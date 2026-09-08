High-Performance damals und heute: Opel Classic auf dem Klassikertreffen Rüsselsheim 2026

Blitz-schnell: Rekord-Raketenfahrzeug RAK 2 und viele weitere Klassiker am Start

Retter mit Blitz: Feuerwehr-Fahrzeuge Blitz DL 18 und Rekord Caravan vor Ort

Blitz-Highlight: Neuer Opel Corsa GSE führt Rüsselsheimer Hot Hatches in die Zukunft

Veranstaltungsort mit Blitz-Tradition: Klassikertreffen am 13. September erstmals an der Opel Schmiede

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Hochleistung pur zeigtauf dem diesjährigen– an einem ganz besonderen Ort: Die Oldtimerveranstaltung findet erstmals rund um und in der historischenan der Mainzer Straße statt, die 2026 ihren 90. Geburtstag feiert. Die Schmiede bietet eine unvergleichliche Atmosphäre zwischen Industriegeschichte und glänzenden Klassikern. Genauso außergewöhnlich wie der Ort wird auch das Portfolio der Exponate mit dem Blitz sein, das Besucher und Fanslive erleben können.An eine in jeder Hinsicht sensationelle Rekordfahrt vor fast 100 Jahren erinnert Opel Classic mit dem Raketen-Rennwagenvon 1928. Hochleistung erbringen bei jedem Einsatz auch die Notretter der Feuerwehr. Und so präsentiert Opel mit derder Freiwilligen Feuerwehr Raunheim und einem-Kommandowagen der Freiwilligen Feuerwehr Mörfelden historische Einsatzfahrzeuge aus der Region. Für einen Wow-Faktor aus jüngeren Tagen wird dersorgen. Und wie ultramoderne High-Performance in einem Kleinwagen-Bestseller aussieht, zeigt der. Das Ausstellungsangebot von Opel Classic am 13. September runden die Kompaktklasse-Lieblinge Kadett und Astra verschiedener Jahrzehnte bis hin zum aktuellenab.Parallel dazu können die Besucher tiefer in die Vergangenheit der 1936 erbauten Opel Schmiede eintauchen. Zum Jubiläum bereichert die von der Stadt Rüsselsheim am Main und Opel Classic präsentierte Sonderausstellung „SCHICHTWECHSEL – M1/WERKSPUREN“ das Klassikertreffen. Der Rüsselsheimer Künstler Sam Khayari gibt mit historischen Fotografien, Filmen und originalen Exponaten Einblicke in die industrielle Geschichte der Opel-Produktion.Wie Opel seit jeher die Mobilität revolutioniert und dabei auch außergewöhnliche Pfade jenseits der Vorstellungskraft beschreitet, stellt Fritz von Opel, ältester Enkel des Firmengründers Adam Opel, bereits vor knapp 100 Jahren unter Beweis: Am 23. Mai 1928 zischt ein futuristischer Rennwagen mit seitlichen Flügeln die Berliner Avus entlang. Es ist dermit 24 Pulverraketen im Heck. Mit 238 km/h stellt „Raketen-Fritz“ aus Rüsselsheim seinerzeit einen neuen Geschwindigkeit-Streckenrekord auf. An diesem Tag läutet Opel vor laufenden Kameras spektakulär das Raketen-Zeitalter ein – und legt einen ersten Grundstein zur bemannten Raumfahrt. Am Sonntag, 13. September 2026, wird das Rekord-Raketenfahrzeug in seiner alten Heimat zu sehen sein.Wie Opel-Fahrzeuge Leben retten können und so auf eine ganz andere Art und Weise Höchstleistungen erbringen, unterstreichen exemplarisch zwei historische Feuerwehr-Exponate. Dievon 1962 basiert auf einem 1,75-Tonnen-Opel Blitz und verfügt über eine zweizügige Magirus-Drehleiter, die sich auf bis zu 18 Meter Höhe ausfahren lässt. Sie absolvierte ihre aktiven Einsatzjahre bei den Feuerwehren in Kelsterbach und Raunheim. Ein 1985erhingegen wurde bis 2010 bei der Freiwilligen Feuerwehr Mörfelden als Kommandowagen und Erkundungsfahrzeug genutzt. Mit Funkgeräten, Sondersignalanlage und charakteristischer Warnlackierung ausgestattet, bringt er Feuerwehr- und Oldtimer-Fans noch heute nahe, wie Einsätze vor rund 40 Jahren koordiniert wurden.Zu echten Hinguckern werden auch Modelle wie der Commodore GS/E von 1971 und das Unikat Rocks e-XTREME von 2023. Derrepräsentiert in den 1970er Jahren das Topmodell der oberen Mittelklasse von Opel. Als sportliche Limousine konzipiert, kombiniert er den Komfort der Baureihe mit Fahrleistungen, die auf der Autobahn den damaligen Wettbewerbern Respekt einflößen.Dass selbst die Kleinsten für große Begeisterung und erstaunte Blicke sorgen können, belegt der. Er basiert auf dem, der als cooler batterie-elektrischer Zweisitzer lokal emissionsfreien Fahrspaß schon ab 15 Jahrenmöglich macht. Der Rocks e-XTREME treibt dieses Konzept auf die Spitze – als geländegängige, vollelektrische Fun-Mobil-Studie mit Wow-Faktor.Zukunftsweisende, hochdynamische Ausblicke ermöglicht der. Die seit wenigen Tagen bestellbare High-Performance-Variante vonführt die sportlichen GSi-Gene der ersten Corsa-Generation in die Zukunft – pulsierend, spannend und vollelektrisch. Ein! Der bis dato stärkste Serien-Corsa aller Zeiten bietet mit 207 kW (281 PS) und 345 Newtonmeter ebenso viel Elektro-Power wie der. Im gleichen Zug wird der Corsa GSE noch einen Wimpernschlag dynamischer. Denn mit einer Beschleunigung von nur 5,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h drückt er seinen Fahrer beim Anfahren und Überholen so vehement in den GSE-Performance-Sitz wie derzeit kein anderes Opel-Serienmodell.Als Kompaktklasse-Bestseller rundet der aktuelledas Ausstellungsportfolio beim Klassikertreffen ab. Die jüngste Variante des sportlich-eleganten und zugleich praktischen Modells „made in Rüsselsheim“ zeigt wie seine Vorgänger, weshalb die Baureihe seit vielen Jahrzehnten bei den Kunden so beliebt ist und wie sie den Erfolg mit stets innovativen Ideen auch in Zukunft weiterführen wird.