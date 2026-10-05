Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1075197

Omas for Future Henricistr. 7 04177 Leipzig, Deutschland https://omasforfuture.de/
Ansprechpartner:in Frau Caris Connell 034160446080
Logo der Firma Omas for Future

Über 12.000 Menschen bei Omas For Future-Menschenketten am Tag der Deutschen Einheit

42 Regionalgruppen beteiligen sich bundesweit am Aktionstag „Es brennt“

(lifePR) (Leipzig, )
Am 3. Oktober beteiligten sich 42 Regionalgruppen der Omas for Future am bundesweiten Aktionstag „Es brennt“ von „Gemeinsam Zukunft gestalten“. Von Lübeck, Wilhelmshafen und Leer im Norden bis Freiburg und München meldeten Omas und Opas for Future Versammlungen an und mobilisierten Menschen vor Ort. Allein an den von ihnen angemeldeten und (mit-)organisierten Menschenketten nahmen bundesweit mehr als 12.000 Menschen teil.

Um zwölf Uhr hielten die Teilnehmenden ein weißes Blatt Papier hoch. Es stand symbolisch für einen Neubeginn: Für ein respektvolles Miteinander, den Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen und eine Politik, die sich am Wohl heutiger und kommender Generationen orientiert.

„Die Beteiligung zeigt: Viele Menschen wollen nicht gegeneinander kämpfen, sondern gemeinsam an Lösungen für die großen Herausforderungen unserer Zeit arbeiten. Wir wollen Frieden, Freiheit, Gesundheit und Wohlstand – für uns, unsere Kinder, Enkel und Urenkel. Dafür brauchen wir ein stabiles Klima, gesunde Ökosysteme und eine starke Demokratie“, erklären die Omas for Future.

Nach dem Aktionstag setzen die Omas for Future ihr Engagement fort. Menschen über 50 Jahren sind eingeladen, sich den Regionalgruppen anzuschließen oder an einem Online-Kennenlerntreffen teilzunehmen. Möglichkeiten zum Mitmachen gibt es unter anderem bei Energiewende und Demokratiearbeit, in der Umweltbildung sowie bei praktischen Aktionen wie Müllsammeln oder Baumpflanzungen.

„Ganz, ganz berührend war für mich heute auch, die 124 Botschaften ans Bundeskanzleramt (allein von meinem Abschnitt !) zu lesen, die die Teilnehmer auf die weißen Blätter geschrieben hatten. Wir haben die eingesammelt und schicken sie dorthin.“, berichtet Inge aus Aachen aus einer Menschenkette mit über 3.000 Menschen

Ja wir brauchen bessere politische Rahmenbedingungen, ob bei der Energiewende, bei der Mobilitätswende, Agrarwende oder bei den politischen Beteiligungsmöglichkeiten. Trotzdem können wir jeden Tag anfangen und einzumischen und dabei viel bewegen. Wir Omas handeln aus Liebe – zur Erde und zu unseren Enkelkindern. Das gibt uns jeden Tag Kraft und Zuversicht für unseren Aktivismus.

Omas for Future

Wir gehören zur Generation 50 plus, wie 58 Prozent der Wählerschaft. In unseren rund 100 Regionalgruppen setzen wir Omas for Future uns mit Herz, Verstand und Lebenserfahrung für eine glücklichere und nachhaltige Zukunft ein. Eine Zukunft, in der die Menschen gesünder, zufriedener und in Gemeinschaft miteinander leben. Dabei sind wir Teil der Klima-Allianz und werden vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klima gefördert.

Städten und Gemeinden, wo die Bedürfnisse der Menschen im Mittelpunkt stehen, sind schon jetzt nachhaltiger. Wo Menschen mehr Gemeinschaft erleben, mehr Grün, mehr Lebensqualität. Auch bei uns kann es so werden und wir gestalten das mit. Komm mit nach morgen!

Wir zeigen, wie eine lebenswertere, gesündere und glücklichere Zukunft aussieht – hier und jetzt. In unserem Leben haben wir reichlich Wissen und weitreichende Kompetenzen erworben. Diese Lebenserfahrung möchten wir nun einbringen. Denn ohne unsere Generation ist ein gesellschaftlicher und politischer Wandel nicht möglich.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.