Eine neue Einführungskampagne für den Kleinwagen-Bestseller von Opel? „Yes, of Corsa!“

Viele Fragen, eine klare Antwort: „Yes, of Corsa!“

Mutig und innovativ: Neue Kampagne mit außergewöhnlichen Digitalformaten

Musikvideo-Style: Erdacht von Opel und Jung von Matt, inszeniert von Henry Scholfield

Verkaufs-Champion: Corsa Kleinwagen-Bestseller in Deutschland und Großbritannien

Opel startet die neue globale Werbekampagne „Yes, of Corsa“ und bewirbt damit die Neuauflage seines meistverkauften Kleinwagens. Es ist die dritte Kampagne, die der deutsche Automobilhersteller gemeinsam mit seiner neuen Kreativagentur Jung von Matt (JvM) entwickelt hat. Inszeniert wurde sie vom preisgekrönten englischen Regisseur Henry Scholfield, der bereits Musikvideos für Künstler wie Ed Sheeran, Billie Eilish und Dua Lipa gedreht hat. Das Kampagnenvideo ist in voller Länge aufzu sehen.Die Corsa-Kampagne ist jung, digital und viral angelegt und spricht Menschen an, die auf der Suche nach einfacher, spannender und elektrischer Mobilität sind. Sie setzt auf einen eingängigen Soundtrack und Sequenzen im Kino-Style. Diese werfen Fragen auf wie: „Hat er eine große Reichweite?“, „Lädt er schnell?“ oder „Macht er viel Fahrspaß?“ Die Antwort auf all diese und weitere Fragen lautet ganz klar: „Yes, of Corsa!“„Wir sind sehr stolz auf die neue #YesOfCorsa-Kampagne. Unser neuer Corsa ist die Antwort auf den Wunsch nach einfacher und aufregender kompakter nachhaltiger Mobilität. Die #YesOfCorsa-Kampagne hebt diese Botschaft klar hervor und unterstreicht die Qualitäten unseres Bestsellers. Sie betont zugleich unseren Wandel hin zur Elektromobilität. Außergewöhnlich und innovativ benötigt die Story kein langes TV-Drehbuch. Stattdessen funktioniert sie in allen Formaten und auf allen Kanälen. Sie erreicht unsere Kunden dort, wo sie sind. Gleichzeitig ist die Kampagne aussagekräftig, ein Spiegelbild der Marke, und sie macht vor allem Spaß. Ich danke dem Team – sowohl bei Opel/Vauxhall als auch bei unseren Agenturpartnern – für die starke Darstellung eines unserer wichtigsten Modelle und unserer Marke“, sagt Opel-Marketingchefin Rebecca Reinermann.Lukas Liske und Daniel Schweinzer, Geschäftsführer bei der Opel-Partneragentur Jung von Matt HAVEL, sind der Meinung: „Darf Autowerbung auch einfach mal wieder Spaß machen? Yes, of Corsa! Unbedingt sogar – vor allem, wenn es um Elektroautos geht. Die Kampagne zeigt, wie viel Potenzial in der Marke Opel steckt.“Die ab sofort laufende Kampagne wird auf allen Kanälen ausgerollt: vom traditionellen TV über Online-Videos, Print-Anzeigen und (digitale) Out-of-Home-Werbung bis hin zu digitalen Social Storys, Reels und Snippets. Erstmals wurden für die Kampagne auch ein zweiminütiges Online-Musikvideo als Hero-Spot inszeniert sowie innovative GIFs entworfen, die von der Community geteilt werden können. Auf regionaler Ebene verstärken weitere Aktivierungsmaßnahmen die Kampagne. In Deutschland können sich Kunden ab sofort unter dem Motto „Your Choice – Du hast die Wahl“ entscheiden, ob sie einen neuen Corsa-Electric oder einen Corsa-Verbrenner leasen wollen – und das zu. So setzt Opel seine „Detox“-Philosophie – die Reduzierung von Komplexität mit dem Fokus auf das Wesentliche – auch bei der Angebotsstruktur um und macht hochmoderne Technologien einmal mehr für breite Käuferschichten verfügbar. Hinzu kommt eine neue Merchandising-Kollektion, die online sowie bei den Opel-Händlern noch im Laufe dieses Jahres erhältlich sein wird.Die Kampagne begleitet die Einführung des neuen Opel Corsa. Bis heute wurden seit seinem Start 1982 mehr als 14,5 Millionen Fahrzeuge des Kleinwagen-Bestsellers verkauft – und der vielfach preisgekrönte Corsa ist so gefragt wie eh und je. Er war 2021 und 2022 der meistverkaufte Kleinwagen in Deutschland und Großbritannien und ist auf dem besten Wege, diesen Erfolg auch 2023 zu wiederholen.Der neue Opel Corsa begeistert nicht nur mit seinem Design und dem charakteristischen Markengesicht Opel Vizor – er überzeugt auch mit seiner Leistung. Der neue Elektromotor sorgt mit 115 kW/156 PS und 260 Newtonmeter Drehmoment für starke Leistungen ab dem ersten Tipp aufs Pedal. Dank der 51 kWh-Batterie ist der leise Stromer bis zu 405 Kilometer gemäß WLTPlokal emissionsfrei unterwegs. Anschließend lässt sich der neue Corsa zügig in unter 30 Minuten an einer 100 kW-Gleichstrom-Schnellladesäule auf bis zu 80 Prozent der Batteriekapazität wieder aufladen. Zugleich führt der Corsa die Tradition fort, hochmoderne Technologien und Features für alle verfügbar zu machen. Dazu zählen das Intelli-Lux LEDMatrix Licht mit nun insgesamt 14 einzeln ansteuerbaren LED-Elementen genauso wie eine ganze Bandbreite moderner Fahrerassistenzsysteme, das Infotainment der jüngsten Generation und komfortable Sitze mit Massagefunktion.