Deutschland fährt elektrisch: Opel macht die neue E-Auto-Förderung noch attraktiver

- Neuwagenprämie in Kraft: Jetzt neues Elektro- oder Plug-in-Hybrid-Modell von Opel kaufen oder leasen und Tausende Euro sparen1
- Elektrisierende Angebote: Opel Corsa Electric schon ab 130 Euro monatlich leasen2
- Made in Germany: Attraktive Sonderkonditionen auch für Opel Astra und Grandland
- Opel-Extra-Bonus: „Electric All In“3 macht den Einstieg in die E-Mobilität noch leichter
- Vorbeikommen, informieren und profitieren: Am 24. Januar ist großes Angrillen bei Opel
Kombinierte Werte für Opel Astra Electric mit 115 kW (156 PS) gem. WLTP4: Energieverbrauch 15,4-15,6 kWh/100 km, CO2-Emission 0 g/km; CO2-Klasse: A.
Kombinierte Werte für Opel Grandland Electric mit 157 kW (213 PS) gem. WLTP4: Energieverbrauch 17,8 kWh/100 km, CO2-Emission 0 g/km; CO2-Klasse: A.
Rüsselsheim. Heute hat die Bundesregierung die Richtlinien zur neuen Förderung von Elektroautos und Plug-in-Hybriden bekanntgegeben. Diese werden die Käufer eines Neuwagens entlasten und die E-Mobilität weiter voranbringen. Opel macht das Ganze noch attraktiver: Mit besonders erschwinglichen Leasingraten sowie der Fortführung des „Electric All In“3-Programms sorgt der Hersteller dafür, dass Elektromobilität für alle noch erschwinglicher wird. Im Zentrum stehen dabei Modelle wie der Opel Grandland Electric und der Opel Astra Electric sowie in Kürze der neue Opel Astra Electric – alle in Deutschland entworfen, entwickelt und gebaut.
„Wir begrüßen den Beschluss der Regierungskoalition zur Förderung sozialer klimafreundlicher Mobilität und die sofortige Umsetzung sehr. Wir sind überzeugt davon, dass Kaufanreize besonders für Käufer mit kleineren und mittleren Einkommen den Hochlauf der Elektromobilität stärken. Opel steht seit jeher für erschwingliche Mobilität für alle und bietet bereits seit 2024 alle Modelle auch als vollelektrische Variante an. Der Einstieg in die Elektromobilität sollte für alle leistbar sein – das ist unser Ziel“, sagt Opel CEO Florian Huettl.
Das offizielle Förderprogramm: Jetzt bis zu 6.000 Euro beim Neuwagenkauf sparen1
Die neue E-Auto-Förderung unterstützt Privatkunden beim Kauf oder Leasing eines in Deutschland zugelassenen vollelektrischen oder Plug-in-Hybrid-Neuwagens (PHEV)5 – und das rückwirkend ab 1. Januar 2026. Dabei profitieren insbesondere Haushalte mit einem mittleren oder niedrigen Einkommen. So ist die Prämie wie folgt gestaffelt: Bei einem zu versteuernden Haushaltseinkommen
- bis maximal 80.000 Euro im Jahr erhalten E-Neuwagenkäufer 3.000 Euro (PHEV: 1.500 Euro),
- bis 60.000 Euro Einkommen 4.000 Euro (PHEV: 2.500 Euro) und
- bis 45.000 Euro Einkommen 5.000 Euro (PHEV: 3.500 Euro) zurück.
- Die jeweilige Einkommensgrenze steigt für bis zu zwei Kinder je Kind um 5.000 Euro. So können sogar Haushalte mit einem Einkommen bis zu 90.000 Euro pro Jahr von der Förderung profitieren.
- Hinzu kommt ein Kinderbonus von 500 Euro je Kind bei bis zu zwei Kindern pro Haushalt.
Wichtig: Die neue E-Auto-Förderung muss selbstständig beantragt werden; sie wird nicht automatisch beim Kauf im Autohaus abgezogen. Der geförderte Betrag wird nach dem Neuwagenkauf von der offiziellen Förderstelle zurückerstattet. Zur Antragstellung wird noch im Frühjahr ein Online-Portal eingerichtet; Förderanträge sind bis ein Jahr nach Zulassung des E-Autos möglich.
Die Top-Leasingangebote von Opel: Schon ab 130 Euro pro Monat2 elektrisch fahren
Als deutsche Marke mit Top-Modellen „made in Germany“ wie dem Astra aus Rüsselsheim oder dem Grandland aus Eisenach macht Opel den Weg zum eigenen E-Auto oder Plug-in-Hybrid über die offizielle Förderprämie hinaus jetzt noch angenehmer. Denn alle, die ein solches Modell leasen wollen, profitieren in Deutschland ab sofort von besonders attraktiven Leasingraten.
