Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1051648

Emmi Ultrasonic GmbH Gerauer Straße 34 64546 Mörfelden-Walldorf, Deutschland http://www.emmi-dent.de
Ansprechpartner:in Herr Cüneyt Emekci +49 6105 406794
Logo der Firma Emmi Ultrasonic GmbH

„Der mag das nicht“? Warum Wegschauen deinem Hund mehr schadet als hilft

Ob Treppe, Auto oder Geschirr: Wer seinen Hund behutsam an Unangenehmes heranführt, stärkt Vertrauen, Impulskontrolle und Selbstbewusstsein. Erziehung heißt, gemeinsam zu wachsen – statt Problemen aus dem Weg zu gehen.

(lifePR) (Mörfelden-Walldorf, )
"Der mag das nicht"

Mein Hund läuft nicht gerne die Treppen hoch. Fährt nicht gerne Auto. Wartet nicht gerne. Lässt sich nicht gerne das Geschirr anziehen und so weiter und so weiter.

Solche Situationen gibt es immer. Nicht jeder Hund setzt sich gerne mit etwas Neuem auseinander. Vielleicht war etwas einmal blöd, also wird es fortan abgelehnt. Das kennt jeder. Es gibt nun aber zwei Arten, mit solchen Situationen umzugehen – ich möchte sogar noch weiter gehen und behaupten: es gibt zwei Arten von Hundebesitzern.

Die einen, die sich sagen: Na gut, wenn er das nicht mag, dann lassen wir das halt. Und die anderen, die sagen: Oh, da gibt es was, was wir üben müssen!

Sie können sich schon denken, welche Strategie ich besser finde. Den Hund behutsam und in kleinen Schritten an unbekannte und mitunter auch etwas unbequeme Dinge heranzuführen, ihm beizubringen, dass es Dinge gibt, die man halt einfach mal aushalten muss, und dass das überhaupt nichts Schlimmes ist – das ist Erziehung.

Nicht nur wegen der Sache, die der Hund gerade nicht mag oder blöd findet. Wichtiger ist: Wenn Ihr Hund gelernt hat, dass er mit Ihrer Hilfe mit solchen Dingen sehr wohl klarkommt, dann wird er Ihnen sogar dann noch vertrauen, wenn er etwas wirklich mal richtig schlimm und beängstigend findet. Denn er hat Ihre Führung in den kleinen Dingen akzeptiert. Darum fällt es ihm viel leichter, Ihnen auch dann zu folgen, wenn es wirklich darauf ankommt.

Entwickelt sich das Ganze jedoch in die andere Richtung, weil man dem Hund erlaubt, sich vor allem zu drücken, was ihm nicht ganz in den Kram passt, kann sich daraus ganz schnell Misstrauen und Angst gegenüber allem Fremden und Neuen entwickeln.

Vom Hund zu fordern, sich mit neuen oder unangenehmen Erfahrungen auseinanderzusetzen, lehrt ihn Vertrauen, aber auch Impulskontrolle und Selbstbeherrschung. Es geht nicht nur darum, ihn an etwas zu gewöhnen, sondern darum, seine Persönlichkeit reifen zu lassen.

Und noch etwas ganz Wichtiges: Es verschafft dem Hund Erfolgserlebnisse. Das haben Sie sicher auch schon erlebt. Jedes Mal, wenn man sich ein bisschen überwinden muss, fühlt man sich hinterher besser. Auch Ihr Hund wächst jedes Mal ein kleines Stück, wenn er eine neue Erfahrung gemacht, eine neue Herausforderung gemeistert hat. Mit Ihnen an Ihrer Seite.

Emmi Ultrasonic GmbH

Die Emmi Ultrasonic mit Sitz in Deutschland hat sich auf Entwicklung, Herstellung und den weltweiten Vertrieb von innovativen Ultraschallgeräten- und verfahren spezialisiert. Die patentierten emmi-Ultraschall-Produkte zeichnen sich u.a. durch extrem miniaturisierte Ultraschall-Chips und technologische Innovationen aus, die seit 2008 für die Reinigung, Prophylaxe und Therapie im oralen und dermatologischen Bereich eingesetzt werden.

Die Gesellschaften der emmi ultrasonic Unternehmen gehören mehrheitlich zur EMAG AG GROUP, Mörfelden-Walldorf (Germany) und beschäftigen sich ausschließlich im Bereich Gesundheit-Schönheit-Wellness. Sie beschäftigen sich seit 2005 mit der Entwicklung neuer, revolutionärer Ultraschalltechnologien für die Mundhygiene und Zahnreinigung. Die Grundlagen dieser Innovation stammen unter anderem aus den umfangreichen Erfahrungen der Unternehmensgruppe in den Bereichen von Ultraschallreinigungsgeräten in Krankenhäusern, Motorenreinigung im Rennsport u.a. Ferrari, in der Industrie bei Ford Automobile sowie Triebwerksreinigungsbäder in der Luftfahrt z.B. Lufthansa und Air France.
Das Ziel der Unternehmengruppe ist es, durch innovative Technologien und Produkte mit Ultraschall die Lebensqualität aller Menschen zu verbessern und deren Anwendung durch jedermann zu Hause zu ermöglichen. Ständige Anstrengungen der Unternehmensgruppe im Bereich Forschung & Entwicklung führen zu immer mehr neuen, innovativen Anwendungen von Ultraschall für Gesundheit und Schönheit, die die Lebensqualität der Menschen deutlich verbessern. Die Möglichkeiten des Einsatzes von Ultraschall in diesen Bereichen stehen erst am Anfang und werden in der näheren und ferneren Zukunft noch für viele Überraschungen sorgen.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.