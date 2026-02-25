Natürliche Zahnaufhellung: So bekommst du strahlend weiße Zähne ohne Chemie

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass du die besten Voraussetzungen für weiße Zähne mit gründlicher Zahnpflege schaffst. Wie du deine Zähne intensiv pflegst und gute Mundhygiene betreibst, erklären wir dir in unserem heutigen Blogbeitrag.
Alternativen zur professionellen Zahnaufhellung
Wie du weißt, gibt es mehrere Alternativen zur professionellen, besonders aber zur chemischen Zahnaufhellung. Vor allem die Verwendung von Zahnseide und die gründliche Mundhygiene werden empfohlen, fragt man den Profi nach Alternativen zur dauerhaften Aufhellung von Zähnen.
Auch die Kombination mehrerer Alternativen kann deine Zähne weißer wirken lassen, als sie ursprünglich sind. Fluoridhaltige Zahnpasta sorgt nicht nur dafür, dass deine Zähne gründlich rein werden, sondern hat einen polierenden Effekt. Glatte Zähne wirken optisch gepflegter und dadurch weißer, denn schädliche Ablagerungen haben es nicht mehr so leicht, sich anzuheften.
Zahnseide und Interdentalbürsten reinigen nicht nur sehr gründlich, sondern entfernen auch Speise- und Nahrungsreste an schwierigen Stellen. Sie entfernen zudem Plaques und Ablagerungen, die sich im Übrigen als brauner oder gelber Zahnstein bemerkbar machen.
Hausmittel für Zahnaufhellung
Sicherlich hast auch du schon von verschiedenen Hausmitteln gehört, die deine Zähne aufhellen können? Zu den am häufigsten empfohlenen Hausmitteln zur Zahnaufhellung zählen beispielsweise:
- Backpulver
- Gurgeln mit Apfelessig vor dem Zähneputzen
- Täglicher Konsum von frischem Obst wie Apfel, Ananas oder Erdbeeren
Backpulver eignet sich ideal zum Kuchenbacken und ist nach heutigem Wissensstand definitiv nicht zur Zahnreinigung und -aufhellung geeignet. Zahnärzte stufen das in Backpulver enthaltene Natron sogar als „gefährlich“ ein. Es trägt leider dazu bei, dass der schützende und sehr empfindliche Zahnschmelz abgetragen wird.
Der Konsum von Äpfeln regt den Speichelfluss an. Das ist gut, denn dieser neutralisiert Säuren und hilft dabei, den Zahnschmelz zu remineralisieren. Zur Aufhellung von Zähnen eignen sich Äpfel allerdings nicht. Identisch verhält es sich mit dem Konsum von Ananas. Dem enthaltenen Bromelain wird zwar nachgesagt, Plaques zu lösen, eine bleichende Wirkung konnte allerdings nicht nachgewiesen werden. Die in Früchten und Essigen enthaltene Säure sorgt eher dafür, dass der Zahnschmelz aufweicht, was ihn anfälliger für Karies macht.
Hellere Zähne durch ideale Zahnpflege
Möchtest du deine Zähne aufhellen, dann solltest du bei deiner täglichen Mundhygiene anfangen. Nutze unsere emmi®-dent Ultraschallzahnbürste zur idealen und gründlichen Zahnreinigung. Reinige im nächsten Schritt deine Zähne zusätzlich mit Zahnseide und nutze für besonders enge Zahnzwischenräume unsere Interdentalzahnbürsten. Wenn du deine Zähne zweimal täglich gründlich reinigst, dann hast du die ideale Grundlage geschaffen für saubere und gesunde Zähne. Vergiss aber dennoch nicht, den regelmäßigen Kontrolltermin bei deinem Zahnarzt einzuhalten.