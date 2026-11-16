Startnummern stehen fest: Théo Pourchaire fährt mit der 12, Mitch Evans mit der 4

Sechs Sessions, ein klarer Plan: Nach dem Fokus auf Zuverlässigkeit rückt nun die Performance in den Vordergrund

Teamchef Jörg Schrott: „Fokus liegt jetzt auf Rennperformance“

Windkanal, Simulator, Prüfstand, private Testfahrten: Hinter demliegen Monate intensiver Vorbereitung. Nun folgt der nächste große Meilenstein: Seit heute und noch bis Freitag, 20. November, startet Opel auf dem Circuito del Jarama bei Madrid beim offiziellen Pre-Season-Test der ABB-FIA-Formel-E-Weltmeisterschaft. Eine Woche lang fährt derSeite an Seite mit allen Herstellern, Teams und Fahrern der WM. Es sind die einzigen gemeinsamen Testfahrten vor dem Saisonauftakt, der am 16. Januar in Mexiko-Stadt ausgetragen wird. Für Opel ist die Woche zugleich eine Rückkehr an einen besonderen Ort: In Jarama hatte die Marke im März am Rande des Madrid E-Prix ihren„Bisher haben wir in allen Bereichen für uns allein gearbeitet. Jetzt gehen wir erstmals mit den anderen Teams gemeinsam auf die Strecke“, sagt Jörg Schrott, Opel Motorsport-Direktor und Teamchef des Opel GSE Formula E Teams. „Das ist ein echter Stresstest. Unser Team hat lange darauf hingearbeitet und endlich misst sich unser GSE 27FE mit den anderen Teams. Die spektakulären Autos der neuen GEN4-Generation zusammen fahren zu sehen, ist für jeden im Fahrerlager beeindruckend. Für uns natürlich ganz besonders: Wir sind jetzt endgültig Teil der Formel-E-Familie.“Für Schrott zählt dabei nicht nur die Technik, sondern genauso das Team dahinter. „In den vergangenen Wochen und Monaten ist aus vielen Einzelnen ein echtes Team gewachsen“, sagt er. „Ich bin glücklich, mit so großartigen Menschen zusammenzuarbeiten, fachlich wie menschlich. Ich kann es nicht abwarten, mit dieser Mannschaft in die Saison zu starten.“Passend zum Test stehen auch die Startnummern der beiden Opel-Piloten fest. Hinter beiden steckt eine persönliche Geschichte.fährt mit der 12. Eigentlich ist die 21 seine Glückszahl, wie der Franzose erzählt. „Für die Formel E habe ich sie einfach umgedreht. So wird aus der 21 die 12. Für mich ist das ein schönes Zeichen: Ein neues Kapitel beginnt, aber das Glück fährt mit.“geht mit der 4 an den Start. In der Formel E trug der Neuseeländer zuletzt eine andere Nummer, doch die 4 hat für ihn eine eigene Bedeutung, hat er doch mit ihr die ersten Rennen seiner Karriere bestritten. „Mit der 4 hat alles angefangen“, sagt Evans. „Dass ich sie jetzt zurückhabe und bei Opel wieder mit ihr antrete, ist ein schönes Gefühl.“Mitch Evans hat bereits zehn Formel-E-Saisons hinter sich, die Vorfreude ist trotzdem groß. „Die vergangene Saison liegt schon ein paar Monate zurück, und seitdem ist im Hintergrund unglaublich viel passiert“, sagt der Routinier. „Umso schöner ist es, diese Woche wieder so viele Runden, Kilometer und Stunden im Auto zu verbringen. Gemeinsam mit dem Rennteam arbeiten wir am Feinschliff und an der Rennschärfe für den Saisonstart.“Théo Pourchaire feiert in Madrid sein Pre-Season-Debüt in der Formel E. „Ich konnte es kaum erwarten“, sagt der Rookie. „Mit allen gleichzeitig auf der Strecke zu sein, ist etwas völlig anderes als bei privaten Tests. Plötzlich hat man die ganze Konkurrenz um sich herum, alle in neuen Overalls und neuen Farben – das ist wirklich beeindruckend.“Getestet wird am Montag, Mittwoch und Freitag, jeweils drei Stunden am Vormittag und drei Stunden am Nachmittag. Für jede der sechs Sessions hat das Opel GSE Formula E Team ein detailliertes Programm ausgearbeitet, das Punkt für Punkt umgesetzt wird.„Unser Fokus hat sich Schritt für Schritt verschoben: erst Zuverlässigkeit, dann Fahrperformance“, sagt Jörg Schrott. „In Madrid steht nun die Rennperformance im Mittelpunkt, beim Auto genauso wie bei den Abläufen im Team. Es geht darum, den nötigen Biss und die Wettkampfhärte zu entwickeln, die man in der Weltmeisterschaft braucht.“Am Mittwoch und am Freitag steht außerdem ein Programmpunkt an, den noch kein Team je absolviert hat: Simulationen der beiden neuen Rennformate der Formel E – den klassischen E-Prix mit obligatorischem Ladestopp und den kürzeren E-PrixUnleashed. Für die gesamte Startaufstellung ist das eine Premiere.„Ein neues Format kann man am Simulator noch so oft durchspielen. Viel besser verstehen wird man es erst, wenn man unter realen Bedingungen testet und das ganze Feld um sich hat“, sagt Mitch Evans. „Wann greift man an, wann spart man Energie, was ist die beste Strategie? Auf diese Fragen wollen wir hier Antworten finden, noch bevor es in wenigen Wochen um Punkte geht.“Jarama ist der letzte gemeinsame Test vor der Saison. Direkt im Anschluss machen sich Fahrzeuge und Equipment auf den Weg nach Mexiko-Stadt. Nachdem das ursprünglich als Auftakt geplante Event in Jeddah (Saudi-Arabien) ins kommende Jahr verschoben wurde, startet die Saison 2027 nunmehr am 16. Januar auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez. Das Rennen mit seinen enthusiastischen Fans und dem vollen Stadionabschnitt gilt seit Jahren als einer der Saisonhöhepunkte.