Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1051421

Emmi Ultrasonic GmbH Gerauer Straße 34 64546 Mörfelden-Walldorf, Deutschland http://www.emmi-dent.de
Ansprechpartner:in Herr Cüneyt Emekci +49 6105 406794
Logo der Firma Emmi Ultrasonic GmbH

Gesunde Zähne von Anfang an: Warum frühzeitige Zahnpflege beim Welpen lebenslang vor Zahnstein & Entzündungen schützt

Schon die ersten Milchzähne brauchen Aufmerksamkeit. Wer seinen Welpen früh ans Zähneputzen gewöhnt, beugt Zahnstein, Zahnfleischentzündungen und Parodontitis wirksam vor. Mit der emmi®-pet Ultraschallzahnbürste gelingt die Pflege besonders schonend

(lifePR) (Mörfelden-Walldorf, )
Im Welpenalter haben die meisten Hunde strahlend weiße Zähne, an denen sich noch kein Zahnstein gebildet hat. Doch ohne ausreichende Zahnpflege kann sich dieser Zustand schnell ändern. Tierärzte weisen darauf hin, dass im Alter von drei Jahren 80 Prozent aller Hunde bereits an Zahnerkrankungen oder entzündetem Zahnfleisch leiden. Aus diesem Grund sollte die Zahnpflege bereits beim Welpen beginnen. Wenn Sie dem Tier bereits als Welpe die Zähne putzen, legen Sie den Grundstein für die lebenslange Zahngesundheit Ihres Lieblings. Als optimal dafür erweist sich die emmi®-pet Ultraschallzahnbürste, die Erkrankungen wie Parodontitis effektiv vorbeugt. Außerdem gewöhnt sich Ihr Tier in diesem Alter einfacher an das Zähneputzen.

Die Zahnentwicklung des Hundes

Wie der Mensch kommt auch der Hund zahnlos auf die Welt. Im Alter von etwa vier bis fünf Wochen brechen bei den Tieren die ersten Zähne durch. Diese Entwicklung versetzt Ihren Liebling in die Lage, feste Nahrung zu sich zu nehmen und sich langsam von der Mutter zu entwöhnen. Ist das Milchgebiss vollständig, besteht es aus sechs Backenzähnen, zwei Fang- und sechs Schneidezähnen, je im Unter- und Oberkiefer – insgesamt 28 Zähnen. Die Milchzähne sind beim Welpen meist kleiner und deutlich spitzer als das bleibende Gebiss. Die Kleinen selbst müssen sich erst im Umgang mit ihren Zähnen üben und verursachen beim ausgelassenen Toben schnell einmal eine Schramme.

Welpen und die Zahnpflege – deshalb ist sie von Anfang an so wichtig

So strahlend weiß, wie die Milchzähne Ihres Welpen jetzt sind, bleiben sie nicht lange. Futterreste, die im Gebiss nach dem Fressen zurückbleiben, bieten Bakterien einen hervorragenden Nährboden. Die Beisserchen verfärben sich durch Beläge, später verfestigt sich die Plaque zu Zahnstein, der als Ursache zahlreicher Zahnerkrankungen beim Hund gilt. Diese Erkrankung ist für Ihren Liebling nicht nur äußerst schmerzhaft, sondern kann langfristig bis zum Verlust der Zähne führen. Aus diesem Grund ist bereits die Zahnpflege beim Welpen von großer Bedeutung. Neben dem richtigen Hundefutter gehört dazu auch das regelmäßige Zähneputzen.

Das bleibende Hundegebiss – imposant und überlebenswichtig

Ungefähr zwischen dem vierten und siebten Lebensmonat verliert der Welpe langsam die Milchzähne, die durch das bleibende Gebiss ersetzt werden. Wann der Zahnwechsel genau stattfindet, ist von Tier zu Tier individuell und hängt von der Rasse sowie vom Gesundheitszustand ab. Das bleibende Gebiss des Hundes besteht im Normalfall aus 42 Zähnen: zwei Fangzähne, sechs Schneidezähne und zwölf Backenzähne im Oberkiefer sowie zwei Fangzähne, sechs Schneidezähne und vier Backenzähne im Unterkiefer. Diese Zähne ermöglichen das Fangen, Greifen und Zerkleinern der Beute – Funktionen, die die große Bedeutung der Zahnpflege bereits beim Welpen unterstreichen.

