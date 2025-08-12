Elektro-Allradler mit Zugkraft: Der neue Opel Grandland Electric AWD

Der packt beherzt zu: 509 Newtonmeter Drehmoment, 239 kW (325 PS) Systemleistung, in 6,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h, vier Fahrmodi

Sommer, Sonne, Freizeit – und das eigene Sportgerät ist immer mit dabei. Wer sich nach Ankunft am Urlaubsort nicht erst an einer Verleihstation anstellen und extra zahlen, sondern gleich mit dem eigenen Jetski in die Fluten stürzen möchte, setzt am besten auf den seit Kurzem bestellbaren neuen(All Wheel Drive). Der erste batterie-elektrische Opel mit Allradantrieb bietet nicht nur lokal emissionsfreien Fahrspaß – er sorgt auch dafür, dass die gesamte Familie samt Gepäck und Sport- sowie Freizeitgerät auf Tour gehen kann. Denn der bestens ausgestattete Grandland Electric AWD ist in jeder Hinsicht zugkräftig – mit seiner Antrittsstärke von bis zu 509 Newtonmeter Drehmoment überzeugt er genauso wie mit bis zu 1.350 Kilogramm AnhängelastDer stets elektrifizierteverspricht in jeder Variante höchsten Reisekomfort für bis zu fünf Personen. Die von der Aktion Gesunder Rücken e.V. zertifiziertenfür Fahrer und Beifahrer, Top-Infotainment mit bis zu 16 Zoll großem Farbtouchscreen sowie die transparente Pixel-Box in der Mittelkonsole, in der sich das eigene Smartphone kabellos aufladen lässt, sind nur einige Beispiele für clevere Lösungen, die jede Fahrt im Top-of-the-Line-SUV von Opel angenehmer und entspannter machen. Dazu hält der neue Grandland Electric AWD zum Transport von vierbeinigen Familienmitgliedern und Gepäck mindestens 485 Liter Ladevolumen im Heck bereit. Wird die im Verhältnis 40:20:40 teilbare Rücksitzbank umgeklappt, wächst das Fassungsvermögen auf bis zu 1.580 Liter. Für Fahrräder und Co. hält Opel außerdem vielbereit.Soll jedoch noch größeres oder schwereres Freizeitgerät mit auf Tour, ist dies ganz einfach möglich: In wenigen Sekunden die Anhängerkupplung – auch ganz ohne zusätzliches Werkzeug – einbauen, Anhängergestell mit Boot oder Jetski einhängen und los geht’s. Denn der neue Grandland Electric AWD kann Zusatzlasten bis zu 1.350 KilogrammGewicht an den Haken nehmen.Top-Fahrkomfort und höchste Sicherheit stehen dabei auch vollbeladen und mit Anhänger für den Grandland Electric AWD an erster Stelle. Dafür sorgt zum einen das ESP mit TSM-Funktion (Trailer Anti-Sway Management), das einem Schlingern und Aufschaukeln des Gespanns während der Fahrt aktiv vorbeugt. Zum anderen versprechen zwei weitere Komponenten jederzeit situativ abgestimmten, sicheren Fahrspaß beim Elektro-Allradler, der mit insgesamt 239 kW (325 PS) Systemleistung aufwartet. So haben Grandland Elektro AWD-Fahrer die Wahl aus den vier Fahrmodi „Normal“, „Eco“, „Sport“ und „4WD“. Während bei „4WD“ beide Elektromotoren des Allradlers durchgängig laufen und die Kraft gleichmäßig auf alle vier Räder verteilen, um optimalen Grip – insbesondere auf rutschigem Untergrund – zu gewährleisten, sprechen bei „Sport“ die Lenkung und das Fahrpedal dank einem speziellen Setting noch direkter an. In beiden Modi sind Spitzenleistung und -drehmoment abrufbar. Letzteres sorgt mit bis zu 509 Newtonmetern dafür, dass der Grandland Electric AWD jederzeit antrittsstark und flott vom Fleck wegkommt.Damit nicht genug: Passend dazu verfügt das Fahrwerk des batterie-elektrischen Top-Modells serienmäßig über die Frequency Selective Damping-Technologie. Die einzigartige Technologie ermöglicht je nach Situation, Fahrbahnbeschaffenheit und Fahrstil eine unterschiedliche Dämpfungscharakteristik für komfortables Gleiten bei hohen Frequenzen – also bei kurzwelligen Stößen wie auf Kopfsteinpflaster – sowie für eine sportlich-ambitionierte Fahrweise mit direkterem Fahrbahnkontakt bei niedrigen Frequenzen. Der Grandland Electric AWD reagiert so noch unmittelbarer und direkter auf jeglichen Befehl des Fahrers und bleibt dabei Opel-typisch stabil beim Bremsen, in Kurven sowie bei hohen Geschwindigkeiten auf der Autobahn. Ein weiterer Pluspunkt, der das Gespannfahren noch entspannter und sicherer macht.Ausdauernd für die lokal emissionsfreie Urlaubsfahrt ist der vollelektrische Grandland Electric AWD außerdem: In der aktuell bestellbaren Ultimate-Variante kann der Stromer bis zu 483 Kilometer (WLTP) ohne Ladestopp zurücklegen; weitere Ausstattungsvarianten mit bis zu 501 Kilometer Reichweite (vorläufiger Wert gemäß WLTP) folgen noch in diesem Jahr. Zum Aufladen seiner 73 kWh fassenden Lithium-Ionen-NMC-Batterie (nutzbare Kapazität) von 20 auf 80 Prozent braucht der Grandland Electric AWD an einer öffentlichen Schnellladesäule rund 30 Minuten. Und wird der Anhänger am Zielort abgekoppelt, beschleunigt der Allradler in nur 6,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h.Um der Elektromobilität weiteren Schub zu verleihen, macht Opel sie für die Kunden noch einfacher und attraktiver – beim Fahrzeugkauf angefangen. Denn wer sich jetzt ein batterie-elektrisches Pkw-Modell wie den neuen Opel Grandland Electric AWD Ultimate zulegt, erhält mitzahlreiche Services gleich mit dazu. So sind Leistungen wie eine eProWallbox Move für das flotte Laden zuhause, E-Routes-Funktionen und acht Jahre mobile Lade- und Pannenhilfesowie Batteriegarantie bereits inklusive.