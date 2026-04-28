Erneut Branchensieger: Opel ist zum zweiten Mal in Folge Deutschlands bester Ausbilder in der Automobilbranche

Branchenspitze: Opel in der Studie „Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe“ wieder auf Platz eins unter den Autoherstellern

Verantwortung aus Tradition: Ausbildung und Studium bei Opel stehen seit mehr als 160 Jahren für Perspektiven und Entwicklungschancen

Jetzt freie Plätze sichern: Ausbildungs- und Studienprogramme bei Opel mit Beginn im September 2026

Elektroniker/in für Automatisierungstechnik

Fachinformatiker/in für Anwendungsentwicklung

Fachinformatiker/in für Systemintegration

Fertigungsmechaniker/in

Kraftfahrzeugmechatroniker/in für System-/Hochvolttechnik

Kraftfahrzeugmechatroniker/in für Karosserietechnik

Mechatroniker/in

Kooperativer Studiengang BWL inkl. Ausbildung zur/zum Industriekauffrau/Industriekaufmann

Kooperativer Studiengang Bachelor of Engineering – Mechatronik inkl. Ausbildung zum Mechatroniker/zur Mechatronikerin

Kooperativer Studiengang Bachelor of Engineering – Mechatronik inkl. Ausbildung zum Industriemechaniker/zur Industriemechanikerin

Dualer Studiengang Bachelor of Engineering – Fahrzeugsystemtechnik und Elektromobilität

Dualer Studiengang Bachelor of Science – Angewandte Informatik

Opel belegt in der aktuellen Studiedes Marktforschungsinstitutsin Zusammenarbeit mit DEUTSCHLAND TESTerneut den ersten Platz in der Automobilbranche. Die Untersuchung kombiniert Media‑Monitoring, Social‑Media‑Analysen und eine umfangreiche Online‑Befragung, um die besten Ausbilder Deutschlands zu ermitteln. Bereitserreicht.„Diese Auszeichnung zeigt, dass unsere Ausbildungsprogramme nicht nur fachlich überzeugen, sondern jungen Menschen echte Perspektiven eröffnen“, sagt Ralph Wangemann, Geschäftsführer Personal und Arbeitsdirektor Opel Automobile GmbH. „Wir investieren gezielt in moderne Lernformate und Zukunftstechnologien, weil gut ausgebildete Talente entscheidend für die Mobilität von morgen sind.“Die Auszeichnung unterstreicht die wachsende Bedeutung hochwertiger Ausbildungsangebote in Zeiten des Fachkräftemangels. Besonders leistungsstarke Schulabgängerinnen und Schulabgänger können ihren Ausbildungsbetrieb heute gezielt auswählen und orientieren sich zunehmend an Qualitätssiegeln und Arbeitgeberbewertungen.Die erneute Spitzenplatzierung bestätigt die hohen Standards der Ausbildung bei Opel. Seit mehr als 160 Jahren steht die Ausbildung des Unternehmens für Qualität, Perspektiven und Innovationskraft. Über 27.000 Absolventinnen und Absolventen haben seit Beginn der Angebote ihre berufliche Laufbahn bei Opel begonnen – ein starkes Fundament, das Tradition und Zukunft verbindet.Die Ausbildungs- und Studienangebote am Standort Rüsselsheim orientieren sich konsequent an den zentralen Zukunftsthemen der Automobilbranche: Elektrifizierung, Automatisierung, Digitalisierung und Künstliche Intelligenz. Damit schafft Opel berufliche Perspektiven für junge Menschen und stärkt zugleich die Kompetenzen, die das Unternehmen langfristig erfolgreich machen.Zum Ausbildungsstart am 1. September 2026 bietet Opel am Stammsitz in Rüsselsheim ein breit aufgestelltes, modernes und klar auf Zukunftstechnologien ausgerichtetes Angebot an Ausbildungsberufen und dualen Studiengängen:Da für den Ausbildungsstart im September 2026 noch einige wenige Plätze verfügbar sind, lohnt sich ein Blick auf die vielfältigen Berufs- und Studienmöglichkeiten am Opel‑Stammsitz in Rüsselsheim sowie in den Werken in Bochum, Eisenach und Kaiserslautern. Weitere Informationen gibt es, wo auch das Online‑Bewerbungsformular zur Verfügung steht, oder direkt über die Opel‑Ansprechpartner unter. Zusätzlich ermöglicht die Opel‑Berufsausbildung auf ihren Social‑Media‑Kanälen Einblicke in den Ausbildungsalltag – auf Facebook unterund auf Instagram unter