Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1056636

Opel Automobile GmbH Bahnhofsplatz 1 65423 Rüsselsheim, Deutschland http://de-media.opel.com/de
Ansprechpartner:in Frau Carina Elsinger +49 6142 6927811
Logo der Firma Opel Automobile GmbH

Erfolgreiches Auftaktquartal 2026 für Opel: Neuzulassungen und Marktanteil steigen deutlich

(lifePR) (Rüsselsheim, )
 
  • Starker Anstieg: Pkw-Zulassungen legen im ersten Quartal um 39 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu, Pkw-Marktanteil auf 4,8 Prozent erhöht
  • Mobilitätswandel beschleunigt: Dynamik bei Elektrofahrzeugen besonders hoch
  • SUV-Modelle überzeugen: Opel Grandland, Frontera und Mokka sehr gefragt
Opel ist im Auftaktquartal 2026 einer der großen Gewinner am deutschen Automarkt: Nach dem Übergangsjahr 2025 mit mehreren wichtigen Modelleinführungen registrierte die Marke mit dem Blitz von Januar bis März fast 33.600 Pkw-Neuzulassungen – das sind 39 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Pkw-Marktanteil stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 1,2 Prozentpunkte auf 4,8 Prozent.

Laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) wurden im März 13.700 Opel-Pkw neu zugelassen – 43 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Der Marktanteil stieg von 3,8 Prozent im Vorjahr auf 4,7 Prozent. Nicht nur die Zulassungszahlen des Opel-Bestsellers Corsa – seit mehr als fünf Jahren Deutschlands meistverkaufter Kleinwagen – stiegen nochmals um 25 Prozent. Auch die SUV-Modelle Opel Mokka und Opel Grandland legten zweistellig zu. Der besonders familienfreundliche und erschwingliche Opel Frontera ist erst im Mai 2025 in die Autohäuser gekommen und hat sich ebenfalls zu einem Verkaufsschlager entwickelt.

Der Anteil der Opel-Pkw-Neuzulassungen mit Elektroantrieb lag nach vorläufigen internen Zahlen im ersten Quartal auf dem bedeutenden deutschen Heimatmarkt bei fast 21 Prozent und damit weit über dem Vorjahresniveau. Den BEV-Marktanteil (Battery-Electric Vehicle) steigerte Opel im selben Zeitraum um 1,5 Prozentpunkte auf 4,3 Prozent.

Diese positive Entwicklung unterstreicht die Attraktivität des Opel-Angebots. „Unser junges SUV-Portfolio mit Mokka, Frontera und dem Grandland aus Eisenach ist bei unseren Kundinnen und Kunden sehr beliebt, die Nachfrage nach diesen Modellen steigt stetig“, sagt Opel Deutschland-Markenchef Patrick Dinger. „Der neue Opel Astra – entworfen, entwickelt und gebaut am Opel-Stammsitz in Rüsselsheim – steht jetzt in den Showrooms und wird uns weiteres Wachstum sichern. Und der Bestseller Corsa bleibt nach Zahlen des KBA bislang auch im sechsten Jahr in Folge der beliebteste Kleinwagen in Deutschland. Wir haben die Weichen für ein sehr erfolgreiches Jahr 2026 für Opel in Deutschland gestellt.“

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.