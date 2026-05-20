Adrenalin für den Alltag: Sophia Flörsch fährt ab sofort Opel Mokka GSE

High-Performance auf der Straße: Mokka GSE schnellster vollelektrischer Serien-Opel

Boxenstopp: Formel E-Testpilotin holt ihren Alltagssportler am Opel-Stammsitz ab

Next Level GSE: Flörsch absolviert bereits erste Testfahrten im Opel GSE 27FE-Prototyp für die kommende Saison der ABB-FIA-Formel-E-Weltmeisterschaft

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Sie ist schnell, sie ist zielstrebig – und sie fährt auch jenseits der Rennstrecke auf Performance ab. Deshalb hat, Test- und Entwicklungsfahrerin im frisch gegründeten „Opel GSE Formula E Team“, jetzt ihren neuenin Empfang genommen. Ab sofort wird die batterie-elektrische Spitzenversion des stylishenihr Alltagsbegleiter auf kurzen wie auch längeren Touren. Jörg Schrott, Opel Motorsport-Chef und Teamchef des Opel GSE Formula E Teams, übergab der Test- und Entwicklungsfahrerin ihren hochdynamischen Straßensportler am Opel-Stammsitz in Rüsselsheim am Main.„GSE steht bei Opel für Gänsehaut, Speed und elektrisierende Emotionen. Deshalb passt der neue Opel Mokka GSE perfekt zu Sophia Flörsch. Sie bringt als Test- und Entwicklungsfahrerin den neuen Opel-Formel E-Rennwagen auf der Strecke ans Limit und setzt damit pures Adrenalin frei. Das Gleiche gilt für unseren Mokka GSE. Als schnellster vollelektrischer Serien-Opel wird er für unsere Kunden ein Pulsbeschleuniger im Alltag sein – und auch Sophia Flörsch sicher ein Lächeln ins Gesicht zaubern“, sagt Jörg Schrott.„Ich liebe Autos, die schon auf den ersten Blick High-Performance versprechen. Und genau so einer ist der neue Opel Mokka GSE. Sein scharfes Design spiegelt das wider, was er mit seinen 281 PS und 345 Newtonmeter Drehmoment auf die Straße bringt: Emotion, Präzision und jede Menge Fahrspaß! Ich freue mich schon jetzt darauf, den Mokka GSE im Alltag zu erleben“, bekräftigt Sophia Flörsch.Scharf, schärfer, Opel Mokka: Klar und mutig hat sich der Mokka zu einem echten Bestseller unter den kompakten SUVs entwickelt – mit seinem unverwechselbaren Design, Top-Technologien und zugleich ausgewiesenem Alltagsnutzen. Der neue Mokka GSE hebt den Fahrspaß nun auf das nächste Level. Mit einer Spitzenleistung von 207 kW (281 PS) ist der Serien-Stromer genauso stark wie sein Motorsport-Pendant. Und mit einem unmittelbar anliegenden Drehmoment von 345 Newtonmetern packt er ebenso kompromisslos zu. So beschleunigt der Mokka GSE in nur 5,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Und mit einer Spitzengeschwindigkeit von 200 km/h ist der aktuelleder bis dato schnellste vollelektrische Serien-Opel.Zur außergewöhnlichen Performance trägt auch die ausgeklügelte Technik bei, die ebenfalls vom Rallye-Fahrzeug inspiriert wurde. Der Mokka GSE verfügt über ein Torsen-Lamellen-Sperrdifferenzial sowie ein Chassis mit spezifisch ausgelegten Achsen und Hydro-Stoßdämpfern. Auch sämtliche Hochvolt-Komponenten stammen vom Mokka GSE Rally. Hinzu kommen zahlreiche Design- und Ausstattungs-Details, die pure Emotionen vermitteln.Wechselt Sophia Flörsch vom Mokka GSE in die Rolle der Test- und Entwicklungsfahrerin des neuen „Opel GSE Formula E Teams“ und steigt in das Cockpit des neuen Opel GSE 27FE, den Prototyp des GEN4-Rennwagens der kommenden Formel E-Saison, dann sind nochmals ganz andere Kennwerte angesagt. Denn mit demhält auch die neue Generation vollelektrischer Rennwagen in der am schnellsten wachsenden Rennserie der Welt Einzug. Was das bedeutet, haben Opel und Sophia Flörsch vor Kurzem gemeinsam im südfranzösischenpräsentiert.Die künftigen Formel E-Boliden werden eine Spitzenleistung von bis zu 600 kW (816 PS) im Qualifying- und Attack-Modus erreichen und über einen permanenten Allradantrieb verfügen. Damit stellt der Einstieg in die Formel E die Speerspitze der GSE-Strategie von Opel dar. Ab sofort in jedem Stadium mit dabei: Sophia Flörsch, die privat mit ihrem neuen Opel Mokka GSE genauso wie auf der Rennstrecke auf High-Performance setzt.