Advent in Oldenburg
vier locaties, één betoverende belevenis
Lamberti-Markt: de traditionele markt midden in de stad
Van 25 november tot en met 22 december 2025 zorgt de Lamberti-Markt met meer dan 100 speciaal ingerichte kraampjes en veel dennengroen voor een feestelijke sfeer rond het kasteel, het historische stadhuis en de Sint-Lambertuskerk. Veel van wat er wordt aangeboden, wordt ter plekke gemaakt. De bezoekers kunnen genieten van klassieke producten zoals Glühwein, Feuerzangenbowle, amandelen, kazen en nog veel meer. De traditionele kerstmarkt is geopend van maandag tot donderdag, van 11.00 tot 20.30 uur, op vrijdag en zaterdag van 11.00 tot 21.30 uur en op zondag van 11.00 tot 20.30 uur. Op de eerste dag gaat de markt open om 17.00 uur. Bij de kerstmarkt hoort een feestelijk activiteitenprogramma. De bezoekers kunnen samen zingen, naar verhalen luisteren en de kleurrijke gevelprojectie op het raadhuis bewonderen. De Lamberti-Markt is een sfeervolle belevenis voor het hele gezin.
Kerstdorp op de Waffenplatz: een Scandinavische winterwereld
Van 28 november tot en met 28 december 2025 verandert de Waffenplatz in een dorp zoals we dat kennen uit het hoge noorden. Met een knipoog naar de wintercultuur in Scandinavië kunnen de bezoekers hier genieten van Scandinavische lekkernijen. Er is zelfs Grönkålspaj, een Zweedse boerenkoolquiche, die heel goed past bij Oldenburg. Een hoogtepunt in het dorp is het gezellige Julhus, een Scandinavische houten hut waarin de gasten plaats kunnen nemen op lamsvellen. Hoogtepunten die dit jaar op het programma staan, zijn het Luciafeest met zijn sfeervolle lichtjesoptocht die op 13 december door de stad trekt, knutselworkshops en speurtocht voor kinderen naar kabouters.
Het kerstdorp is geopend van maandag tot donderdag, van 16.00 tot 22.00 uur, op vrijdag en zaterdag van 14.00 tot 24.00 uur en op zondag van 14.00 tot 21.00 uur. De toegang is gratis.
Wintermagie in het Gleispark, stedelijk, ontspannen, anders
Vanaf 1 november 2025 nodigt de Wintermagie in het Gleispark, vlakbij het centraal station, uit om even te ontsnappen aan de hectiek van de aanloop naar Kerst. Gezelligheid staat hier voorop om helemaal in de stemming voor de winter te komen. De wintermagie in een stedelijke ambiance in het Gleispark is geopend van dinsdag tot donderdag vanaf 18.00 uur en op vrijdag tot zondag vanaf 16.00 uur. Themadagen en evenementen maken het aanbod compleet.
Boerenkool eten voor het goede doel
In Oldenburg smaakt de Kerst niet alleen naar Lebkuchen, maar ook naar boerenkool. Van 28 november tot en met 6 december 2025 wordt tijdens de ‘Gröönkohl-Tied am Lappan’, bij de historische klokkentoren de traditionele boerenkool van Oldenburg geserveerd voor het goede doel. Het stalletje en de Lappangang zijn feestelijke versierd. De lichtjes en de winterse sfeer zorgen voor een sfeervolle ambiance in het centrum van de stad. De ‘Gröönkohl-Tied’ is geopend van maandag tot donderdag, van 11.00 tot 14.00 uur, op vrijdag en zaterdag van 11.00 tot 18.00 uur. Op zondag is het stalletje gesloten.
Gratis busrijden op zaterdag
In Oldenburg kunnen passagiers op zaterdag gratis met de bus reizen. Het aanbod ‘Samstags einfach Bus fahren’ (Gewoon op zaterdag met de bus reizen) maakt het openbaar vervoer aantrekkelijker en ondersteunt een klimaatvriendelijk stadsverkeer. Bijzonder praktisch voor iedereen die aan de rand van de stad parkeert of buiten de stad overnacht – gewoon instappen en comfortabel naar het centrum reizen.
Traditioneel, Scandinavisch of stedelijk, de adventstijd in Oldenburg biedt voor elk wat wils.
Tips en inspiratie voor een bezoek aan Oldenburg vindt u in het Nederlands op www.wegnaaroldenburg.nl.