So können Grandland-Kunden das Top-of-the-Line-SUV in der Edition-Ausstattung mit 73 kWh-Batterie und 157 kW (213 PS) starkem Elektromotor bereits ab 249 Euro im Monat2 leasen. Im Kompaktklasse-Bestseller Astra Electric Edition mit 54 kWh-Akku und 115 kW (156 PS) starten die Kunden schon ab 220 Euro monatlich2 durch. Und in Deutschlands beliebtestem Kleinwagen Opel Corsa sind Fahrer und Passagiere vollelektrisch und damit lokal emissionsfrei gerade mal ab 130 Euro im Monat2 unterwegs.
„Electric All In“3: E-Services inklusive für noch erschwinglichere Elektromobilität
Und um der Elektromobilität noch mehr Schub zu verleihen, macht Opel sie für die Kunden noch einfacher und attraktiver – mit dem bereits im vergangenen Jahr gestarteten „Electric All In“3-Programm. Wer sich ein batterie-elektrisches Pkw-Modell wie den Opel Grandland Electric zulegt, erhält zahlreiche Services gleich mit dazu. So sind Leistungen wie eine eProWallbox Move für das flotte Laden zuhause, E-Routes-Funktionen und acht Jahre mobile Lade- und Pannenhilfe6 sowie Batteriegarantie bereits inklusive.
Alle, die sich nun vor Ort genauer über die neue E-Auto-Förderung sowie die besonders attraktiven Opel-Konditionen informieren wollen, können die Chance nutzen und direkt an diesem Samstag, 24. Januar, die regionalen Autohäuser beim großen Angrillen bei Opel besuchen. Zum traditionellen Jahresauftakt halten die Händler viele Extras sowie die Möglichkeiten zu Probefahrten in elektrifizierten Opel-Modellen wie dem neuen Frontera bereit.
Weitere Informationen zur neuen E-Auto-Förderung gibt es außerdem hier.
[1] Für Privatkunden bei Kauf oder Leasing eines Pkw-Elektro-/Plug-in-Hybrid-Neufahrzeuges mit Erstzulassung in Deutschland und Vorliegen der persönlichen Fördervoraussetzungen. Maßgabe ist zu versteuerndes Haushaltseinkommen bis zu 80.000 € im Jahr. Die Einkommensgrenze erhöht sich für bis zu 2 Kinder um 5.000 € je Kind. Höhe der Prämie bei Elektrofahrzeugen: Haushaltseinkommen bis 45.000 € = 5.000 €, bis 60.000 € = 4.000 €, bis 80.000 € = 3.000 €. Pro Kind 500 € on top bis maximal 1.000 €. Das Fahrzeug muss mindestens 36 Monate gehalten werden. Der Antrag für die Prämie muss spätestens 1 Jahr nach Zulassung des Fahrzeugs erfolgen. Detailinformationen unter www.bundesumweltministerium.de/eauto-förderung. Die Förderung gilt rückwirkend für Zulassungen ab 01.01.2026 und endet mit Erschöpfung der bereitgestellten Fördermittel, spätestens am 31.12.2028. Ein Rechtsanspruch besteht nicht.
[2] Kilometerleasingangebot für Opel Corsa Electric Edition, Elektromotor 100 kW (136 PS), mit Automatik-Elektroantrieb mit fester Getriebeübersetzung. Fahrzeugpreis 29.990 €.
Kilometerleasingangebot für Opel Astra Electric Edition, Elektromotor 115 kW (156 PS), mit Automatik-Elektroantrieb mit fester Getriebeübersetzung. Fahrzeugpreis 37.990 €.
Kilometerleasingangebot für Opel Grandland Electric Edition, Elektromotor 157 kW (213 PS), mit Automatik-Elektroantrieb mit fester Getriebeübersetzung. Fahrzeugpreis 46.950 €.
Leasingsonderzahlung 5.000 €; Laufzeit (Monate)/Anzahl der Raten: 36; Laufleistung: 10.000 km/Jahr. Ein Privatkunden-Kilometerleasingangebot (Bonität vorausgesetzt) der Stellantis Bank SA Niederlassung Deutschland, Siemensstr. 10, 63263 Neu-Isenburg. Alle Preisangaben inkl. Ust. Nach Vertragsende werden Mehr- & Minderkilometer (Freigrenze jeweils 2.500 km) sowie ein Ausgleich für ggf. vorhandene Schäden abgerechnet. Überführungskosten sind im Leasingangebot nicht enthalten und separat an den ausliefernden, teilnehmenden Opel-Partner zu zahlen. Angebot gültig bis 31.03.2026. Nur bei teilnehmenden Opel-Partnern. Die Leasingsonderzahlung kann durch eine staatliche Förderprämie reduziert werden. Die Förderung ist nicht Bestandteil des Leasingvertrags.
[3] Angebot für Privatkunden bei Kauf eines vollelektrischen Personenwagens bei teilnehmenden Opel-Partnern.
[4] Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst.
[5] Voraussetzung zur Förderung von Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen: CO2-Emission kombiniert unter 60 g/km gemäß WLTP oder rein elektrische Reichweite von mindestens 80 km gemäß WLTP.
[6] Acht Jahre Pannen- und mobile Ladehilfe; mobile Ladehilfe bis zu dreimal pro Jahr.