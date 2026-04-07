Erfolgreiches Auftaktquartal 2026 für Opel: Neuzulassungen und Marktanteil steigen deutlich

Starker Anstieg: Pkw-Zulassungen legen im ersten Quartal um 39 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu, Pkw-Marktanteil auf 4,8 Prozent erhöht

Mobilitätswandel beschleunigt: Dynamik bei Elektrofahrzeugen besonders hoch

SUV-Modelle überzeugen: Opel Grandland, Frontera und Mokka sehr gefragt

Opel ist im Auftaktquartal 2026 einer der großen Gewinner am deutschen Automarkt: Nach dem Übergangsjahr 2025 mit mehreren wichtigen Modelleinführungen registrierte die Marke mit dem Blitz von Januar bis März fast 33.600 Pkw-Neuzulassungen – das sind 39 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Pkw-Marktanteil stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 1,2 Prozentpunkte auf 4,8 Prozent.Laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) wurden im März 13.700 Opel-Pkw neu zugelassen – 43 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Der Marktanteil stieg von 3,8 Prozent im Vorjahr auf 4,7 Prozent. Nicht nur die Zulassungszahlen des– seit mehr als fünf Jahren Deutschlands meistverkaufter Kleinwagen – stiegen nochmals um 25 Prozent. Auch die SUV-Modelleundlegten zweistellig zu. Der besonders familienfreundliche und erschwinglicheist erst im Mai 2025 in die Autohäuser gekommen und hat sich ebenfalls zu einem Verkaufsschlager entwickelt.Der Anteil der Opel-Pkw-Neuzulassungen mit Elektroantrieb lag nach vorläufigen internen Zahlen im ersten Quartal auf dem bedeutenden deutschen Heimatmarkt bei fast 21 Prozent und damit weit über dem Vorjahresniveau. Den BEV-Marktanteil (Battery-Electric Vehicle) steigerte Opel im selben Zeitraum um 1,5 Prozentpunkte auf 4,3 Prozent.Diese positive Entwicklung unterstreicht die Attraktivität des Opel-Angebots. „Unser junges SUV-Portfolio mit Mokka, Frontera und dem Grandland aus Eisenach ist bei unseren Kundinnen und Kunden sehr beliebt, die Nachfrage nach diesen Modellen steigt stetig“, sagt Opel Deutschland-Markenchef Patrick Dinger. „Der– entworfen, entwickelt und gebaut am Opel-Stammsitz in Rüsselsheim – steht jetzt in den Showrooms und wird uns weiteres Wachstum sichern. Und der Bestseller Corsa bleibt nach Zahlen des KBA bislang auch im sechsten Jahr in Folge der beliebteste Kleinwagen in Deutschland. Wir haben die Weichen für ein sehr erfolgreiches Jahr 2026 für Opel in Deutschland gestellt.“