DesignDays.Berlin - In Berlin. Für Berlin

: Etablierte Kreative treffen auf junge Stimmen, unterschiedliche Disziplinen rücken näher zusammen und eröffnen neue Verbindungen zwischen Design, Architektur, Interior und Kultur. Mit denstartet vomein neues Format, das diese Dynamik aufgreift und Raum für Austausch, Inspiration und neue Perspektiven schafft.Drei Tage lang öffnen teilnehmende Brands, Showrooms und Partner ihre Türen und laden zu Ausstellungen, Produktpräsentationen, Talks, Workshops und Begegnungen ein. Mehr alsund übersind Teil der ersten Ausgabe.Dabei verstehen sich dienicht als klassische Messe, sondern als. Im Fokus stehen neben aktuellenundvor allem dieunddahinter, ergänzt durchin ihre Entstehung.Zu den Höhepunkten des Programms zählenmit Sebastian Herkner, Fabian Freytag, Jürgen Mayer H. und GRAFT Architects.werden gemeinsam mit Senso und JAB ANSTOETZ sowie im KaDeWe umgesetzt. Darüber hinaus präsentierenwie Bang & Olufsen, Laufen, OcchioRoche Bobois und Rolf Benz eigene Neuheiten, Projekte und individuelle Formate.fällt dabei in ein besonderes Jahr für die Berliner Designlandschaft: 2026 feiert die Hauptstadt ihrund damit zwei Jahrzehnte internationale Anerkennung für ihre kreative und gestalterische Vielfalt.Ergänzt wird das Programm an allen drei Tagen durch, die Pressevertretern gezielt zu ausgewählten Stationen führen. Dort werden neue Kollektionen, Materialien und Projekte vorgestellt sowie Hintergründe zu Konzept, Entwicklung und Gestaltung vermittelt. Die Teilnahme ist wahlweise ganz- oder halbtägig möglich. Das vollständige Tour Programm finden Sie im Anhang.Weitere Informationen, dassowiefinden Sie unter:Interviewanfragen mit teilnehmenden Designerinnen, Architektinnen und Markenverantwortlichen koordinieren wir gerne individuell.Für weitere Informationen, individuelle Anfragen oder Unterstützung bei der Planung Ihres Besuchs stehen wir gerne zur Verfügung.