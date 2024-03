Ein Fahrzeug, drei Urlaubsvarianten: Der Opel Movano als Wohn- und Reisevan von Crosscamp

Flexible Basis: Movano verwandelt sich in vollausgestatteten Camper-Van

Crosscamp 541: Alltagsfahrzeug und Multifunktions-Camper in einem

Crosscamp 600 und 640: Für höchsten Wohnkomfort mit viel Platz

Der Movano ist der „Große“ im Nutzfahrzeug-Portfolio von Opel. Er setzt Maßstäbe in Sachen Nutzlast, Ladevolumen und zulässigem Gesamtgewicht. Damit ist er der ideale Transporter für so gut wie alle gewerblichen Aufgaben. Doch der Opel Movano kann mehr als nur „Transporter“. Er bietet als starker und robuster Lastenträger auch die idealen Voraussetzungen für den Ausbau zum Wohn- und Reisevan. Dies machen sich die Experten vonzunutze. So bereichern gleichdas Angebot: Derist flexibles Alltagsfahrzeug, Abenteuermobil und Multifunktions-Camper in einem. Bei den beiden Crosscamp-Variantenundsteht höchster Wohnkomfort auf Reisen und reichlich Stauraum im Vordergrund. Damit erfüllen Crosscamp und der Opel Movano den Wunsch sportlich aktiver Camper nach viel Platz auch bei der Innenraumhöhe und einer in jeder Hinsicht angenehmen Reise – und das je nach Wunsch und Nutzungsprofil gleich dreifach.Beimauf Opel Movano-Basis wird Flexibilität großgeschrieben. Mit einer Gesamtlänge von 5,41 Meter eignet sich der Camper-Van auch für den Stadtverkehr und passt in die meisten Parklücken. Durch sein modulares Konzept lassen sich aus einem Grundriss bis zu 14 Varianten gestalten. So gewährleistet ein variables Möbelkonzept einerseits Wohn- und Schlafkomfort und bietet andererseits viel Stauraum für Fahrrad, Surfboard sowie weitere Freizeit- und Sportgeräte.Im Cockpit machen es sich Fahrer und Beifahrer auf drehbaren Captains-Chairs mit Armlehnen bequem. Vier offene Dachablagen nehmen Kleinutensilien auf. Wandverkleidungen in Holzdekor sorgen für eine wohnliche Atmosphäre. Innovative Lösungen kommen im Wohnbereich des Crosscamp 541 zum Einsatz: Anstelle eines fest eingebauten Bettes erstreckt sich hinter dem Fahrer eine große Schlafcouch, die sich mit wenigen Handgriffen hochklappen und platzsparend an der Seitenwand befestigen oder auch ganz herausnehmen lässt. Ausgezogen entsteht ein 1,88 Meter langes und 1,33 Meter breites Doppelbett. Im Boden unter der Schlafcouch befindet sich eine Airline-Doppelschiene, in der sich zwei optionale Sitze sicher befestigen lassen. Bei Nichtgebrauch können sie zusammengeklappt und unter der Schlafcouch verstaut werden. Ein multifunktionaler Tisch, der sich auch im Freien verwenden lässt, ergänzt das Ensemble.Flexibel nutzbar ist auch das weitere Heckabteil des Crosscamp 541 – entweder mit einem Kleiderschrank mit vier Fächern, der sich schnell ein- und ausbauen lässt, oder stattdessen mit der modularen Duschabtrennung in gleicher Größe. Auf der rechten Seitenwand des Fahrzeugs befindet sich die praktische Küchenzeile. Das erste Kochmodul mit Zwei-Flammen-Gaskocher, Küchenschrank und Stauraum für 2,8-kg-Gasflaschen sowie dem auch von außen erreichbaren, 70 Liter großen Kühlschrank ist fest verbaut, um die Zulassung als Wohnmobil zu gewährleisten. Dagegen ist das zweite Küchenmodul auf Höhe der Schiebetür herausnehmbar. Es enthält das Spülbecken mit festem Wasserhahn sowie Frisch- und Abwassertank und lässt sich bei Bedarf auch als Außenküche verwenden.Noch komfortabler fahren die beidenvor. Sie bieten im vorderen Bereich jeweils eine Sitzgruppe mit Tisch samt ausschwenkbarer Erweiterung, in der Mitte Küche und Bad sowie im Heck ein – im Crosscamp 600 quer und im Crosscamp 640 längs verbautes – Doppelbett mit Lattenrost und 11 Zentimeter dicker Matratze. Neben praktischen Schränken unter den Betten vergrößert ein Heckauszug den Stauraum weiter.Die funktionelle Küchenzeile verfügt über Drei-Flammen-Kocher, Spülbecken mit integriertem Wasserhahn sowie einen 84 Liter großen Kühlschrank samt Gefrierfach, dessen Tür sich zum Einstieg hin öffnet und so einen bequemen Zugriff von innen und außen ermöglicht. Große, grifflose Schubladen unter der Spüle sowie Ablage- und Arbeitsflächen sorgen für viel Platz beim Kochen. Komfort verspricht auch das auf kompakten Maßen aufgebaute, vollständig eingerichtete Bad. Die raumsparende Rollotür öffnet das Bad beinahe auf ganzer Länge – und der herausziehbare Wasserhahn lässt sich ganz flexibel auch als vielseitige Außendusche nutzen. Ober- und Unterschränke bieten viel Stauraum für Utensilien; der Spiegel im Oberschrank ist außerdem seitlich verschiebbar. Ein Seitenfenster und ein Dachfenster sorgen nicht nur für reichlich Tageslicht, sondern auch für eine gute Belüftung.Für eine ebenso angenehme wie wirtschaftliche Reise sind die flexiblen Crosscamp-Modelle mit effizienten Turbodiesel-Motoren wahlweise mit Leistungen von 103 kW/140 PS bis 121 kW/165 PS erhältlich (Kraftstoffverbrauch Opel Movano gemäß WLTP: 9,7-7,9 l/100 km, CO-Emission 253-208 g/km; jeweils kombiniert).Wer mit der ganzen Familie in einem Crosscamp nächtigen möchte, kann die Varianten 541 und 600 außerdem mit einem optionalen Aufstelldach ausstatten. Damit ergeben sich zwei weitere großzügig bemessene Schlafplätze im Obergeschoss mit bis zu 2,09 Meter Länge und 1,43 Meter Breite. Für die Beleuchtung bei Nacht sind hier dann zwei Schwanenhalsleuchten inklusive USB-Steckdose zum Laden von Smartphones und Co. an Bord. Darüber hinaus hält Crosscamp viele zusätzliche Sonderausstattungen bereit, um die Urlaubs- und Freizeitcamper auf Opel Movano-Basis weiter zu individualisieren.Weitere Informationen zu den Fahrzeugen, Ausstattungsmöglichkeiten und Preisen finden sich auf