Ab sofort bestellbar: Neuer Opel Mokka YES mit dem Extra-Style

Charakter auf den ersten Blick: YES-Sonderedition ab 30.340 Euro (UPE inkl. MwSt.) mit Lackierung Koral Orange und orangen Akzenten im Innenraum

Attraktive YES-Vorteile: Dach in Karbon Schwarz, schwarze 17-Zoll-Leichtmetallräder sowie Radläufe und Elemente in Front- und Heckstoßfänger, Rückfahrkamera, sechsfach einstellbarer Fahrer- und Beifahrersitz, Armlehne in der Mittelkonsole

Breite Antriebsauswahl: Batterie-elektrisch, als Hybrid oder mit effizientem Verbrenner

Echte Statements: Mokka YES wird neben Top-Variante Mokka GSE zum absoluten Hingucker

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Dersticht als extravaganter Blickfang unter den kompakten SUVs heraus. Jetzt macht Opel den Mokka noch individueller und unverwechselbarer. Denn ab sofort ist er auch als farbenfrohe-Sonderedition mit attraktiven Extras ab 30.340 Euro (UPE inkl. MwSt.) erhältlich. Nach dem Erfolg deskönnen Kunden, die besondere Akzente setzen möchten, so nun auch mit ihrem ganz speziellen Mokka durchstarten. Damit setzt Opel nach Einführung der hochdynamischen Top-of-the-Line-Varianteein weiteres Statement in der Modellfamilie.„Der Opel Mokka ist in jeder Variante ein echter Eyecatcher. Doch wir wollten den kompakten Kundenliebling noch abwechslungsreicher machen. Genau dafür steht das neue YES-Sondermodell. Zugleich erhöhen wir damit die Auswahl für alle, die mit ihrem Fahrzeug ein persönliches, extra-stylishes Zeichen setzen wollen. So können YES-Fans ab sofort zwischen dem Corsa als Deutschlands beliebtestem Kleinwagen sowie dem selbstbewusst gestalteten Mokka wählen“, sagt Opel Deutschland-Chef Patrick Dinger.Wie sein Corsa-Pendant setzt auch der neue Mokka YES auf starke Farben und attraktive Serien-Extras. Auf den ersten Blick erkennbar wird die Sonderedition durch die außergewöhnliche Lackierung Koral Orange. Speziell auf den unverwechselbaren Farbton abgestimmt ist die Innenraumgestaltung. So glänzen auch die Dekore rund um Instrumententafel, die Sitzeinsätze sowie Nähte in Sitzen und Türen in strahlendem Orange. Außen sorgen die serienmäßigen schwarzen 17-Zoll-Leichtmetallräder, das schwarze Dach und der ebenso gestaltete untere Front-, Heck- und Seitenbereich sowie auf Wunsch auch die schwarze Motorhaube für einen charakteristischen Kontrast und eigenständigen Auftritt. Wer lieber mit einer anderen Lackierung Akzente setzen möchte, kann alternativ aus der Farbpallette der GS-Linie mit dazu passendem Interieur wählen.Den Komfort erhöhen im Mokka YES serienmäßige Zusatz-Features wie die sechsfach einstellbaren Vordersitze und die Armlehne zwischen Fahrer und Beifahrer. Alle nötigen Infos halten das 10 Zoll große Fahrerinfodisplay sowie der identisch dimensioniert Farb-Touchscreen des Multimedia-Infotainments bereit. Das eigene Smartphone lässt sich kabellos via Apple CarPlay und Android Auto integrieren. Das Einparken und Rangieren in der City erleichtert die hier ebenfalls standardmäßige Rückfahrkamera. Für Privatsphäre sowie Schutz vor Sonneneinstrahlung im Fond sorgen die dunkel getönten Heckscheiben.Darüber hinaus sind verschiedene Pakete im Angebot, die den neuen Mokka YES weiter aufwerten. Während die Tech-Pakete Features wie Parkassistent für die Front oder den adaptiven Geschwindigkeitsregler enthalten, verfügt das Infotainment-Paket über integrierte Navigation mit Over-the-air-Updates, natürliche Spracherkennung und Wireless Charger. Das Komfort-Paket bietet unter anderem einen doppelten Ladeboden und mit dem Winterpaket lassen sich die Vordersitze und das Lenkrad beheizen.Bei den Antriebsvarianten können Mokka YES-Kunden aus gleich drei Optionen wählen: Entweder fahren sie lokal emissionsfrei im 115 kW (156 PS) starken Mokka Electric YES oder im Hybrid mit 107 kW (145 PS) und elektrifiziertem Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe. Alternativ ist auch ein klassischer 1,2-Liter-Turbobenziner mit 100 kW (136 PS) im Angebot.