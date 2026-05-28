Frei nach Wahl: Neuer Opel Astra als batterie-elektrischer Astra Electric, Plug-in-Hybrid, Hybrid oder effizienter Diesel

Weiter fahren: Neuer Astra Electric mit bis zu 454 Kilometer Reichweite (WLTP 1 )

Praktische Neuheit: Batterie-elektrischer Astra erstmals mit V2L – Vehicle to Load

Weiterentwickelt: Plug-in-Hybrid ebenfalls mit mehr elektrischer Reichweite

Volles Programm: Breites Astra-Antriebsportfolio erfüllt alle Bedürfnisse

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Derfährt strahlender, dynamischer und geschärfter denn je – und er fährt weiter als zuvor. So sind mit dem neuen Astra Electric nun bis zu 454 Kilometer (gemäß WLTP) zwischen einzelnen Ladestopps drin. Gleiches gilt für den Plug-in-Hybrid: Auch er wurde weiterentwickelt, so dass die rein elektrische und damit lokal emissionsfreie Reichweite gesteigert werden konnte – nach EAER City auf über 100 Kilometer (WLTP). Darüber hinaus bietet Opel das volle Antriebsprogramm. So können die Kunden zusätzlich aus effizienten Hybrid- und Diesel-Alternativen wählen – maßgeschneidert für alle Bedürfnisse und jeden Einsatzzweck.Ressourcenschonung stand bei der Weiterentwicklung des elektrifizierten Astra-Antriebsportfolios im Mittelpunkt. Der 115 kW (156 PS) starkeermöglicht mit nun 58 kWh-Akku (55 kWh nutzbare Kapazität) und dank weiterem aerodynamischem Feinschliff nun eine lokal emissionsfreie Reichweite von bis zu 454 Kilometern (WLTP) – so können Astra Electric-Fahrer bis zum ersten Ladestopp rund 35 Kilometer weiter reisen als bisher. Wie effizient der Stromer auch unter harten Bedingungen unterwegs ist, hat er gerade erst beimunter Beweis gestellt. Damit bietet der vollelektrische Kompaktklasse-Bestseller Fahrspaß mit Verantwortung. Denn in gerade einmal 9,3 Sekunden (Sports Tourer: 9,5 Sekunden) beschleunigt er von 0 auf 100 km/h. Das maximale Drehmoment von 270 Newtonmeter liegt dabei vom ersten Tipp aufs Pedal voll an. Erst bei 170 km/h Spitze ist elektronisch abgeregelt Schluss.Das nun in drei Stufen via Lenkradwippen einstellbare regenerative Bremssystem sorgt außerdem dafür, dass Astra Electric und Astra Sports Tourer Electric im Fahrbetrieb Energie zurückgewinnen können. Und selbst wenn der batterie-elektrische Astra einmal Strom nachladen muss, bedeutet das nur einen moderaten Zwischenhalt. An einer 100 kW-Gleichstrom-Schnellladesäule lässt sich die Batterie in rund 32 Minuten auf 80 Prozent Kapazität laden. Darüber hinaus ist jeder vollelektrische Astra serienmäßig mit einem bidirektionalen dreiphasigen 11 kW-Onboard-Charger für schnelle Wechselstromladungen an der heimischen Wall Box zuhause ausgestattet.Neu und überaus praktisch: Der vollelektrische Astra bietet erstmals– und damit die Möglichkeit, beispielsweise am Urlaubsort externe Geräte wie E-Bikes zu laden, ohne auf weitere Stromquellen angewiesen zu sein. Darüber hinaus lässt sich die Batterie von Astra Electric und Astra Sports Tourer Electric vorkonditionieren, um eventuell geplante Schnellladevorgänge zu optimieren.Wer hocheffizient, aber lieber teilelektrifiziert im neuen Astra reisen möchte, hat die Wahl aus Hybrid oder weiterentwickeltem. Letzterer stellt mit einer Systemleistung von nun 144 kW (196 PS) und