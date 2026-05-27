Oldenburg: Korte uitstap over de grens – fietsen, stad en natuur

Op slechts een steenworp afstand van Nederland heeft Oldenburg heel wat te bieden voor een spontane dagtocht of een ontspannen weekend. De stad combineert een compact centrum met diverse winkelmogelijkheden met groene verblijfsplekken en een goed ontwikkeld netwerk van fietspaden in de omliggende regio.

Voor gasten uit Nederland is vooral het bekende knooppuntensysteem aantrekkelijk, dat een eenvoudige en flexibele tochtplanning mogelijk maakt. Vanaf Oldenburg lopen er routes naar gevarieerde landschappen zoals het Ammerland, het natuurpark Wildeshauser Geest of de Wesermarsch. Zo kan een fietstocht eenvoudig gecombineerd worden met een stadsbezoek.

De binnenstad bekoort door zijn kleinschaligheid en de aangename sfeer. Naast bekende merken wordt het centrum gekenmerkt door individuele winkels en weekmarkten. Eethuizen en restaurants nodigen uit om de uitstap op ontspannen wijze af te sluiten.

Van mei tot augustus verlenen de stadstuinen het centrum een bijkomende troef. Onder het motto "Fluisterende bomen" werd een tijdelijk "wandelbos" met inheemse bomen en struiken aangelegd. Het concept wordt aangevuld met thematisch vormgegeven showtuinen. Direct ernaast biedt de historische kasteeltuin nog een groene oase dicht bij het centrum.

Voor gasten die blijven overnachten is er een extra voordeel: Wie minimaal twee nachten in Oldenburg verblijft, ontvangt in geselecteerde deelnemende hotels een Oldenburg-bon ter waarde van tien euro. Aangezien slechts enkele accommodaties aan de actie deelnemen, heeft dit steeds een bijzonder verrassingseffect voor de gasten. De bon kan bij talrijke partners in de stad worden ingewisseld. Daarnaast maken overnachtende gasten op zaterdag gratis gebruik van het openbaar busvervoer.

Meer informatie: www.wegnaaroldenburg.nl

