabelbaum abstecken, Schläuche runter, komplettes Modul weg, neue Frontpartie drauf, alles wieder anstecken. Wenn nötig, klappte das in weniger als drei Minuten.Der Kampf zwischen Alfa Romeo, Mercedes-Benz und Opel war auch sportlich nicht zu toppen. 26 Wertungsläufe in 13 Veranstaltungen auf drei Kontinenten standen auf dem Programm. Die aus der DTM entstandene ITC gastierte in Deutschland, England, Italien, Portugal, Finnland, Frankreich, Brasilien und Japan. Am Steuer der 520 PS starken Wagen agierten Weltklasse-Piloten wie Nicola Larini, Alessandro Nannini, Giancarlo Fisichella, Christian Danner, Bernd Schneider, Dario Franchitti, Jan Magnussen, Kurt Thiim, Klaus Ludwig, Hans-Joachim Stuck, J.J. Lehto – und der am Ende siegreiche Opel-Pilot Manuel Reuter.Der Saisonverlauf war turbulent. Opel-Star Reuter setzte sich mit zwei Siegen in den ersten beiden Veranstaltungen in Hockenheim und auf dem Nürburgring an die Tabellenspitze und hielt sie bis in den September, als ihn eine kleine Pechsträhne heimsuchte. Nach einer Kollision auf dem Nürburgring und einem Motorschaden in Magny-Cours, bei dem unglücklich agierende Streckenposten den kompletten Calibra abbrennen ließen, machte Nannini in vier Wertungsläufen 70 Punkte gut. Schneider übernahm nach den beiden Rennen in Mugello sogar die Tabellenführung.Doch beim Europa-Finale der ITC wendete sich das Blatt wieder. Wie Nannini in Mugello fuhr Schneider in Hockenheim einen Nuller ein, während Reuter 35 Punkte auf sein Konto buchte. Unvergessen das Bild, als er den Cliff-Calibra nach seinem Sieg im zweiten Lauf mitten auf der Start- und Zielgeraden stoppte, ausstieg und sich von den Zehntausenden Opel-Fans im ausverkauften Motodrom feiern ließ. Eine Aktion, die ihm seitens des Automobilsport-Weltverbands FIA eine saftige Geldstrafe von 10.000 Dollar eintrug. „Das war’s mir wert“, grinst der gebürtige Mainzer noch heute.Mit dem starken Auftritt beim Heimrennen hatte sich Reuter in der Meisterschaft wieder ein wenig Luft verschafft. Die abschließenden Übersee-Gastspiele in São Paulo/Brasilien und Suzuka/Japan mussten die Entscheidung um den ITC-Titel 1996 bringen.Für Opel und insbesondere Manuel Reuter verliefen die heißen Tage vor und während des vorletzten Rennwochenendes der ITC, deren Ende aus Kostengründen zu diesem Zeitpunkt bereits besiegelt war, äußerst aufreibend: Schon beim Verladen auf dem Frankfurter Flughafen war der schwarze Cliff-Calibra von einer Palette gefallen. Der Schaden hielt sich mit zwei gebrochenen und zwei verbogenen Stoßdämpfern aber in Grenzen. Doch im Nachhinein war dieser Vorfall der Auftakt in ein spektakuläres, kurioses und teilweise auch nicht ungefährliches Rennwochenende in São Paulo.Die Zehn-Millionen-Metropole erwies sich als heißes Pflaster für den ITC-Tross. Auf der rund 45 Kilometer langen Fahrt vom Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos zum Autódromo José Carlos Pace im Außenbezirk Interlagos geriet der Konvoi der ITC-Renntransporter am helllichten Tag an einer roten Ampel unter Beschuss eines Heckenschützen. Die einheimischen Truck-Fahrer freilich zögerten nicht, griffen ihrerseits zur unter dem Sitz bereitliegenden Flinte und erwiderten das Feuer. Weil überdies die Polizei schnell zur Stelle war – quasi ein Routineeinsatz für die brasilianischen Ordnungshüter –, suchte der Angreifer rasch das Weite, sodass es bei vereinzelten Einschusslöchern sowie zwei platten Reifen in den Trucks blieb. In der Vorwoche war ausgerechnet Lokalmatador Tony Kanaan, der als Opel-Gastfahrer in São Paulo den Österreicher Alexander Wurz ersetzte, auf offener Straße in seiner Heimatstadt komplett ausgeraubt worden – und zwar gleich zwei Mal!Auch das Rennwochenende verlief für Opel nicht hundertprozentig rund, besonders für Titelaspirant Manuel Reuter. Probleme bei der Abstimmung des Calibra und ein Unfall im Freien Training am