Warum Welpen auf Plastik kauen – Risiken für Zähne & wie du Zahnschäden frühzeitig vermeidest

Für dich mag es erschreckend sein, wenn dein kleiner Hund plötzlich auf einer Verpackung, einer Flasche oder einem Kabel kaut. Für ihn ist es ein Teil des Lernprozesses.Doch so harmlos es wirkt:Denn beim Kauen von Plastik entstehen scharfe Kanten, diekönnen. Hinzu kommen Risiken durch, die über die Schleimhäute aufgenommen werden. In diesem Artikel erfährst du,– damit dein junger Hund gesund ins Leben startet.Darum kauen Welpen auf Plastik herumAlles wird untersucht, beschnuppert, betastet und schließlich ausprobiert. Gerade in der sensiblen Phase des Zahnwechsels, derund ab dem dritten Monat erneut intensiver wird, beginnt das Zahnfleisch zu jucken.Es beruhigt, beschäftigt und hilft dabei,. Plastik wirkt dabei besonders attraktiv: Es istund trägt häufig Spuren von Menschengeruch oder Essensresten. Für deinen Welpen ein wahres Abenteuerobjekt.Doch genau hier beginnt das Problem. In sozialen Netzwerken, besonders auf TikTok, ist zu beobachten, dass Hunde gezielt mitspielen dürfen. Was harmlos aussieht, ist in Wahrheit ein unterschätztes Risiko.Und wird es verschluckt, drohen innere Verletzungen oder gefährliche Darmverschlüsse.Gefahren und Zahnschäden durch PlastikViele Welpen entdecken die Welt mit dem Maul. Sie kauen auf allem, was interessant riecht oder sich gut greifen lässt.wirken dabei harmlos, doch genau hier lauert Gefahr. Denn Plastik gehört nicht in Hundemäuler, schon gar nicht in die empfindlichen, sich noch entwickelnden Gebisse junger Hunde.Wenn dein Welpe regelmäßig auf Plastik kaut, drohendurch harte oder scharfkantige Teile.sind keine Seltenheit. Noch riskanter:, die sich im Magen-Darm-Trakt festsetzen oder sogar Verletzungen verursachen können. Besonders bedenklich sindin Materialien, die nicht für Tiere gedacht sind, dazu zählen PET-Flaschen oder Haushaltsplastik. Dazu kommen, ausgelöst durch Mikrorisse oder kleine Verletzungen. Und nicht zuletzt kannsogar zuführen, wenn der Zahnwechsel dadurch gestört wird. Was also wie harmlose Neugier aussieht, kann sich rasch zu einem echten Gesundheitsrisiko entwickeln.Merke: Wenn ein, können folgende Schäden auftreten:Die scheinbar harmlose Neugier kann also schwerwiegendeverursachen.Was tun, wenn dein Welpe Plastik gekaut hat?Wichtig ist jetzt vor allem:Viele Vorfälle verlaufen glimpflich, wenn du Schritt für Schritt vorgehst und gezielt reagierst. Dein erster Blick sollte ins Maul führen:, ohne Druck auszuüben. Siehst du, notiere dir, was du erkennst, auch für ein späteres Tierarztgespräch., aber ohne Schimpfen. Tausche das ungeeignete Objekt gegen einaus und. So entsteht keine Angst und dein Hund lernt, was erlaubt ist.oder Symptome wieauftreten, solltest du auf Nummer sicher gehen:Gerade bei Verdacht auf innere Verletzungen oder spitze Fremdkörper zählt jede Minute, lieber einmal zu viel vorsorgen als zu spät zu handeln.Präventions-Guide: 5 clevere SchutzmaßnahmenZahngesundheit beim Seniorhund ist kein Luxus, sondern Lebensqualität.kannst du deinem älteren Hund helfen, schmerzfrei und vital zu bleiben, auch im Maul. Achte dabei auf kleine Warnzeichen, integriere eine verträgliche Zahnpflege-Routine und setze auf wirksame, geprüfte Produkte statt unsichere DIY-Tricks.Schon fünf einfache Maßnahmen machen einen großen Unterschied:So schützt du nicht nur die Zähne deines Hundes, sondern stärkst auch das Vertrauen zwischen euch.Warnsignale für Zahnschäden beim WelpenGerade bei Welpen, die noch dabei sind, ihre Umwelt spielerisch zu entdecken, bleiben Zahnbeschwerden oft lange unbemerkt. Umso wichtiger ist es, dass du aufmerksam beobachtest, wie sich dein junger Hund beim Fressen, Spielen und Kauen verhält. DennAchte deshalb auf typische Anzeichen:, kann das ein Hinweis auf Schmerzen beim Kauen sein.odersind ebenfalls Alarmsignale. Auchoderdeuten auf mögliche Zahnschäden hin.Lass solche Symptome immer tierärztlich abklären, damit dein Welpe unbeschwert wachsen, kauen und entdecken kann.FAQ – Plastik und Zahngesundheit beim WelpenWelpen erkunden die Welt mit dem Maul. Dabei wird alles angeknabbert, geschleppt und zerlegt, oft auch Dinge, die gefährlich sind.Ob Verpackung, Kabel oder Flasche; was harmlos aussieht, kann im schlimmsten Fall zu Verletzungen, inneren Blutungen oder Vergiftungen führen. Deshalb gilt:Tausche die Flasche gegen. Achte dabei auf die passende Größe und Materialbeschaffenheit. Beim Training hilft positive Verstärkung,Am besten direkt mit dem Zahnwechsel, also ab etwa dem dritten Lebensmonat.Ja, und sie ist sogar besonders geeignet.perfekt für kleine Zähne und empfindliche Seelchen.Dann solltest du. Röntgenaufnahmen oder eine Endoskopie helfen,, bevor sie Schaden anrichten können.