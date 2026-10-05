Über 12.000 Menschen bei Omas For Future-Menschenketten am Tag der Deutschen Einheit

Am 3. Oktober beteiligten sich 42 Regionalgruppen der Omas for Future am bundesweiten Aktionstag „Es brennt“ von „Gemeinsam Zukunft gestalten“. Von Lübeck, Wilhelmshafen und Leer im Norden bis Freiburg und München meldeten Omas und Opas for Future Versammlungen an und mobilisierten Menschen vor Ort. Allein an den von ihnen angemeldeten und (mit-)organisierten Menschenketten nahmen bundesweit mehr als 12.000 Menschen teil.



Um zwölf Uhr hielten die Teilnehmenden ein weißes Blatt Papier hoch. Es stand symbolisch für einen Neubeginn: Für ein respektvolles Miteinander, den Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen und eine Politik, die sich am Wohl heutiger und kommender Generationen orientiert.



„Die Beteiligung zeigt: Viele Menschen wollen nicht gegeneinander kämpfen, sondern gemeinsam an Lösungen für die großen Herausforderungen unserer Zeit arbeiten. Wir wollen Frieden, Freiheit, Gesundheit und Wohlstand – für uns, unsere Kinder, Enkel und Urenkel. Dafür brauchen wir ein stabiles Klima, gesunde Ökosysteme und eine starke Demokratie“, erklären die Omas for Future.



Nach dem Aktionstag setzen die Omas for Future ihr Engagement fort. Menschen über 50 Jahren sind eingeladen, sich den Regionalgruppen anzuschließen oder an einem Online-Kennenlerntreffen teilzunehmen. Möglichkeiten zum Mitmachen gibt es unter anderem bei Energiewende und Demokratiearbeit, in der Umweltbildung sowie bei praktischen Aktionen wie Müllsammeln oder Baumpflanzungen.



„Ganz, ganz berührend war für mich heute auch, die 124 Botschaften ans Bundeskanzleramt (allein von meinem Abschnitt !) zu lesen, die die Teilnehmer auf die weißen Blätter geschrieben hatten. Wir haben die eingesammelt und schicken sie dorthin.“, berichtet Inge aus Aachen aus einer Menschenkette mit über 3.000 Menschen



Ja wir brauchen bessere politische Rahmenbedingungen, ob bei der Energiewende, bei der Mobilitätswende, Agrarwende oder bei den politischen Beteiligungsmöglichkeiten. Trotzdem können wir jeden Tag anfangen und einzumischen und dabei viel bewegen. Wir Omas handeln aus Liebe – zur Erde und zu unseren Enkelkindern. Das gibt uns jeden Tag Kraft und Zuversicht für unseren Aktivismus.

(lifePR) (