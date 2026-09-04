DesignDays.Berlin - In Berlin. Für Berlin
Mit den DesignDays.Berlin startet vom 24. bis 26. September 2026 ein neues Format, das diese Dynamik aufgreift und Raum für Austausch, Inspiration und neue Perspektiven schafft.
Drei Tage lang öffnen teilnehmende Brands, Showrooms und Partner ihre Türen und laden zu Ausstellungen, Produktpräsentationen, Talks, Workshops und Begegnungen ein. Mehr als 60 Brands und über 20 Design-Events sind Teil der ersten Ausgabe.
Dabei verstehen sich die DesignDays.Berlin nicht als klassische Messe, sondern als offene Plattform in der Stadt. Im Fokus stehen neben aktuellen Entwürfen und Produkten vor allem die Ideen, Prozesse und Persönlichkeiten dahinter, ergänzt durch Einblicke in ihre Entstehung.
Zu den Höhepunkten des Programms zählen Talks mit Sebastian Herkner, Fabian Freytag, Jürgen Mayer H. und GRAFT Architects. Workshops werden gemeinsam mit Senso und JAB ANSTOETZ sowie im KaDeWe umgesetzt. Darüber hinaus präsentieren Partner wie Bang & Olufsen, Laufen, Occhio, Roche Bobois und Rolf Benz eigene Neuheiten, Projekte und individuelle Formate.
Die erste Ausgabe der DesignDays. Berlin fällt dabei in ein besonderes Jahr für die Berliner Designlandschaft: 2026 feiert die Hauptstadt ihr 20-jähriges Jubiläum als UNESCO City of Design und damit zwei Jahrzehnte internationale Anerkennung für ihre kreative und gestalterische Vielfalt.
Ergänzt wird das Programm an allen drei Tagen durch kuratierte Pressetouren, die Pressevertretern gezielt zu ausgewählten Stationen führen. Dort werden neue Kollektionen, Materialien und Projekte vorgestellt sowie Hintergründe zu Konzept, Entwicklung und Gestaltung vermittelt. Die Teilnahme ist wahlweise ganz- oder halbtägig möglich. Das vollständige Tour Programm finden Sie im Anhang.
Weitere Informationen, das aktuelle Programm sowie Tickets finden Sie unter:
designdays.berlin | @designdays.berlin
Interviewanfragen mit teilnehmenden Designerinnen, Architektinnen und Markenverantwortlichen koordinieren wir gerne individuell.
Für weitere Informationen, individuelle Anfragen oder Unterstützung bei der Planung Ihres Besuchs stehen wir gerne zur Verfügung.