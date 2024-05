125 Jahre Automobilbau bei Opel – Festakt mit Bundeskanzler Olaf Scholz

Opel CEO Florian Huettl und die Opel-Belegschaft empfangen Bundeskanzler Olaf Scholz, den Ministerpräsidenten des Landes Hessen Boris Rhein und hochrangige Gäste des Stellantis-Konzerns in Rüsselsheim

Einladung zum Presseevent „Forever forward since 1899“ mit Anmeldungslink

Bundeskanzler Olaf Scholz wird am 8. Juni 2024 am Festakt zum Jubiläum „125 Jahre Automobilbau bei Opel“ erwartet. Zu den Ehrengästen an diesem Tag werden auch der Ministerpräsident des Landes Hessen Boris Rhein und hochrangige Vertreter des Stellantis-Konzerns gehören. Die Veranstaltung, die unter dem Motto „Forever forward since 1899“ steht, beginnt um 11 Uhr im Adam Opel Haus am Opel-Stammsitz in Rüsselsheim.„Wir freuen uns sehr darüber, Bundeskanzler Olaf Scholz an diesem Tag bei Opel begrüßen zu dürfen. Bei diesem Besuch werden wir zeigen, wie wir uns gemeinsam mit unseren Mitarbeitern für das Zeitalter der E-Mobilität aufgestellt haben und den Wandel zur elektrischen Marke bereits heute erfolgreich meistern“, sagt Opel CEO Florian Huettl.Neben Mitarbeitern und weiteren geladenen Gästen ist auch eine Zahl von akkreditierten Medienvertretern herzlich zu der Veranstaltung am Samstag, den 8. Juni eingeladen. Um 11 Uhr (Einlass: 10:15-10:45 Uhr) beginnt der Festakt im Adam Opel Haus. Im Anschluss bieten wir eine Presse-Tour gemeinsam mit dem Bundeskanzler und Florian Huettl an. Diese führt durch eine „125 Jahre Opel Automobile Ausstellung“ in einem Pop-up Museum sowie durch den Produktionsbereich des Werks Rüsselsheim. Ab 13 Uhr stehen Florian Huettl, Marketingchefin Rebecca Reinermann und SVP Product & Pricing Tobias Gubitz für Interviews zur Verfügung. Interview-Wünsche nehmen wir vorab bis zum 22. Mai entgegen.