Der Zahnwechsel und wie Sie Ihren Hund dabei unterstützen können

Der Zahnwechsel kündigt sich durch die Kauphase an, in der der Welpe gerne an Schuhen oder Spielsachen nagt. Häufig verschlucken Welpen die ausfallenden Milchzähne, sodass Halter den Wechsel gar nicht bemerken. Dabei ist es wichtig, Zahnfehlstellungen frühzeitig zu erkennen und bei Bedarf den Tierarzt aufzusuchen. Auch persistierende Milchzähne, die nicht ausfallen, obwohl das bleibende Gebiss bereits durchgebrochen ist, müssen kontrolliert werden, da sich hier leicht Futterreste ansammeln.

Einige Welpen haben beim Zahnwechsel Schmerzen. Helfen können nährstoffreiches, zuckerarmes Futter und spezielles Kauspielzeug. Verzichten Sie auf Zerr- oder Apportierspiele in dieser Zeit, um weitere Schmerzen oder Beschädigungen der bleibenden Zähne zu vermeiden.

Dem Welpen die Zähne putzen – gesunde Hundezähne von Anfang an

Um Zahnstein und daraus resultierende Erkrankungen wie Parodontitis oder Zahnfleischentzündungen effektiv vorzubeugen, ist Zahnpflege bereits als Welpe unverzichtbar. Zahnbelag und Zahnstein gehören zu den häufigsten Gründen für eine Tierarzt-Visite. Als Halter sollten Sie Ihrem Welpen daher frühzeitig das Öffnen des Mauls beibringen und ihn an den Geschmack der speziellen Hundezahnpasta gewöhnen. Belohnen Sie den Welpen spielerisch mit Streicheleinheiten und Leckerli.

Nehmen Sie den Welpen dazu auf den Schoß, tragen Sie etwas Zahncreme auf und halten Sie die emmi®-pet Ultraschallzahnbürste an die Zähne – ganz ohne Schrubben. Bakterien, die Zahnstein und Maulgeruch verursachen, haben so kaum eine Chance, und Ihr Vierbeiner profitiert von einem lebenslang gesunden Gebiss.

Emmi Ultrasonic GmbH

Die Emmi Ultrasonic mit Sitz in Deutschland hat sich auf Entwicklung, Herstellung und den weltweiten Vertrieb von innovativen Ultraschallgeräten- und verfahren spezialisiert. Die patentierten emmi-Ultraschall-Produkte zeichnen sich u.a. durch extrem miniaturisierte Ultraschall-Chips und technologische Innovationen aus, die seit 2008 für die Reinigung, Prophylaxe und Therapie im oralen und dermatologischen Bereich eingesetzt werden.

Die Gesellschaften der emmi ultrasonic Unternehmen gehören mehrheitlich zur EMAG AG GROUP, Mörfelden-Walldorf (Germany) und beschäftigen sich ausschließlich im Bereich Gesundheit-Schönheit-Wellness. Sie beschäftigen sich seit 2005 mit der Entwicklung neuer, revolutionärer Ultraschalltechnologien für die Mundhygiene und Zahnreinigung. Die Grundlagen dieser Innovation stammen unter anderem aus den umfangreichen Erfahrungen der Unternehmensgruppe in den Bereichen von Ultraschallreinigungsgeräten in Krankenhäusern, Motorenreinigung im Rennsport u.a. Ferrari, in der Industrie bei Ford Automobile sowie Triebwerksreinigungsbäder in der Luftfahrt z.B. Lufthansa und Air France.
Das Ziel der Unternehmengruppe ist es, durch innovative Technologien und Produkte mit Ultraschall die Lebensqualität aller Menschen zu verbessern und deren Anwendung durch jedermann zu Hause zu ermöglichen. Ständige Anstrengungen der Unternehmensgruppe im Bereich Forschung & Entwicklung führen zu immer mehr neuen, innovativen Anwendungen von Ultraschall für Gesundheit und Schönheit, die die Lebensqualität der Menschen deutlich verbessern. Die Möglichkeiten des Einsatzes von Ultraschall in diesen Bereichen stehen erst am Anfang und werden in der näheren und ferneren Zukunft noch für viele Überraschungen sorgen.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.