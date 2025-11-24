Erfolgreicher Vorlesetag 2025 – Omas for Future begeistern 30.000 Kinder mit bundesweiter Vorleseaktion

Omas for Future

Die Bewegung der Omas (und Opas) for Future besteht aus bundesweit über 100 Regionalgruppen. Sie ist Teil der Klima-Allianz und wurde im August 2025 bereits zum zweiten Mal von der UNESCO für ihre Arbeit zur Bildung für nachhaltige Entwicklung ausgezeichnet. Ihr beliebtes Zukunftsquiz wird im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) gefördert, um das Klimabewusstsein der Generation 50 Plus zu steigern. Cordula Weimann, Gründerin der Omas for Future, ist derzeit nominiert für den Bürgerschafts- und Engagementpreis der Deutschen Umwelthilfe.



Die Omas sind überzeugt, dass gesellschaftlicher Wandel ohne ihre Generation nicht möglich ist. Denn die Generation 50 Plus stellt fast 60 % der Wahlberechtigten – und entscheidet damit über die Zukunft ihrer Kinder und Enkel.

Ihr Ziel ist es, ihre Lebenserfahrung, Wissen und weitreichende Kompetenzen einzusetzen für eine Zukunft, in der die Menschen mehr Lebensqualität erfahren. Sie vermitteln positive Zukunftsbilder in denen die Menschen gesünder, glücklicher und in Gemeinschaft miteinander leben. Mit Mut, Herz, Verstand und einem reichen Erfahrungsschatz zeigen sie, wie eine solche Zukunft aussieht – hier und jetzt: Denn Städte und Gemeinden, in denen die Bedürfnisse der Menschen im Mittelpunkt stehen, sind schon heute nachhaltiger.

Ihr Slogan: "Komm mit nach MORGEN!"

Ein besonderer Fokus der Omas liegt darauf, der bisher unterrepräsentierten Gruppe der Frauen 50 Plus eine Stimme zu geben und sie zu gesellschaftlicher und politischer Teilhabe zu ermutigen.

