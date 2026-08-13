Willkommen in der Bien-Zenker Familie
Starker Auftakt für die Fachkräfte von morgen
Mit Neugier, Teamgeist und viel Vorfreude sind in diesem Sommer 13 Auszubildende und vier FOS-Praktikanten in ihr Berufsleben gestartet. Mit einem herzlichen Onboarding hat Bien-Zenker den Nachwuchs nicht nur willkommen geheißen, sondern auch Neugier und Motivation geweckt sowie frische Perspektiven aufgezeigt.
Vielfältige Berufe, ein gemeinsamer Start
Genau dafür ist der neue Ausbildungsjahrgang breit aufgestellt: vier angehende Industriekaufleute, drei Bautechnische Konstrukteurinnen, fünf angehende Zimmerer und Zimmerinnen, ein Auszubildender zum Elektroniker für Betriebstechnik sind gemeinsam mit vier FOS-Praktikanten aus den Bereichen Wirtschaft und Verwaltung sowie Bautechnik gestartet.
Damit zeigt sich einmal mehr, wie vielfältig die Einstiegsmöglichkeiten bei Bien-Zenker sind – und wie viel die Ausbildung junger Menschen und die Zukunft des nachhaltigen Bauens dem Unternehmen bedeutet.
Gut ankommen vom ersten Tag an
Damit der Einstieg von Anfang an gelingt, setzt Bien-Zenker auf echte Einblicke in die Praxis und viel Raum zum Kennenlernen. Denn Ausbildung bedeutet hier nicht nur, einen Beruf zu erlernen, sondern auch, Teil eines starken Teams zu werden.
So standen auch in diesem Jahr zwei Einführungstage für die Auszubildenden sowie eine halbtägige Einführungsveranstaltung für die FOS-Praktikanten auf dem Programm. Dabei ging es nicht nur um erste Informationen und organisatorische Themen, sondern vor allem darum, das Unternehmen kennenzulernen, Kontakte zu knüpfen und sich von Beginn an gut aufgehoben zu fühlen.
Teambuilding am Brombachsee
Unter dem gleichen Motto durfte zum Start bei Bien-Zenker ein echtes Highlight nicht fehlen: Gemeinsam mit den Auszubildenden aus dem zweiten und dritten Lehrjahr und den FOS-Praktikanten verbrachten die Neuen drei abwechslungsreiche Tage am Brombachsee. Bei Aktivitäten wie Rikscha- und Kanufahren, aber auch beim Besuch eines Bien-Zenker Musterhauses in Erlangen, entstanden schnell erste Verbindungen, gemeinsame Erinnerungen und ein spürbares Wir-Gefühl.
Ausbildung mit Perspektive und Persönlichkeit
Die ersten Tage bei Bien-Zenker machen deutlich, dass Ausbildung von Anfang an motivieren, begeistern und Perspektiven eröffnen soll. Die Nachwuchskräfte lernen deshalb nicht nur fachliche Inhalte, sondern erleben auch, wie wichtig Zusammenarbeit, Eigeninitiative und Verantwortung im Arbeitsalltag sind.
„Es ist jedes Jahr besonders schön zu sehen, mit wie viel Motivation und Offenheit unsere neuen Auszubildenden und FOS-Praktikanten bei Bien-Zenker starten. Sie bringen frische Ideen mit und bereichern unser Unternehmen vom ersten Tag an. Uns ist wichtig, dass sie sich bei uns willkommen fühlen, Orientierung bekommen und Schritt für Schritt in ihre berufliche Zukunft hineinwachsen können“, berichtet Rebecca Klein, Ausbildungsleiterin bei Bien-Zenker.
Schon jetzt für 2027 bewerben
Wer sich jetzt für eine Ausbildung, ein duales Studium oder ein Fachoberschulpraktikum bei Bien-Zenker interessiert, kann sich bereits für den Start im August 2027 bewerben. Weitere Informationen gibt es online unter www.bien-zenker-karriere.de.
Bien-Zenker live erleben beim Firmenjubiläum
Um Bien-Zenker vorab kennenzulernen, ist der Besuch des Firmenevents Hausbau & Fest eine ideale Gelegenheit: Am 6. September 2026 feiert das Unternehmen von 10 bis 18 Uhr anlässlich seines 120-jährigen Firmenjubiläums ein großes Fest am Standort in Schlüchtern. Ausbildungsinteressierte sind herzlich eingeladen, vorbeizukommen und sich an den Ausbildungs- und Karriereständen über berufliche Einstiegsmöglichkeiten zu informieren. Darüber hinaus erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit Werksführungen, Bauherren-Seminaren, einer Bau-Messe mit zahlreichen Ausstellern, Live-Musik, Foodtrucks und vielen weiteren Angeboten für die ganze Familie.