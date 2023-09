Elektro-Offensive: Opel Astra Electric, Corsa Electric und Mokka Electric jetzt mit bis zu einem Jahr Strom inklusive

Zum Marktstart: Neuen Opel Astra Sports Tourer Electric und Co. im September leasen und bis zu einem Jahr kostenlos Strom laden 1

SUV-Vorteil: Opel Mokka, Grandland und Crossland als Verbrenner jetzt inklusive Opel Flat for free 2

Limitierte Online-Leasing-Angebote: Schnell für ein Wunschmodell entscheiden und Geld sparen

Der September steht bei Opel im Zeichen der– und der großen Elektro-Offensive. Aktuell feiern der neue, bereits bestellbaresowie derin München ihre Weltpremiere, und schon macht Opel die neuen Stromer in Deutschland noch attraktiver. Denn Kunden, die sich jetzt online zum Leasing eines vollelektrischen, Astra Sports Tourer Electric, Corsa Electric oderentscheiden, können von bis zu einem Jahr Ladestrom inklusiveprofitieren. Damit nicht genug: Wer aktuell noch lieber auf einen effizienten Verbrenner setzt, kann sich beim Online-Leasing vonundweitere Vorteile sichern. So ist bei den sportlich-eleganten Opel-SUVs bereits die beliebte Opel Flat for freedabei. Damit sind Opel-Kunden ohne Mehrkosten bis zu vier Jahre auf der sicheren Seite. Schnell sein lohnt sich – denn beide Angebote sind auf je 1.000 Einheiten limitiert.„Wir machen die Elektromobilität effizient und einfach: Dazu gehören nicht nur praktische, universell einsetzbare Fahrzeuge wie unser neuer Opel Astra Sports Tourer Electric, sondern auch die passenden Angebote. Deshalb rufen wir für den September die Elektro-Offensive aus, bei der die Kunden bis zu einem Jahr kostenlos Strom laden können. Darüber hinaus können SUV-Leasingkunden von unserem Rundum-Sorglos-Paket Opel Flat for freeprofitieren. So bieten wir attraktive Vorteile für jeden Modellgeschmack“, sagt Opel Deutschland-Markenchef Mario Köhler.Elektrisch, einfach und spannend – so sieht die Opel-Zukunft aus, wie auf der gerade laufenden IAA Mobility zu sehen ist. Opel Deutschland bietet das passende Angebot dazu. Wer sich bis zum 30. September zum Online-Leasing eines der attraktiven vollelektrischen Opel-Pkw-Modelle entscheidet und dabei zu den 1.000 Ersten gehört, kann bis zu einem Jahr kostenlos Energie nachladenund so die Freiheit der Elektromobilität in vollen Zügen genießen. Denn die Strom-Guthabenkarte von Free2move eSolutions in Höhe von 500 Euro ist bereits inkludiert.Für alle, die neu in die Elektromobilität einsteigen oder ganz einfach vor dem Kauf oder Leasing die vollelektrischen Varianten von Astra-Fünftürer, Astra Sports Tourer, Corsa und Mokka testen wollen, bietet Opel darüber hinaus im September die Möglichkeit, über die Händler eine 24-Stunden-Probefahrt zu vereinbaren. So haben die Kunden einen ganzen Tag lang Zeit, ihr batterie-elektrisches Wunschmodell unter die Lupe zu nehmen und ausgiebig selbst zu erfahren.Doch nicht nur die Stromer, auch die Modelle mit hocheffizienten konventionellen Antrieben stehen bei den Opel-Kunden nach wie vor hoch im Kurs. Deshalb startet die Marke in Deutschland parallel zur Elektro-Offensive eine SUV-Kampagne. Liebhaber eines Opel Mokka oder Crossland sowie des SUV-Topmodells Grandland erhalten die Opel Flat for freegratis dazu – vorausgesetzt, sie zählen zu den ersten 1.000, die bis zum 30. September eines der drei Opel-SUVs online leasen. Das Rundum-Sorglos-Paket bietet Garantieverlängerung, europaweiten Mobilitätsservice für bis zu vier Jahre und drei Wartungen inklusive – so sind Opel-Kunden stets bestmöglich versorgt und vor unerwarteten Ausgaben geschützt.