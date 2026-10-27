ADAC Opel GSE Rally Cup: Der Titelkampf im elektrischen Rallye-Feld ist voll entfacht

Hochspannung pur: Timo Schulz, Ioan Lloyd und Tom Dufour trennen vor ADAC Saarland-Pfalz Rallye am kommenden Wochenende nur fünf Punkte

Kompromisslose Rallye-Action: Dank innovativer Ladeinfrastruktur wird volle Rallye-Distanz rein elektrisch gefahren

TV-Prominenz: Rundstrecken-Profi Lance David Arnold startet mit VOX auto mobil im Opel Mokka GSE Rally

Der Titelkampf imsteuert auf ein höchst spannendes Saisonfinale zu. Vor dem sechsten von sieben Saisonläufen im Rahmen der ADAC Saarland-Pfalz Rallye am 30. und 31. Oktober trennen die ersten drei der Gesamtwertung nur fünf Punkte – bei noch insgesamt 70 zu vergebenden Zählern.Opel beweist dort einmal mehr seine Technologieführerschaft und Pionierrolle im elektrischen Marken-Rallyesport: Wie bereits bei den vorhergegangenen Cup-Läufen in Weiz und Stemwede werden die bis zu 207 kW (281 PS) starkenauch im Grenzgebiet von Saarland und Rheinland-Pfalz alle 14 Wertungsprüfungen über 154 WP-Kilometer unter die Räder nehmen und damit im Gesamtklassement der Rallye aufscheinen können. Möglich macht dies die, die so genanntes „Remote Charging“, also das Laden außerhalb des Serviceparks zwischen den Wertungsprüfungen, ermöglicht.„Unser Remote Charging ist ein echter Game Changer für den elektrischen Motorsport. Wir beweisen eindrucksvoll das hohe Potenzial des Opel Mokka GSE Rally auf voller WP-Distanz und können unseren Teams noch mehr Wettbewerbskilometer ermöglichen. Ich rechne auch bei der ADAC Saarland-Pfalz Rallye damit, dass sich unser bestes Auto am Ende inmitten der Rally4-Fahrzeuge klassieren wird. Sportlich toppt die aktuelle Saison alle vorherigen. Die Top-3 sind nur um fünf Punkte getrennt, alles ist möglich. Es wird superspannend“, betont Opel Motorsport-Chef Jörg Schrott.Mit seinem vierten Saisonsieg im Rahmen der traditionsreichenin Italien hat Timo Schulz die Tabellenspitze übernommen. Der Saarländer geht zusammen mit Beifahrerin Maresa Lade und hauchdünnen drei Zählern Vorsprung auf den Waliser Ioan Lloyd in sein Heimspiel bei der ADAC Saarland-Pfalz Rallye. Der Servicepark am Bostalsee liegt nur 50 Kilometer von Schulz‘ Heimatort Siersburg entfernt. Ioan Lloyd, Gewinner der, lauert zusammen mit Sion Williams auf Platz zwei. Direkt dahinter positioniert sich Tom Dufour. Der Franzose wurde mit Alex Dubois auf dem „heißen Sitz“ des Mokka GSE Rally in Sanremo zum vierten Mal Zweiter und ist entsprechend hungrig auf den ersten Sieg im weltweit einzigen internationalen elektrischen Rallye-Markenpokal.Eine vorzeitige Titelentscheidung bei der ADAC Saarland-Pfalz Rallye ist rechnerisch möglich, aber unwahrscheinlich. Dazu müsste Schulz im Ziel einen Vorsprung von mindestens 35 Punkten aufweisen, was einen Ausfall von Lloyd und Dufour voraussetzen würde. Rein mathematisch haben die ersten sechs Fahrer im Zwischenklassement noch die Chance, sich die Krone im ADAC Opel GSE Rally Cup 2026 aufzusetzen.Vier Gastfahrer bereichern das Feld der Stammcrews aus neun Nationen. Mit den Belgierngeben die letztjährigen Champions des ADAC Opel Electric Rally Cup ein elektrisierendes Comeback. Lokalmatador Max Reiter aus dem nur 40 Kilometer entfernten Dillingen, zweimaliger Vizemeister im Corsa Rally Electric, debütiert an der Seite von Conny Nemenich im Mokka GSE Rally. Für Simon Gasslbauer und Lena Plattner bedeutet die ADAC Saarland-Pfalz Rallye den ersten Wettbewerb in einem elektrischen Rallyefahrzeug überhaupt. Und mit Lance David Arnold mischt sich ein arriviertes Rundstrecken-Ass unter die Rallye-Piloten. Der Duisburger bringt ein Team von VOX mit ins Saarland – und den Rallye-Auftritt ins TV-Magazin. Als Beifahrerin im Mokka GSE Rally agiert die Österreicherin Nina Spitaler.Der sechste Lauf des ADAC Opel GSE Rally Cup startet am Freitag, 30. Oktober, um 16:20 Uhr, bevor die Autos nach sechs Wertungsprüfungen gegen 22:55 Uhr in den Parc fermé rollen. Nach einer kurzen Nacht geht’s am Samstagmorgen ab 8:55 Uhr weiter. Die abschließende Power Stage (WP14) bringt ab 18:20 Uhr die Entscheidung. Rallye-Fans finden aufein Live-Timing. Der Fernsehsender n-tv zeigt im Magazinam Sonntagmittag (1.11.) ab 12:15 Uhr (Wiederholung um 19:15 Uhr) eine Zusammenfassung der ADAC Saarland-Pfalz Rallye.1. Timo Schulz (D) 136 Punkte.2. Ioan Lloyd (GB) 133.3. Tom Dufour (F) 131.4. Alex Español (E) 81.5. Claire Schönborn (D) 76.6. Dante Johansson (S) 70.7. Thyrsa Eertmans (B) 54.8. Valentino Ledda (I) 41.9. Fabian Kamermans (NL) 35.10. Max van Empel (NL) 22.