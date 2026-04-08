Gemeinsam am Start: Opel GSE Formula E Team verpflichtet Sophia Flörsch

Next Level GSE: Talentierte Münchnerin wird Test- und Entwicklungsfahrerin des neuen deutschen Werksteams

Teamchef Jörg Schrott: „Verbinden Talentförderung mit hohen sportlichen Ansprüchen“

Sophia Flörsch: „Wollen sportlichen Erfolg und die Herzen der Fans gewinnen“

Erster Auftritt: Opel GSE Formula E Team mit Sophia Flörsch beim offiziellen Formel E GEN4-Launch in Le Castellet

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Rüsselsheim. Das Opel GSE Formula E Team hat seine erste Fahrerin verpflichtet: Sophia Flörsch wird die deutsche Werksmannschaft bei ihrem Einstieg in die ABB-FIA-Formel-E-Weltmeisterschaft zur nächsten Saison als Test- und Entwicklungsfahrerin begleiten. Ihren ersten öffentlichen Auftritt hat die 25-jährige Münchnerin bereits am 21. und 22. April, wenn die neue GEN4-Fahrzeuggeneration der vollelektrischen Serie in Frankreich offiziell präsentiert wird.„Mit Sophias Verpflichtung setzen wir bei Opel ein klares Zeichen für die konsequente Förderung junger Talente im elektrischen Motorsport. Ihr präzises technisches Feedback sowie ihre analytische Arbeitsweise im Simulator und auf der Strecke werden eine wesentliche Rolle bei der Weiterentwicklung unseres GEN4-Pakets spielen“, sagt Teamchef Jörg Schrott. „Zugleich passt ihr frischer Auftritt perfekt zu unserer OMG! GSE-Kampagne, mit der wir die Emotionalität unserer vollelektrischen High-Performance-Modelle präsentieren. Wir verbinden gezielte Talentförderung mit hohen sportlichen Ansprüchen und stärken so die Sichtbarkeit einer neuen Generation im Motorsport, die sportliche Leistung mit öffentlicher Präsenz verbindet.“Sophia Flörsch begann ihre Karriere im Kartsport, bevor sie 2015 in den Automobilsport aufstieg und in der britischen Ginetta Junior Championship als jüngste Siegerin für Aufsehen sorgte. Über Stationen in der ADAC Formel 4, der europäischen Formel-3-Meisterschaft und der Formula Regional European Championship etablierte sie sich im Formelsport und schrieb Geschichte, indem sie sowohl in der deutschen Formel 4 als auch später in der FIA-Formel-3-Meisterschaft als erste Frau Punkte und Podiumsplätze erzielte. In den darauffolgenden Jahren führte sie ihre Laufbahn im Prototypen- und GT-Sport erfolgreich fort, fuhr in der European Le Mans Series aufs Podium, bei den 24 Stunden von Le Mans in die Top 10, startete in der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft sowie in der DTM – und gilt heute als eine der profiliertesten Frauen im internationalen Motorsport.„Die Formel E ist im Moment die härteste Rennserie der Welt – und genau dort gehen Opel und ich jetzt gemeinsam an den Start. Dass eine Marke mit 125 Jahren Motorsport-DNA nun den Schritt in eine Weltmeisterschaft wagt, ist beeindruckend. Als deutsche Fahrerin Teil dieses Werksteams zu sein, ist für mich mehr als ein Privileg“, sagt Sophia Flörsch. „Das GEN4-Auto ist ein absoluter Vollblut-Rennwagen: über 800 PS, Allradantrieb, ultraschnell. Ich kann es kaum erwarten, gemeinsam mit den Ingenieuren in die Tiefe zu gehen, dieses Auto zu verstehen und das Maximum herauszuholen. Wir wollen gemeinsam zeigen, was echtes Teamwork leisten kann – sportlichen Erfolg erzielen und die Herzen der Motorsport-Fans für Opel und die Formel E gewinnen.“Wenn Formel E, Hersteller und Teams in wenigen Tagen in Le Castellet die GEN4-Generation der vollelektrischen Rennwagen präsentieren, wird Sophia Flörsch am Steuer des Opel-Rennwagens sitzen. Ihre ersten Kilometer im GEN4 hat die 25-jährige Rennfahrerin bereits im Simulator abgespult und bei einem Besuch am Opel-Stammsitz in Rüsselsheim die Opel-Familie kennengelernt. Flörsch wird ab sofort fest in das Testprogramm eingebunden, unterstützt das Team bei der Entwicklungs- und Simulatorarbeit und sammelt in den Rookie-Sessions gezielt Erfahrung im neuen Opel-Formel-E-Rennwagen.Opel hat eine gewachsene Tradition konsequenter Talentförderung im Motorsport, die vom klassischen Rallye- und Rundstreckensport bis in den vollelektrischen Rallyebereich reicht. Mit dem ADAC GSE Rally Cup und dessen Vorgängerserien eröffnet Opel seit 2013 jungen Fahrerinnen und Fahrern einen klaren Aufstiegsweg bis in die Junior-Rallye-EM – eine Nachwuchsschule, die bereits mehrere Titel hervorgebracht hat und nun mit dem Opel GSE Formula E Team auf Weltmeisterschaftsniveau fortgeführt wird.Zugleich ermöglicht Opel den Kunden die Möglichkeit, das unvergleichliche Motorsport- und Rallye-Feeling auch selbst im Alltag erleben zu können. Dafür sorgt die Serienversion des Wettkampf-Stromers, der neue. Der bis zu 200 km/h schnelle batterie-elektrische Straßensportler und-Titelträger bringt 207 kW (281 PS) Leistung und 345 Newtonmeter Drehmoment auf den Asphalt.