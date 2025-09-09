Der Titelkampf im ADAC Opel Electric Rally Cup „powered by GSE“ spitzt sich zu

Fünfter Lauf 2025: Tom Heindrichs feiert bei Rallye Mont-Blanc Morzine dritten Saisonsieg und kommt Leader Español immer näher

Langersehnter Erfolg: Erster Podestplatz der Saison für Anthony Rott

Tom Heindrichs ist der Mann der Stunde im ADAC Opel Electric Rally Cup „powered by GSE“. Mit seinem dritten Sieg in Folge und einer souveränen Vorstellung bei der Rallye Mont-Blanc Morzine verkürzte der Bruder von Rallye-Weltmeister Thierry Neuville imseinen Rückstand in der Gesamtwertung des weltweit ersten elektrischen Rallye-Markenpokals auf den Spanier Alex „Sito“ Español auf vier Punkte. Mit Rang sechs verlor der Tabellendritte Kilian Nierenz ein wenig an Boden. Derweil feierte der Österreicher Marcel Neulinger rund um Morzine zunächst seinen ersten Podestplatz im Opel Corsa Rally Electric. Allerdings wurde bei der technischen Nachkontrolle eine zu niedrige Bodenfreiheit am Fahrzeug festgestellt, was die Sportkommissare mit einer 30-Sekunden-Strafe ahndeten. So rutschte der Franzose Anthony Rott unverhofft noch auf den Podestplatz vor, den er im Ziel um nur vier Zehntelsekunden gegen Neulinger verpasst zu haben glaubte.Von Beginn an übernahmen Heindrichs und sein Beifahrer Jonas Schmitz bei der Asphalt-Rallye am Fuße des höchsten Bergs der Alpen das Kommando. Mit vier Bestzeiten in den ersten sechs Wertungsprüfungen hatten die Belgier bereits am Ende des ersten Rallye-Tages einen komfortablen Vorsprung herausgefahren. Diesen ließen sie sich auch am Schlusstag nicht mehr nehmen und siegten am Ende mit 26,8 Sekunden Vorsprung auf Español und dessen Beifahrer Borja Odriozola. Die Gewinner der ersten beiden Saisonläufe behielten zwar ihre Tabellenführung, büßten aber weitere vier Punkte ihres Vorsprungs auf Heindrichs/Schmitz ein.„Es war eine tolle Rallye für uns“, strahlte Heindrichs. „Abgesehen von einem Fehler in der Power Stage ist uns eine nahezu perfekte Rallye gelungen. Wir waren zum ersten Mal hier, alles war neu für uns – von daher sind wir rundum zufrieden. Wir konnten unseren Rückstand auf Alex von ursprünglich 23 auf vier Punkte verkürzen. Wir haben einen echten Lauf und wollen ihn natürlich so fortsetzen.“Mit Rang zwei und dem Sieg in der Power Stage behielt Español die Tabellenführung, war aber nicht komplett zufrieden: „Es war eine schwierige Rallye. Am ersten Tag gab’s ein kleines technisches Problem, sodass wir Toms Tempo nicht ganz mitgehen konnten. Aber wir haben wieder wichtige Kilometer abgespult, schöne Erfahrungen gesammelt, die Power Stage gewonnen und sind bereit für die letzten beiden Rallyes. Es wird auf jeden Fall ein harter Kampf mit Tom. Ich freue mich drauf.“Nach reichlich Pech in den ersten Rallyes der Saison verbuchten die Franzosen Anthony und Adrien Rott vor Heimpublikum mit Rang drei ein Erfolgserlebnis. Der Tabellendritte Kilian Nierenz und seine Copilotin Milena Raithel mussten sich in Frankreich nach drei Podiumsplätzen mit Rang sechs begnügen.Der sechste Lauf zum ADAC Opel Electric Rally Cup „powered by GSE” findet am 26. und 27. September im Rahmen der ADAC Rallye Stemweder Berg statt.1. Español 145 Punkte.2. Heindrichs 141.3. Nierenz 115.4. Lemke 102.5. Kamermans 89.6. Neulinger 70.7. Wittenbeck 59.8. Jungnickel 49.9. Rott 44.10. Eertmans und Steitz je 42.