Erfolgreicher Vorlesetag 2025 – Omas for Future begeistern 30.000 Kinder mit bundesweiter Vorleseaktion
zum Bundesweiten Vorlesetag am 21. 11. 2025 lasen 1.500 Ehrenamtliche der Generation 50 Plus aus dem neuen Kinderbuch der Omas for Future – ab heute im Handel verfügbar – und machten Kindern und Erwachsenen Mut für eine lebenswerte Zukunft.
Zukunft zum Vorlesen – eine Reise, die Kinder und Erwachsene bewegt
Das im Ehrenamt geschriebene, illustrierte, lektorierte und verlegte Buch begeisterte bundesweit kleine und große Menschen. Darin nehmen die kleine Lilly und ihre Oma Kinder ab sechs Jahren und diejenigen, die ihnen die Geschichte vorlesen, mit auf eine spannende Abenteuerreise. Gemeinsam helfen sie dem Regenbogenwurm Flori, der in einer grauen, heißen Stadt seine Farben verloren hat. Die Reise führt in fünf Städte, die bereits heute – im Jahr 2025 – zeigen, wie Mut, Kreativität, Liebe und Gemeinschaft städtisches Leben lebenswerter und zukunftsfähiger machen. Mit diesen Superkräften versuchen sie, Flori zu heilen und ihre eigene Stadt gesünder zu gestalten: mit mehr Platz für Mensch und Natur, besserer Luft und weniger Lärm.
„Vierzig wunderschöne aufmerksame Kinderaugen! Sie fanden Lilly, ihre Oma for Future und natürlich Flori den Regenbogenwurm sehr spannend. Und haben viele Fragen gestellt: Wie alt bist du? Hast du auch Enkelkinder? Ein wunderbares Erlebnis! Es war toll, mit den Kindern in eine Zukunft zu reisen, in der es mehr Grün, Platz zum Spielen, Sicherheit auf den Straßen gibt – und ihnen zu zeigen, dass es das alles bereits gibt.“
Katharina Dietze, Mitorganisation und Oma for Future
Prominente Unterstützung und große Resonanz
Zahlreiche Personen des öffentlichen Lebens unterstützten die Aktion als „Zukunftspat:innen“, indem sie sich aktiv an der Vorleseaktion beteiligten. Dazu gehörten die Kabarettistin Dagmar Schönleber, die Schauspieler:innen Lavinia Wilson und Dietrich Hollinderbäumer, der Energiewendevordenker Hans-Josef Fell sowie Politiker:innen der Parteien SPD, Grüne und LINKE aus insgesamt acht Bundesländern: sieben Mitglieder des Bundestags und vier Landtagsmitglieder. Auch im Stadion von Werder Bremen lasen zwei engagierte Omas mehreren Schulklassen vor. Für alle, die nicht vor Ort teilnehmen konnten, bot Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, eine Online-Lesung an. Aus ihren einzelnen Lesebeiträgen entsteht ein Zusammenschnitt, der das komplette Buch umfasst. Er wird bald als Online-Lesung auf der Website der Omas for Future zu sehen sein. Die einzige deutsche Stadt, in die die Reise von Lilly, Oma und Flori führt, ist Tübingen. Dort sind bereits viele Elemente der Zukunftsstadt umgesetzt: Schwammstadtkonzepte, partizipative Demokratie und eine vorbildliche Rad-Infrastruktur. Hier lasen unter anderem die Bürgermeisterin Dr. Gundula Schäfer-Vogel, MdL Daniel Lede Abal und der Latin Jazz–Musiker Roberto Santamaria Kindern aus dem Buch vor.
Engagement für eine lebenswertere Zukunft
Die Omas for Future engagieren sich seit 2019 bundesweit in mittlerweile über 100 Regionalgruppen für nachhaltige Politik, Demokratie und Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE). 2025 wurden sie bereits zum zweiten Mal von der UNESCO für ihr Engagement ausgezeichnet. Ihr Ziel ist es, positive Zukunftsbilder zu vermitteln und insbesondere Frauen 50 Plus zu gesellschaftlicher und politischer Teilhabe zu ermutigen. Cordula Weimann, Gründerin der Omas for Future, ist außerdem nominiert für den Bürgerschafts- und Engagementpreis der
Deutschen Umwelthilfe. Entschieden wird durch ein öffentliches Publikumsvoting.
Crowdfunding für weitere Buchauflagen
Das Buch „Oma, erzähl mir von der Zukunft!“ ist ab heute ist auch im Handel verfügbar. Kostenlos online abrufbar ist es außerdem über das BNE-Portal des Bundesbildungsministeriums sowie in der Lesekompetenz-App „Lesebox“. Um weitere kostenlose Exemplare für Vorlesende und Schulbibliotheken im kommenden Jahr bereitzustellen, sammeln die Omas for Future derzeit Spenden über ihre Website und die Plattform Startnext. Geplant sind außerdem zweisprachige Ausgaben in Deutsch–Türkisch, Deutsch–Arabisch und Deutsch–Ukrainisch. Zwei Partnerunternehmen, der nachhaltige Mobilfunkanbieter WEtell sowie der Naturkosmetikhersteller Bioturm, unterstützen das Projekt. Trotzdem bleiben die Omas mit bisher 4700 eingeworbenen Euro auf ihrem Startnext-Crowdfundingkonto weit hinter ihrem Finanzierungsziel zurück: Mindestens 38.000€ benötigen sie, um alle Kosten zu stemmen. Dennoch haben die Omas große Pläne und beginnen bereits jetzt damit, für den Vorlesetag 2026 zu mobilisieren.