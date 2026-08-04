Großer Karrieresprung: Théo Pourchaire startet für Opel-Werksteam in der Formel E

Jetzt offiziell: Opel GSE Formula E Team verpflichtet französisches Nachwuchstalent für Formel-E-Einstieg

Perfektes Match: F2-Champion trifft auf neue GEN4-Fahrzeuggeneration, die in Sachen Performance zwischen Formel 2 und Formel 1 liegt

Talentschmiede mit System: Nachwuchsförderung wird bei Opel Motorsport traditionell großgeschrieben

Pourchaire: „Einstieg mit Opel ist größter Schritt in meiner bisherigen Formelsport-Karriere“

Opel hat Théo Pourchaire als ersten Stammpiloten für dasund seinen Einstieg in die ABB-FIA-Formel-E-Weltmeisterschaft engagiert. Für den 22-jährigen Franzosen ist es der größte Schritt seiner bisherigen Formelsport-Karriere. Während die GEN4-Ära der Formel E die Herausforderungen im elektrischen Motorsport komplett neu definiert, gelingt Opel mit der Verpflichtung eines der herausragendsten Formelsport-Talente ein echter Coup.„Es fühlt sich großartig an, Teil des Opel GSE Formula E Teams und der Opel-Familie zu werden – eine berühmte Marke mit großer Rennsportgeschichte, die jetzt in der WM durchstartet“, sagt Théo Pourchaire. Der Franzose blickt mit viel Vorfreude auf die neue Aufgabe und formuliert zugleich seine ersten Ziele: „Es ist der nächste Schritt in meiner Karriere und die bisher größte Chance im Formelsport für mich. Die neue GEN4-Generation passt perfekt zu meinem Weg aus der Formel 2: mehr Power, Allradantrieb, extrem starke Beschleunigung – das ist genau die Art von Auto, die ich liebe. Ich will lernen, mich weiterentwickeln und werde vom ersten Tag an alles für den Erfolg von Opel geben.“Bis zum Anlauf der kommenden Saison konzentriert sich Théo Pourchaire auf die Entwicklungsarbeit mit dem Opel GSE 27FE-Prototypen und die optimale Abstimmung für den Renneinsatz. Prüfstand, Simulator und Testfahrten greifen dabei bewusst ineinander. „Wir haben einen klaren Plan, und dieser Plan wird abgearbeitet“, sagt Jörg Schrott, Teamchef des Opel GSE Formula E Teams. Im Anschluss richtet sich der Fokus auf das Engagement mit Opel in der Formel E, das am 18. und 19. Dezember 2026 mit den ersten beiden Rennen in Saudi-Arabien beginnt.Théo Pourchaire kommt trotz seines jungen Alters mit einer eindrucksvollen Bilanz zu Opel. Zu seinen bisher größten Erfolgen zählen der Gewinn der FIA-Formel-2-Meisterschaft 2023, der Titel in der ADAC Formel 4 im Jahr 2019 sowie der Sieg in der Juniorwertung der französischen Formel 4 im Jahr 2018. Neben seinen Erfolgen im Formelrennsport hat Pourchaire auch in der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft beeindruckt und damit seine Vielseitigkeit und seine Fähigkeiten unter Beweis gestellt, auf höchstem Niveau im internationalen Motorsport zu performen.Pourchaire war als Entwicklungsfahrer und Teil des konzernweiten „Young-Drivers-Programm“ von Anfang an in die Entwicklung des neuen GEN4-Fahrzeugs eingebunden. Mit permanentem Allradantrieb, über 800 PS und der stärksten Beschleunigung, die er bislang erlebt hat, ist der Opel GSE 27FE für den FIA-Formel-2-Champion der konsequente nächste Schritt – in Sachen Anspruch und Performance.„Wir freuen uns sehr, Théo offiziell im Opel GSE Formula E Team begrüßen zu können. Wir beobachten ihn schon lange und sind von seiner Performance, seiner Reife und seinem frischen Auftreten begeistert. Théo gehört zu einer Generation von Rennfahrern, die mit ihrem technischen Verständnis, ihrem Speed, ihrer Anpassungsfähigkeit und ihrer Arbeitsweise wie geschaffen sind für die neue elektrische Motorsport-Ära GEN4“, sagt Jörg Schrott. „Théo hat in den Nachwuchsklassen konstant bewiesen, dass er Rennen gewinnen und Titel holen kann. Genau diesen Mindset brauchen wir in unserem Cockpit.“Die ersten gemeinsamen Arbeitstage auf der Strecke und im Simulator haben Théo Pourchaire, Jörg Schrott und sein Team schon miteinander verbracht. „Es hat sich gleich gezeigt, wie gut er sowohl fachlich als auch menschlich in unser Team passt“, sagt Schrott. „Théo gibt sehr klares Feedback, lernt schnell, bleibt auch in neuen Situationen ruhig und hat gleichzeitig den Ehrgeiz, sich immer weiter zu verbessern. Dazu kommt, dass er mit seiner frischen Art sehr gut in die Opel-Mannschaft passt. Wir sind überzeugt, dass Théo mit seiner Persönlichkeit ein sehr wichtiger Teil unseres Formel-E-Projekts sein wird.“Opel hat im März seinen Einstieg in die Formel-E-Weltmeisterschaft mit einem eigenen Werksteam zum Beginn der nächsten Saison verkündet. Théo Pourchaire ist der erste von zwei Stammfahrern, die im Opel GSE Formula E Team an den Start gehen. Zum Team gehört außerdem, die als Test- und Entwicklungsfahrerin sowohl im Simulator als auch bei Testfahrten in das Projekt eingebunden ist und gleichzeitig wertvolle Erfahrungen in der Formel-E-Welt sammelt.Derumfasst 21 Rennen an 13 Wochenenden und Auftritte auf vier Kontinenten. Höhepunkt aus deutscher und Opel-Sicht ist das Heimspiel am 8. und 9. Mai 2027 in Berlin.Seit jeher steht Opel Motorsport nicht nur für herausragende Leistungen im Spitzen- und Breitenmotorsport. Auch und insbesondere die Talentförderung ist ein elementarer und erfolgreicher Bestandteil der motorsportlichen Aktivitäten der Marke mit dem Blitz. Mit der Verpflichtung von Théo Pourchaire setzt Opel ein weiteres Zeichen in der systematischen Nachwuchsförderung bei seinen Motorsport-Engagements.