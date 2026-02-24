Kontakt
Warum du deinem Hund die Zähne putzen solltest: Gesundheit schützen, Kosten sparen und Maulgeruch vermeiden

Zähneputzen beim Hund beugt Zahnstein, Entzündungen und teuren Behandlungen vor, sorgt für frischen Atem und schützt Mensch wie Tier vor Bakterien. Mit etwas Gewöhnung wird die Zahnpflege schnell zur stressfreien Routine für euch beide.

Was? Jetzt soll ich auch noch meinem Hund Zähne putzen? Oft genug schaffe ich kaum, mich selbst dazu zu motivieren. Zugegeben, so reagieren wahrscheinlich viele. Allerdings gibt es handfeste Gründe dafür, warum du deinem Hund Zähne putzen solltest. Indem du die Gesundheit deines Lieblings unterstützt, ersparst du dir auch selbst viel Stress, Sorgen und letztlich sogar Ausgaben. Wir wollen sehen, ob dieser Beitrag ein paar Zweifler überzeugen kann, auch beim Hund Zähne putzen einzuführen.

Gesundheitliche Aspekte

Der einfachste Grund, warum wir dem Hund Zähne putzen sollten, ist derselbe wie beim Menschen auch: Auf den Zähnen setzt sich schädlicher Belag ab, welcher zu Zahnstein und Entzündungen führen kann. Das kann gefährliche Folgeerkrankungen nach sich ziehen, wie Gingivitis oder Parodontitis. Wenn wir regelmäßig unserem Hund Zähne putzen, können wir vielen Gefahren vorbeugen und ihn nachhaltig schützen.

Praktische Aspekte

Letztlich spart die regelmäßige Anwendung deinem Tier so manchen Arztbesuch mit teuren Zahnreinigungen sowie eventuellen Narkosen und Zahn-OPs. Deswegen ist es auch gut für die eigenen Nerven, wenn man beim Hund Zähne putzen einführt.

Dem Hund Zähne putzen schmackhaft zu machen ist in der Regel ganz einfach: Zunächst machst du dein Tier mit der Zahncreme und der Zahnbürste vertraut. Wenn dein Liebling erst einmal daran geschnüffelt und von der Zahncreme probiert hat, erscheint ihm der Prozess schon kaum mehr bedrohlich. Durch Streicheleinheiten und kleine Belohnungen kannst du auch für deinen Hund Zähne putzen zu einer alltäglichen Gewohnheit machen.

Hygienische Aspekte

Wir lieben es, von unserem Liebling abgeschleckt zu werden. Aber es ist nicht schön, wenn sich schädliche Bakterien im Hundemaul abgesetzt haben. Weil das Tier regelmäßig Dinge ins Maul nimmt und ableckt, mit denen auch wir in Berührung kommen, sollte man ebenfalls dem Hund Zähne putzen.

Dann gibt es auch noch das Thema Maulgeruch. Häufig ist der Grund dafür starker Zahnbelag. Essensreste oder Fremdkörper, die in den Zahnzwischenräumen festsitzen, sorgen für schlechten Atem. Selbstverständlich können wir auch hier helfen, wenn wir dem Hund Zähne putzen. So sorgen wir für merkbar frischeren Atem.

Fazit

Es gibt also jede Menge guter Argumente, warum wir auch unserem Hund Zähne putzen sollten. Die Vorteile überwiegen klar gegenüber dem Arbeitsaufwand und den Kosten für die Anschaffung einer Tierzahnbürste. Keine Ausflüchte also. Wenn wir beim Hund Zähne putzen, machen wir ihn und uns selbst glücklich.