Freitag hatten dem Tabellenführer den mäßigen zwölften Startplatz beschert. Bis ins Ziel duellierte sich Reuter im ersten Durchgang auf feuchter Piste mit Kontrahent Bernd Schneider, konnte den Mercedes aber hinter sich lassen und fuhr in einem an Zwischenfällen reichen Rennen als Vierter durchs Ziel. So wähnte sich Reuter auf Kurs.Doch schon wenige Minuten später schien die Meisterschaftsentscheidung ins Saisonfinale in Suzuka vertagt: Nach Beendigung der 20-minütigen Reparaturpause zwischen den beiden Läufen verweigerte der Anlasser des Cliff-Calibra den Dienst, sodass Reuter den zweiten Heat aus der Boxengasse in Angriff nehmen musste. Der Regen hatte zwischenzeitlich zugenommen – was dem Opel-Piloten in die Karten spielen sollte. Denn als die „Opel-Spione“ beobachteten, dass Schneider in der Hoffnung auf Wetterbesserung seinen Rennwagen noch in der Startaufstellung auf Slicks umstecken ließ, entschied der Rüsselsheimer Kommandostand, auch am Cliff-Calibra profillose Reifen aufziehen zu lassen. „Wir lagen ja in der Meisterschaft vorne und wollten daher dasselbe tun wie Bernd, um auf der sicheren Seite zu sein“, erinnert sich Manuel Reuter.Während Schneider zunächst durch seine verhängnisvolle Reifenwahl auf der Strecke permanent ins Rutschen geriet und erst in der zweiten Rennhälfte auf abtrocknender Bahn in die Gänge kam, machte Reuter mit seinem Allradler abgeklärt Position um Position gut und kreuzte die Zielflagge erneut als Vierter. „Anfangs war es ziemlich gefährlich, ich musste zweimal durchs Kiesbett“, schilderte der Opel-Werksfahrer. „Aber im Verlauf des Rennens hat sich unsere Reifenwahl als richtig erwiesen.“ Es dauerte einige Augenblicke, bis Manuel Reuter seinen Titelgewinn realisierte: „Als mir mein Team bei der Zieldurchfahrt den Schriftzug ‚Champ‘ aufs Cockpit-Display spielte, habe ich erst einmal nachgefragt, ob sie sich sicher seien und sich nicht verrechnet hatten. Ich konnte es gar nicht fassen, dass wir an diesem Wochenende voller Ups und Downs den letzten ITC-Titel der Geschichte errungen hatten.“Es war der Lohn für jahrelange harte Arbeit in einem technisch extrem anspruchsvollen Umfeld. „Unser größtes Problem war die Standfestigkeit“, erinnert sich Reuter. „Im Verlauf der Saison 1995 realisierten wir, dass wir zu viel komplexe Technik im Auto hatten. Mit dem Zurückrüsten des Calibra kamen die guten Ergebnisse.“ In Magny-Cours war Reuter Zweiter, Ludwig feierte in Hockenheim einen Doppelsieg. Für 1996 erhielt der Calibra einen neuen, bärenstarken Motor. Die neue Getriebe-Halbautomatik von Williams gelangte erst ins Auto, als sie perfekt funktionierte. Und so startete Opel gut vorbereitet ins Jahr 1996.Reuter erinnert sich: „Wir konnten gleich in der ersten Saisonhälfte ein gutes Polster herausfahren. Dann wurde es schwieriger. Ab dem dritten Rennwochenende in Estoril hatte ich fast immer maximales Platzierungsgewicht im Auto und bin trotzdem oft unter die ersten fünf gefahren. Da taten sich Schneider im Mercedes und Nannini im Alfa schwerer. Während die anderen Hersteller früh auf einen oder zwei Fahrer als Speerspitzen gesetzt haben, war bei Opel freies Fahren angesagt. Damit musste ich mich auch gegen sieben starke Teamkollegen durchsetzen. Andererseits haben wir uns auch gegenseitig motiviert.“1996 war ein Höhepunkt in der großen Karriere des Manuel Reuter, der neben dem ITC-Titel auch seinen zweiten Gesamtsieg bei den 24 Stunden von Le Mans errang. Ein Jahr, das in den Motorsport-Geschichtsbüchern ein besonderes Kapitel einnimmt. „Die ITC hätte es verdient gehabt, weiter zu existieren“, sagt der Opel-Star nicht ohne Wehmut. „Die Klasse-1-Zeit war für jeden, der sie miterlebt hat, eine besondere Epoche – sowohl für uns Fahrer wie auch für die Techniker und die Fans. Es war eine unvergessliche Zeit, die ich damals mit Opel erleben durfte. Und 1996 war wirklich ein goldenes Jahr!“