10 überraschende Fakten über Zähne – erstaunlich, kurios und lehrreich
Zähne sind echte Schwerstarbeiter: vom härtesten Material im Körper bis zu jahrtausendealten Zahnpflege-Mythen. Diese 10 spannenden Fakten zeigen, warum Zahngesundheit so faszinierend – und so wichtig – ist.
Fakt 1 – Zahnschmelz fast so hart wie Stein
Der Zahnschmelz ist das härteste Material im menschlichen Körper. Den härtesten Zahnschmelz auf der Welt hat allerdings die Napfschnecke. Ihr Zahnschmelz ist das beständigste Biomaterial auf der Welt – lediglich die Fasern von kugelsicheren Westen sind noch etwas härter.
Fakt 2 – Milchzähne bilden sich früh
Bei einem ungeborenen Kind bilden sich die Milchzähne bereits zwischen der 6. bis 8. Schwangerschaftswoche. Bis zur 14. Woche sind sie vollständig ausgebildet und ausgehärtet. Sichtbar werden sie allerdings erst im Alter zwischen 6 bis 12 Monaten.
Fakt 3 – Einzigartigkeit von Zähnen
Wie die Iris und der menschliche Fingerabdruck ist auch das Gebiss eines jeden Menschen einzigartig. Dank ihrer individuellen Besonderheiten können Menschen also auch anhand ihres Zahnschemas identifiziert werden.
Fakt 4 – Zeitaufwand der Zahnpflege
Im Durchschnitt verbringen wir Menschen rund 38,5 Tage unseres Lebens mit Zähneputzen – vorausgesetzt, man putzt mindestens 2x am Tag und regelmäßig.
Fakt 5 – Lebenserwartung verlängern
Regelmäßiges Zähneputzen und die richtige Zahnpflege können die Lebenserwartung Ihrer Zähne um bis zu 6 Jahre verlängern.
Fakt 6 – Speichel schützt und unterstützt
Gesunde Zähne – auch dank Speichel. Die menschliche Mundschleimhaut produziert im Laufe des Lebens rund 25.000 Liter Speichel. Diese Menge reicht, um etwa zwei große Schwimmbecken zu füllen. Speichel ist nicht nur für die Verdauung wichtig, sondern auch für die Zähne: Er bindet Bakterien und befördert sie in den Magen.
Fakt 7 – Zähne sind nur zu 1/3 sichtbar
Rund ein Drittel Ihrer Zähne ist sichtbar, die restlichen zwei Drittel befinden sich unter dem Zahnfleisch. Der längste menschliche Zahn laut Guinness Buch der Rekorde war 37,2 mm lang.
Fakt 8 – Bakteriensammlung
In unserem Mund tummeln sich rund 700 verschiedene Bakterien. Die meisten davon sind nützlich: Sie helfen bei der Verdauung und eliminieren Krankheitserreger. Einige Bakterien jedoch ernähren sich von Zucker und Kohlenhydraten – daraus entsteht Säure, die sich als Plaque auf den Zähnen ablagert. Gründliche Zahnpflege entfernt bis zu 70 % dieser Beläge. Mit unserer emmi®-dent Ultraschallzahnbürste können Sie die Reinheit sogar auf 100 % steigern.
Fakt 9 – Bimsstein und Wein
Vor rund 5.000 Jahren trat die erste Zahnpasta in Erscheinung. Entwickelt von den alten Ägyptern, bestand sie aus einer Mischung von Wein und Bimsstein.
Fakt 10 – Die überlieferte Geschichte der Zahnwürmer
Lang vor Beginn der christlichen Zeitrechnung waren sich die Assyrer sicher: Karies wird durch Würmer verursacht. Die sogenannten Zahnwürmer wurden mit einer dreifachen Beschwörung sowie einer Kräuterbehandlung vertrieben. Im alten Rom wurden sie zeitweise sogar mit narkotischem Bilsenkraut ausgeräuchert.