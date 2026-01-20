Elektro-Allradler im Schnee: Mit dem Opel Grandland Electric AWD macht der Winter Spaß

Ausgeklügeltes Antriebskonzept: Zwei E-Motoren, Fahrwerk mit Frequency Selective Damping-Technologie, „4WD“ plus drei weitere individuelle Fahrmodi

Beeindruckende Power: 239 kW (325 PS) Systemleistung und 509 Newtonmeter Drehmoment

Entspannt reisen: Bis zu 502 km lokal emissionsfreie Reichweite (WLTP1)

2

2

Normal: Für höchste Effizienz bei alltäglichen Fahrten treibt hier meist ausschließlich der Frontmotor die Vorderräder an. Die Leistung ist auf 230 kW (313 PS) begrenzt, das maximale Drehmoment liegt bei 450 Newtonmetern. Je nach Fahrbefehl schalten sich automatisch der Heckmotor und die Hinterräder zu. Beschleunigt der Grandland Electric Allrad stark (Kick-down), entfalten beide Motoren ihr volles Potenzial.

Für höchste Effizienz bei alltäglichen Fahrten treibt hier meist ausschließlich der Frontmotor die Vorderräder an. Die Leistung ist auf 230 kW (313 PS) begrenzt, das maximale Drehmoment liegt bei 450 Newtonmetern. Je nach Fahrbefehl schalten sich automatisch der Heckmotor und die Hinterräder zu. Beschleunigt der Grandland Electric Allrad stark (Kick-down), entfalten beide Motoren ihr volles Potenzial. Sport: Beide Motoren laufen durchgängig – verteilen die Kraft aber im Verhältnis 60:40 auf die Vorder- und Hinterachse, um eine besonders dynamische und zugleich effiziente Performance zu erzielen. Auch hier sind Spitzenleistung und -drehmoment abrufbar. Die Lenkung und das Fahrpedal sprechen dank einem speziellen „Sport“-Setting direkter an.

Beide Motoren laufen durchgängig – verteilen die Kraft aber im Verhältnis 60:40 auf die Vorder- und Hinterachse, um eine besonders dynamische und zugleich effiziente Performance zu erzielen. Auch hier sind Spitzenleistung und -drehmoment abrufbar. Die Lenkung und das Fahrpedal sprechen dank einem speziellen „Sport“-Setting direkter an. Eco: Die Kraft wird rein vom Frontmotor auf die Vorderräder übertragen. Leistung und Drehmoment sind auf 157 kW (213 PS) sowie 343 Newtonmeter begrenzt. Nur bei starker Beschleunigung (Kick-down) schalten sich Heckmotor und Hinterräder automatisch zu und beide Motoren liefern ihre volle Leistung. Klimaanlage und Gaspedal laufen im Eco-Modus.

