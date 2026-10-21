Oldenburg eröffnet die Grünkohlsaison mit „Hallo Grünkohl“

„Bei ‚Hallo Grünkohl‘ zeigen wir, wie vielseitig und überraschend unser Grünkohl sein kann. Dass sich in diesem Jahr wieder so viele Gastronomiebetriebe, Händler, Hersteller und Institutionen beteiligen, macht die große Verbundenheit mit dieser Tradition sichtbar“, sagt Melanie Jauken, Leiterin Veranstaltungsmanagement bei der Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH.
Kulinarische Vielfalt auf dem Rathausmarkt
Im Mittelpunkt steht der gemeinsame Genuss: An langen Tafeln können Gäste klassische Grünkohlgerichte probieren und neue Geschmacksrichtungen entdecken. Ob Fischbrötchen, Burger, Chutney, Sushi oder Mini-Pizza in der Tacotasche: Grünkohl ist bei allen Kreationen mit dabei. Auch Eis, Bier, Gin und Cocktails mit Grünkohl werden angeboten.
Eine ruhigere Möglichkeit zum Essen und Verweilen bietet der Grünkohl-Garten hinter der St. Lamberti-Kirche.
Bühnenprogramm und Mitmachangebote
Für musikalische Unterhaltung sorgt die BORDKAPELLE von mahoin. Beim Grünkohl-Bingo können Besucherinnen und Besucher Preise gewinnen. Weitere Angebote sind eine Fotobox und Fotowand, Kohlfahrtspiele sowie eine Station zum Gestalten von Freundschaftsbändern.
Grünkohl zwischen Forschung und Wellness
Der Botanische Garten der Universität Oldenburg informiert über aktuelle Entwicklungen in der Grünkohlforschung. Verschiedene Grünkohlsorten können verkostet werden. Ein Schwerpunkt liegt auf der „Oldenburger Palme“, einer Oldenburger Neuzüchtung, die aus langjähriger Forschung hervorgegangen ist. Sie verbindet traditionelle Sortenvielfalt mit moderner Pflanzenzüchtung.
Auch das OLantis Huntebad beteiligt sich mit einer besonderen Idee und präsentiert Wellnessprodukte rund um den Grünkohl.
Veranstaltungsinformationen
- Hallo Grünkohl 2026
- Sonntag, 8. November 2026, 12 bis 18 Uhr
- Rathausmarkt Oldenburg
- Eintritt frei
- Verkaufsoffener Sonntag: 13 bis 18 Uhr
- Anreise: Innerhalb Oldenburgs fahren Fahrgäste am verkaufsoffenen Sonntag kostenfrei mit den Bussen der VWG.