bis zu 360 Newtonmeter Drehmoment die aktuelle Leistungsspitze im Astra-Antriebsportfolio dar. Für eine ausgewogene Performance sorgt das vorbildliche Zusammenspiel von Verbrennungs- und Elektromotor sowie neuem elektrifiziertem Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe. Der 1,6‑Liter-Vierzylinder leistet hier 110 kW (150 PS). Der E‑Motor steuert nun bis zu 92 kW (125 PS) bei. Für den lokal emissionsfreien Betrieb im Stadtverkehr kann einfach der Elektro-Modus angewählt werden. Dann fährt der Plug-in-Hybrid mit ab sofort 17 kWh (14 kWh nutzbare Kapazität) statt 12,4 kWh fassender Batterie bis zu 84 Kilometer gemäß WLTPrein elektrisch – das sind knapp 20 Kilometer weiter als zuvor. Im EAER-City-Zyklus gemessen, sind innerorts nun sogar bis zu 101 Kilometer (WLTP) vollelektrisch drin. Zugleich sind ein flotter Ampelstart und eine sportliche Höchstgeschwindigkeit garantiert. Aus dem Stand beschleunigt die fünftürige Limousine in 7,6 Sekunden auf 100 km/h (Astra Sports Tourer Plug-in-Hybrid: 7,7 Sekunden); bis zu 225 km/h Top-Speed sind drin (135 km/h rein elektrisch).Elektrifiziert fahren und dabei Kraftstoff sparen, ohne sich bei den Fahr- und Bediengewohnheiten umzugewöhnen oder das Auto zum Laden an eine Steckdose anzuschließen: Das alles ermöglicht der. Zum Antriebssystem zählen eine Lithium-Ionen-Batterie, die sich automatisch unter bestimmten Fahrbedingungen auflädt, sowie ein 100 kW (136 PS) starker Turbobenziner, der in Kombination mit einem elektrifizierten Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe sowie einem 15,6 kW (21 PS)-Elektromotor arbeitet. Die kompakt ausgelegte Hybrid-Technologie mit 107 kW (145 PS) Systemleistung bietet als clevere, kosteneffiziente und platzsparende Lösung im Alltagsbetrieb viele Vorteile – gerade auch im Stadtverkehr.So unterstützt der E-Antrieb den Benziner beim Beschleunigen wie beim Anfahren aus dem Stand. Vor allem bei niedrigen Drehzahlen des Verbrenners steuert der E-Motor Drehmoment bei, was der Fahrdynamik und der CO-Ersparnis zugutekommt. Bei niedrigen Geschwindigkeiten ermöglicht der Elektromotor außerdem die vollelektrische Fahrt bis zu einem Kilometer bzw. bis zu 50 Prozent der zeitlichen Nutzung in der Stadt. Verzögert der Astra Hybrid bei höherem Tempo und der Benzinmotor schaltet sich ab, fungiert der E‑Motor als Generator, um die Batterie des Hybridsystems wieder aufzuladen. So ist das optimal aufeinander abgestimmte System auf stets beste Leistung bei niedrigstem Energieverbrauch ausgelegt. Das volldigitale Fahrerinfodisplay zeigt dabei neben den gewohnten Informationen weitere Details zum elektrifizierten Betrieb an, so dass Astra Hybrid-Fahrer alle im Blick behalten.Und wer weiterhin lieber mit klassischer Motorentechnologie unterwegs sein möchte, kann den effizientenmit serienmäßigem 8-Gang-Automatikgetriebe wählen. Der 96 kW (130 PS) starke Vierzylinder-Motor beschleunigt sowohl Astra als auch Astra Sports Tourer mit einem maximalen Drehmoment von 300 Newtonmeter in 10,6 Sekunden auf Tempo 100. Die Tachonadel schlägt bis zum Spitzentempo von 209 km/h aus.Mit der Wahlmöglichkeit von batterie-elektrisch über Plug-in-Hybrid und Hybrid bis zum klassischen Diesel bietet Opel für die Kunden beim neuen Astra so ein überaus breites und für jeden Bedarf ausgelegtes Antriebsportfolio.