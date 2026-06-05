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Oldenburg stärkt Handel und Gastronomie mit Stadtgutschein für Übernachtungsgäste

Neuer Anreiz für Kurzreisen mit 10-Euro-Gutschein ab zwei Nächten

(lifePR) (Oldenburg, )
Ab sofort erhalten Übernachtungsgäste in Oldenburg einen zusätzlichen Anreiz für ihren Aufenthalt: Bei einer Buchung von mindestens zwei Nächten in einem der teilnehmenden Hotels wird ein Stadtgutschein im Wert von 10 Euro ausgegeben. Die Gutscheine werden je nach Buchungsbedingungen über die jeweiligen Beherbergungsbetriebe ausgegeben und können an aktuell rund 80 Akzeptanzstellen im Stadtgebiet eingelöst werden.

Zu den teilnehmenden Einlöseorten zählen Gastronomiebetriebe, Einzelhändler sowie kulturelle und touristische Einrichtungen. Ziel der Initiative ist es, zusätzliche Kaufimpulse vor Ort zu setzen und die Aufenthaltsqualität für Gäste zu erhöhen. „Mit dem Gutschein schaffen wir einen direkten Mehrwert für unsere Übernachtungsgäste und stärken gleichzeitig gezielt die lokale Wirtschaft. Gäste werden motiviert, Angebote vor Ort intensiver zu nutzen“, erklärt Jule Kampen, die bei der Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH (OTM) für Vertrieb und den Gutschein zuständig ist.

Diese Maßnahme basiert auf der engen Zusammenarbeit zwischen der Hotellerie und der Tourismus GmbH. Seit dem Wegfall der Beherbergungssteuer im Jahr 2013 leisten die Betriebe freiwillige Beiträge zum Tourismusmarketing. Ein Teil dieser Mittel fließt im Jahr 2026 in die Umsetzung der Gutschein-Aktion.

Der Oldenburg Gutschein wurde vor rund einem Jahr in digitaler Form eingeführt und hat den bisherigen Papiergutschein abgelöst. Seither ist ein Netzwerk von über 80 Akzeptanzstellen entstanden, das kontinuierlich erweitert wird. Auch perspektivisch ist ein Ausbau geplant. So wird derzeit beispielsweise geprüft, ob sich weitere Formate wie der traditionelle Weihnachtsmarkt in das System integrieren lassen.

Ein zusätzlicher Vorteil für Gäste: Der öffentliche Busverkehr ist in Oldenburg an Samstagen für alle Personen kostenfrei nutzbar. Auch Übernachtungsgäste können somit direkt von diesem Angebot profitieren. In Kombination mit kurzen Wegen, einem kompakten Stadterlebnis und vielfältigen Freizeitmöglichkeiten stärkt dies die Attraktivität Oldenburgs als Ziel für Wochenend- und Kurzreisen im Nordwesten.

Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH

Oldenburg, Niedersachsens drittgrößte Stadt, liegt an der Hunte, nur 30 Kilometer von der Nordsee entfernt. Die Universitätsstadt, die zwischen Ammerland, Wesermarsch und dem Naturpark Wildeshauser Geest liegt, bietet viel Lebensqualität. Oldenburg ist als Grünkohlhauptstadt bekannt aber hat mehr zu bieten als nur kulinarische Traditionen.

Viel Natur, kurze Wege, moderne und historische Gebäude, eine große, autofreie Innenstadt mit vielen Geschäften, die nicht selten von den Inhabern selbst geführt werden, ein fahrradfreundliches Stadtbild und ein beeindruckendes Kunst- und Kulturangebot bestimmen das städtische Leben in Oldenburg.

Die Oldenburg Tourismus & Marketing GmbH (OTM) bewirbt die Stadt seit 2001 als lohnendes Reiseziel. Sie ist für das Stadt- und das touristische Marketing zuständig, betreibt die Tourist-Info und organisiert Veranstaltungen.

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