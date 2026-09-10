Ab sofort bestellbar: Neuer Opel Combo Start schon ab 22.400 Euro netto erhältlich

Top Preis-Leistungsverhältnis: Combo-Einstieg 1.000 Euro günstiger als bisher

Serienmäßig an Bord: Vierfach einstellbarer Fahrersitz, FlexiSeat-Beifahrersitz, Connect Box, Smartphone-Station plus robustes, eigenständiges Frontdesign

Für flexibles Arbeiten: ModuTable und weitere smarte Lösungen erleichtern mobilen Alltag und bieten variablen Stauraum

Breite Antriebsauswahl: Ab Bestellstart als Benziner und Diesel sowie batterie-elektrisch verfügbar

Opel macht den kompakten Transporterjetzt noch attraktiver. Ab sofort ist der neuezu besonders erschwinglichen Preisen ab 22.400 Euro (UPE exkl. MwSt.) bestellbar. Damit wird der Einstieg in die Modellfamilie 1.000 Euro günstiger als bisher. Der Combo Start ist die ideale Variante für alle Gewerbetreibenden und Flotten, die auf die Kombination aus flexibler Einsatzfähigkeit und höchster Wirtschaftlichkeit Wert legen. Denn der Newcomer im Opel-Nutzfahrzeugangebot bietet vor allem eines: viele praktische Lösungen, die den mobilen Arbeitsalltag erleichtern, zu einem vorbildlichen Preis-Leistungsverhältnis.Zum Einstiegspreis hat der 81 kW (110 PS) starke Combo Start Benziner serienmäßig Features an Bord wie den FlexiSeat-Beifahrersitz, einen vierfach einstellbaren Fahrersitz, die Connect Box mit Notruf- und Assistenzsystem sowie die Smartphone-Station in der Mittelkonsole, über die sich das eigene Smartphone als Infotainment und Navigationsgerät im Transporter nutzen lässt. Weitere smarte Lösungen wie der ModuTable oder die FlexCargo-Konfiguration erhöhen auf Wunsch die Variabilität noch weiter. Neben dem Benziner ist der Combo Start auch als Diesel ab 23.200 Euro sowie als Combo Start Electric mit 42 kWh-Batterie (nutzbare Kapazität) und erhöhter Nutzlast ab 28.500 Euro netto erhältlich und bietet so für jedes Einsatzprofil die passende Antriebsalternative.Das fahrerorientierte Cockpit wurde mit einer neuen Armaturentafel und neuen Türverkleidungen ausgestattet, die sowohl die Belastbarkeit und das ergonomische Handling verbessern als auch die Raumausnutzung optimieren. So steht das praktische Arbeiten im Combo Start im Vordergrund – für Lieferdienste genauso wie auf der Baustelle, für große wie für kleine Flotten.Dies spiegelt sich insbesondere in der Neugestaltung der Beifahrerseite mit dem serienmäßigenwider. Der im Segment einzigartige FlexiSeat ist ein modular aufgebauter Sitz für eine Person. Die Sitzfläche kann aber auch nach oben geklappt werden, so dass sich das Ladevolumen um 0,5 merhöht. Auf diese Weise wird im Beifahrerfußraum Platz für Pakete, Werkzeugkoffer oder weitere Arbeitsutensilien geschaffen.Als praktische Ablage im mobilen Büro oder auch als Esstisch nutzbar ergänzt der optionaleauf der Beifahrerseite das Angebot. Die für 300 Euro netto erhältliche Neuheit wurde ebenfalls speziell für den Combo Start konzipiert. So lässt sich die Oberfläche als kleiner Schreibtisch für den Laptop nutzen, Getränke können im Becherhalter fixiert werden. Ein Sicherheitsnetz unterhalb des Tisches sorgt dafür, dass während der Fahrt keine Gegenstände aus dem Ladebereich im Beifahrerfußraum Richtung Fahrer verrutschen. Wird der ModuTable nicht gebraucht, kann er platzsparend hinter der Kabinenwand im Ladeabteil untergebracht werden.Ausstattungsmerkmale wie zusätzliche Staufächer in der Armaturentafel sowie eine Schublade zur Aufbewahrung von Notizblocks, Tablets etc. im nicht einsehbaren Bereich unter dem Fahrersitz erweitern die Ablagemöglichkeiten und erhöhen den Praxisnutzen. Und die FlexCargo-Konfiguration bietet einen dritten Sitz in der Mitte, der sich bei Nichtgebrauch umbauen oder als Durchlademöglichkeit für den Transport langer Gegenstände nutzen lässt.So praktisch der neue Combo Start innen ist, so eigenständig tritt er von außen mit neuem Frontdesign auf. Sein mutig gestalteter, prominenter Frontstoßfänger unterstreicht dabei auf den ersten Blick, dass er für robuste Aufgaben gemacht ist.Ein weiterer Vorteil des neuen Combo Start ist die breite, auf unterschiedlichste Einsatzzwecke und Kundenbedürfnisse zugeschnittene Antriebsauswahl. Der vollelektrische, 100 kW (136 PS) starke Combo Start Electric erleichtert mit 42 kWh-Batterie (nutzbare Kapazität) und damit einer wettbewerbsfähigen lokal emissionsfreien Reichweite von bis zu 270 Kilometern (WLTP) den Arbeitsalltag. Alternativ stehen 75 kW (102 PS) und 96 kW (131 PS) starke Diesel-Varianten oder ein Benziner mit 81 kW (110 PS) Leistung zur Verfügung. Die effizienten Verbrenner sind stets mit Sechsgang-Schaltgetriebe kombiniert. Ab 2027 wird zudem eine 48V-Hybrid-Variante das Portfolio ergänzen.Darüber hinaus bietet der Combo Start alle typischen Combo-Stärken: Er ist in zwei Längen erhältlich, verfügt über Ladevolumina von bis zu 4,4 mund kann je nach Antrieb bis zu knapp eine Tonne Nutzlast aufnehmen. Auf diese Weise verbindet der ab sofort bestellbare neue Opel Combo Start ausgewiesene Flexibilität mit innovativen Features für den Arbeitsalltag zu einem besonders wettbewerbsfähigen Preis-Leistungsverhältnis.