Deutschland fährt elektrisch: Opel macht die neue E-Auto-Förderung noch attraktiver

Neuwagenprämie in Kraft: Jetzt neues Elektro- oder Plug-in-Hybrid-Modell von Opel kaufen oder leasen und Tausende Euro sparen 1

Elektrisierende Angebote: Opel Corsa Electric schon ab 130 Euro monatlich leasen 2

Made in Germany: Attraktive Sonderkonditionen auch für Opel Astra und Grandland

Opel-Extra-Bonus: „Electric All In“ 3 macht den Einstieg in die E-Mobilität noch leichter

Vorbeikommen, informieren und profitieren: Am 24. Januar ist großes Angrillen bei Opel

2

2

2

2

2

2

bis maximal 80.000 Euro im Jahr erhalten E-Neuwagenkäufer 3.000 Euro (PHEV: 1.500 Euro),

bis 60.000 Euro Einkommen 4.000 Euro (PHEV: 2.500 Euro) und

bis 45.000 Euro Einkommen 5.000 Euro (PHEV: 3.500 Euro) zurück.

Die jeweilige Einkommensgrenze steigt für bis zu zwei Kinder je Kind um 5.000 Euro. So können sogar Haushalte mit einem Einkommen bis zu 90.000 Euro pro Jahr von der Förderung profitieren.

Hinzu kommt ein Kinderbonus von 500 Euro je Kind bei bis zu zwei Kindern pro Haushalt.

2

Rüsselsheim. Heute hat die Bundesregierung die Richtlinien zur neuen Förderung von Elektroautos und Plug-in-Hybriden bekanntgegeben. Diese werden die Käufer eines Neuwagens entlasten und die E-Mobilität weiter voranbringen. Opel macht das Ganze noch attraktiver: Mit besonders erschwinglichen Leasingraten sowie der Fortführung des „Electric All In“-Programms sorgt der Hersteller dafür, dass Elektromobilität für alle noch erschwinglicher wird. Im Zentrum stehen dabei Modelle wie derund dersowie in Kürze der– alle in Deutschland entworfen, entwickelt und gebaut.„Wir begrüßen den Beschluss der Regierungskoalition zur Förderung sozialer klimafreundlicher Mobilität und die sofortige Umsetzung sehr. Wir sind überzeugt davon, dass Kaufanreize besonders für Käufer mit kleineren und mittleren Einkommen den Hochlauf der Elektromobilität stärken. Opel steht seit jeher für erschwingliche Mobilität für alle und bietet bereits seit 2024 alle Modelle auch als vollelektrische Variante an. Der Einstieg in die Elektromobilität sollte für alle leistbar sein – das ist unser Ziel“, sagt Opel CEO Florian Huettl.Die neue E-Auto-Förderung unterstützt Privatkunden beim Kauf oder Leasing eines in Deutschland zugelassenen vollelektrischen oder Plug-in-Hybrid-Neuwagens (PHEV)– und das rückwirkend ab 1. Januar 2026. Dabei profitieren insbesondere Haushalte mit einem mittleren oder niedrigen Einkommen. So ist die Prämie wie folgt gestaffelt: Bei einem zu versteuernden HaushaltseinkommenAuf diese Weise wird der Kauf eines neuen vollelektrischen Modells maximal um bis zu 6.000 Euro günstiger.Wichtig: Die neue E-Auto-Förderung muss selbstständig beantragt werden; sie wird nicht automatisch beim Kauf im Autohaus abgezogen. Der geförderte Betrag wird nach dem Neuwagenkauf von der offiziellen Förderstelle zurückerstattet. Zur Antragstellung wird noch im Frühjahr ein Online-Portal eingerichtet; Förderanträge sind bis ein Jahr nach Zulassung des E-Autos möglich.Als deutsche Marke mit Top-Modellenwie dem Astra aus Rüsselsheim oder dem Grandland aus Eisenach macht Opel den Weg zum eigenen E-Auto oder Plug-in-Hybrid über die offizielle Förderprämie hinaus jetzt noch angenehmer. Denn alle, die ein solches Modell leasen wollen, profitieren in Deutschland ab sofort von besonders attraktiven Leasingraten.So können Grandland-Kunden das Top-of-the-Line-SUV in der Edition-Ausstattung mit 73 kWh-Batterie und 157 kW (213 PS) starkem Elektromotor bereits ab 249 Euro im Monatleasen. Im Kompaktklasse-Bestseller Astra Electric Edition mit 54 kWh-Akku und 115 kW (156 PS) starten die Kunden schon ab 220 Euro monatlichdurch. Und in Deutschlands beliebtestem Kleinwagen Opel Corsa sind Fahrer und Passagiere vollelektrisch und damit lokal emissionsfrei gerade mal ab 130 Euro im Monatunterwegs.Und um der Elektromobilität noch mehr Schub zu verleihen, macht Opel sie für die Kunden noch einfacher und attraktiver – mit dem bereits im vergangenen Jahr gestarteten-Programm. Wer sich ein batterie-elektrisches Pkw-Modell wie den Opel Grandland Electric zulegt, erhält zahlreiche Services gleich mit dazu. So sind Leistungen wie eine eProWallbox Move für das flotte Laden zuhause, E-Routes-Funktionen und acht Jahre mobile Lade- und Pannenhilfesowie Batteriegarantie bereits inklusive.Alle, die sich nun vor Ort genauer über die neue E-Auto-Förderung sowie die besonders attraktiven Opel-Konditionen informieren wollen, können die Chance nutzen und direkt an diesem Samstag, 24. Januar, die regionalen Autohäuser beimbesuchen. Zum traditionellen Jahresauftakt halten die Händler viele Extras sowie die Möglichkeiten zu Probefahrten in elektrifizierten Opel-Modellen wie dem neuenbereit.Weitere Informationen zur neuen E-Auto-Förderung gibt es außerdem