W

Autofahren im Sommer macht Spaß und ist bei größtenteils guten Sichtverhältnissen und Straßenbedingungen leicht zu meistern – herausfordernd wird es auf den Straßen bei Frost, Schnee und Eis. Gut, wenn man dann einen Begleiter auf vier Rädern hat, auf den in jeder Situation Verlass ist, ob bei rutschigen Verhältnissen im Flachland oder auf der Urlaubsfahrt über den verschneiten Gebirgspass. Der neue(All-Wheel Drive) ist so einer, der seine wahren Stärken gerade in der kalten Jahreszeit voll ausspielt und Fahrer und Passagiere stets komfortabel, beherzt zupackend und sicher ans Ziel bringt.Verantwortlich dafür ist seine fortschrittliche, lokal emissionsfreie Antriebstechnik. Der Grandland Electric AWD ist das erste vollelektrische Blitz-Modell mit Allradantrieb, serienmäßig unterstützt von einem Fahrwerk mit Frequency Selective Damping-Technologie. Mit dieser innovativen Kombination wird die Fahrt bei winterlichen Verhältnissen spürbar angenehmer.Zunächst zu den starken Leistungsdaten: Der Grandland Electric AWD hält eine Systemleistung von 239 kW (325 PS) bereit. Der große Vorteil des Antriebsaufbaus: Das neue Allradsystem verbindet den vom elektrischenbekannten 157 kW (213 PS) starken Motor mit einem zusätzlichen 83 kW (112 PS)-Elektromotor für die Hinterräder. Dieses Konzept aus zwei Motoren kommt dem Grandland Electric AWD gerade in engen Kurven zugute. Die Serpentinenfahrt vom Tal in den höher gelegenen Wintersportort wird so noch entspannter und sicherer. Dazu trägt auch das ab Start anliegende, zupackende maximale Drehmoment von 509 Newtonmetern (343 Newtonmeter vorn und 166 Newtonmeter hinten) bei, was insbesondere beim Überholen oder im Gebirge an Steigungen für satten Vortrieb sorgt und viel Freude macht.Für den optimalen Bodenkontakt und die verlässliche Haftung auf der Straße sind das Fahrwerk und die individuell wählbaren Fahrmodi des Grandland Electric AWD entscheidend. Zunächst zum Fahrwerk: Die einzigartige Frequency Selective Damping-Technologie ermöglicht über ein zusätzliches Ventil und einen zweiten Ölkreislauf im Dämpfer je nach Situation, Fahrbahnbeschaffenheit und Fahrstil eine unterschiedliche Dämpfungscharakteristik für komfortables Gleiten bei hohen Frequenzen – also bei kurzwelligen Stößen wie auf unebenen Gebirgsstraßen oder Kopfsteinpflaster – sowie für eine sportlich-ambitionierte Fahrweise mit direkterem Fahrbahnkontakt bei niedrigen Frequenzen. Der Grandland Electric-Allradler reagiert so noch unmittelbarer und direkter auf jeglichen Befehl des Fahrers und bleibt dabei Opel-typisch stabil beim Bremsen, in Kurven sowie bei hohen Geschwindigkeiten auf der Autobahn. Die spezifische Abstimmung von Federn, Stabilisatoren, Lenkung und ESP unterstreicht die Opel-Charakteristik von Fahrwerk und Fahrverhalten weiter.Der bevorzugte Fahrmodus bei Schnee, Eis und auf rutschigem Untergrund ist, also der Allrad-Modus. Hier laufen beide Motoren durchgängig und verteilen die Kraft gleichmäßig auf alle vier Räder, um jederzeit optimalen Grip zu gewährleisten. Um die Haftung weiter zu verbessern, schalten ESP und Traktionskontrolle in dafür spezifische Einstellungen. Dabei sind sowohl die maximale Leistung als auch das maximale Drehmoment verfügbar. Damit ist „4WD“ die Einstellung, die ihre Stärken beim Fahren auf Schnee oder bei widrigen Witterungsverhältnissen voll ausspielt und die Sicherheit in diesen Situationen entscheidend erhöht.Für den „Normalzustand“ auf trockener Fahrbahn oder unter gemäßigten Bedingungen haben Grandland Electric AWD-Fahrer außerdem die Wahl aus den drei weiteren Modi:Bei winterlichen Verhältnissen eher nebensächlich, aber der Vollständigkeit halber sei erwähnt: In nur 6,1 Sekunden beschleunigt der Allradler von 0 auf 100 km/h – nicht zuletzt auch dank seiner ausgewiesenen Windschlüpfigkeit. Denn mit einem Luftwiderstandsbeiwert von c= 0,278 ist der AWD die aerodynamischste Grandland-Variante überhaupt. Bei der Planung größerer Touren außerdem wichtig: Mit seiner 73 kWh fassenden Lithium-Ionen-NMC-Batterie (nutzbare Kapazität) legt das Top-SUV bis zu 502 Kilometer (WLTP) ohne Ladestopp zurück. Benötigt der Allradler Energienachschub, ist nur ein kurzer Zwischenstopp an einer öffentlichen Schnellladestation von weniger als 30 Minuten zum Laden von 20 auf 80 Prozent der Batteriekapazität nötig.Außerdem von Vorteil in der dunklen Jahreszeit: Mit dem adaptiven Intelli-Lux HD Licht bietet der Grandland Electric AWD – ebenso wie in Kürze der– auf Wunsch eine, die jederzeit die Fahrstrecke samt Umgebung passgenau ausleuchtet, ohne dabei andere Verkehrsteilnehmer zu blenden.Auf diese Weise sorgt der Opel Grandland Electric AWD dafür, dass es gerade jetzt auf der Fahrt ins Wochenende oder in den Winterurlaub heißen kann: Sicher unterwegs zum Ziel und dann Ski und Rodel gut! Wer also die innovative, komfort- und sicherheitserhöhende Elektro-Allradtechnik selbst erleben möchte, kann ab 51.750 Euro (UPE inkl. MwSt.) in den eigenen Grandland Electric AWD einsteigen und losfahren.