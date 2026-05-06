Wandernder Stadtwald bringt neues Grün in Oldenburgs Innenstadt
Vom 9. Mai bis 9. August 2026 verwandeln die "Stadtgärten" ausgewählte Orte der Oldenburger Innenstadt in grüne Erlebnisräume. Unter dem Motto „Baumgeflüster“ schaffen rund 150 Bäume einen temporären Stadtwald. Das Besondere: Alle Bäume sind mobil.
Ein temporärer Stadtwald im Herzen der City
Unter dem Motto „Baumgeflüster“ entsteht in diesem Jahr ein temporärer Stadtwald in der Innenstadt. In rund 150 mobilen Pflanzgefäßen wachsen heimische Baumarten wie Eichen, Birken, Ahorn und Weiden zu einer grünen Oase heran.
Bis zum 30. Mai bleibt der Wald auf dem Waffenplatz, anschließend begibt er sich auf Wanderschaft durch die Innenstadt und bringt an unterschiedlichen Orten neues Grün.
Eröffnung mit Familienprogramm und Kultur
Die Eröffnung ist am Samstag, dem 9. Mai, ab 12 Uhr auf dem Waffenplatz im "Stadtwald". Nach der offiziellen Begrüßung erwartet die Besucherinnen und Besucher ein vielseitiges, kostenfreies Programm: Von Sambarythmen bis Harfenklängen ist alles dabei. Außerdem gibt es Walkacts, Akrobatik und kreative Mitmachaktionen, beispielsweise das Binden von Blumenkränzen oder das Gestalten von Naturkunst. All das lässt den temporären Wald lebendig werden.
Am Abend zeigt sich der Stadtwald von einer weiteren Seite: Beim Open-Air-Musikbingo, das um 18:30 Uhr beginnt, verschmelzen Spiel, Musik und Atmosphäre. Die Veranstaltung ist bereits im Vorfeld ausgebucht, der Erlös wird an das Frauen- und Kinderschutzhaus Hanna gespendet.
Wandernder Wald: Grün bewegt die Stadt
Ab dem 30. Mai zieht der mobile Wald weiter durch die Innenstadt. Ein besonderes Highlight ist das Wanderwald-Event am 30. Mai, bei dem die Pflanzkübel gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern, Initiativen und Unternehmen durch die Stadt bewegt werden sollen.
Nachhaltiger Abschluss mit Perspektive
Im August findet das Projekt am Bahnhofsvorplatz seinen Abschluss. Die dort gepflanzten Bäume geben einen Vorgeschmack auf die geplante Aufwertung des Areals. Anschließend werden sie dauerhaft in städtische Grünanlagen integriert.
Schaugärten in der Innenstadt
Neben dem mobilen Wald laden fünf individuell gestaltete Schaugärten dazu ein, das Thema „Wald” neu zu entdecken. Die Bandbreite reicht dabei von Permakultur-Konzepten über Insektenfreundlichkeit bis hin zu märchenhaften Inszenierungen. Im Fokus steht dabei die Nachhaltigkeit: Es werden torffreie Substrate, heimische Pflanzen und recycelte Materialien verwendet – mit dem Ziel, die Elemente auch nach Projektende weiterzuverwenden.
Mehrwert für Gäste und Stadtleben
Die Stadtgärten schaffen Aufenthaltsqualität, laden zum Verweilen ein und verbinden die Bereiche Einkaufen, Erleben und Entspannen. Als kostenloses Angebot stärken sie die Attraktivität Oldenburgs als Reiseziel in den Sommermonaten.
Auch aus städtebaulicher Sicht setzt das Projekt Impulse: Mobile Pflanzsysteme ermöglichen die Begrünung von Orten, die dauerhaft nicht bepflanzt werden können, und leisten somit einen Beitrag zur Klimaanpassung.
Weitere Informationen: business.oldenburg-tourismus.de/pressemitteilungen/baumgefluester